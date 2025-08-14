Tradición, sabor y creatividad arrocera, con acento cántabro

Saray Ceballos Saenz Santander Jueves, 14 de agosto 2025, 16:18 | Actualizado 16:28h. Comenta Compartir

Si hay un plato que despierta unanimidad en la mesa durante los meses de verano, ese es el arroz. Ya sea en forma de paella tradicional, caldoso marinero o en alguna propuesta más creativa, este cereal tan humilde como versátil ha conquistado las cartas de los restaurantes de toda Cantabria. Y no es para menos. Se trata de un plato sabroso, vistoso, fácil de compartir y, cuando se hace bien, absolutamente memorable.

Aunque es en Valencia donde nace la receta más icónica –reconocida incluso como Bien de Interés Cultural–, lo cierto es que el arroz ha sabido adaptarse al producto local y al talento de los cocineros cántabros. El resultado es una oferta gastronómica sabrosa, diversa y con identidad propia. Porque en Cantabria, con el mar como despensa y la montaña como aliada, los ingredientes de proximidad consiguen llevar al éxito a cualquier receta arrocera: bogavantes del Cantábrico, almejas de Pedreña, setas de temporada, carne de tudanca o verduras de la huerta componen paellas y arroces únicos que reflejan la identidad de la región en cada cucharada.

Y si el producto es esencial, la técnica no lo es menos. Elaborar un buen arroz requiere precisión: un caldo bien hecho, una cocción en su punto y ese equilibrio justo entre sabor y textura que solo se consigue con experiencia y mimo. Por eso, cada vez son más los restaurantes en Cantabria que apuestan por arroces como seña de identidad. Profesionales que dominan el fuego y la paellera, y que convierten cada servicio en una oportunidad para rendir homenaje a este plato tan nuestro.

Por ello, en esta nueva edición de Verano en la Mesa presentamos algunos de esos templos del arroz que merecen una visita. Propuestas para todos los gustos, desde las más clásicas hasta las más vanguardistas, en entornos únicos y con un denominador común: el sabor.

Suances La Solita

Dirección: C/ El Muelle 25, Suances.

Teléfono: 942 811 338.

Propietaria: Mª del Rosario Díaz Alberdi.

Día de cierre: En verano, ninguno.

Especialidades: Gran especialista, con amplia variedad de arroces, también para llevar. Más de 15 especialidades, la mayor parte marineros, elaborados con producto de cercanía, caldos naturales de marisco y pescado. Destacan el arroz con sabor a mar (centollo, bogavante, oricios, plancton y zamburiñas); el arroz del señorito; la paella de bogavante; de carabineros; de marisco; negro; con almejas finas gallegas; cremoso de oricios y zamburiñas; con pulpo, mejillones y langostino; negro con chipirones y gambas; también los arroces 'de mar y montaña' o los de toque exótico como el 'campero' o el arroz con verduras con toques orientales. También risottos (de boletus, jamón ibérico y foie y también el de rape y langostinos).

Observaciones: Terraza con vistas a la playa de la Concha. Menú diario, fin de semana y degustación (con 2 entrantes, un arroz, dos principales elaborados...).

Santoña El Paraíso de Berria

Dirección: Av. Primera de Berria 8, Santoña.

Teléfono: 942 173 349.

Propietario: Grupo Familia Astuy.

Cocina: Iñaki Crespo.

Día de cierre: Abre todos los días del verano y los fines de semana el resto del año.

Especialidades: A escasos metros de la playa de Berria, en este establecimiento desarrollan una cocina marinera y cántabra, apta para todas las edades y para todas las exigencias. Cuentan, como arroz estrella la paella de marisco y en temporada completan con parrilla de sardinas, bonito, pulpo, costilla, criollo, pollo asado, raciones de mar y tierra y mucho más.

Observaciones: Ofrece un buen ambiente asegurado, música y aparcamiento privado para clientes. Posee varios comedores (incluso un reservado con vistas al mar) y una extensa terraza al aire libre.

Puerto de Raos Marisquería Las Teresitas

Dirección: C/ Rualmar, Maliaño (Puerto de Raos).

Teléfono: 942 365 061.

Propietario: Luciano Povedano Martínez.

Cocina: José López Caso.

Día de cierre: Lunes.

Horario: De 9.00 a 00.00 horas.

Especialidades: Además de pescados y mariscos y carnes a la brasa, amplia variedad de arroces tradicionales («pregunte o sugiera»), destacando la paella seca tradicional, el arroz negro con maganos o el de almejas y chipirones. Cuentan además con cinco arroces melosos: con bogavante, con centollo, con nécoras, con langosta del país, y la caldereta de pescado de caña y langostinos. También arroces para llevar en la misma paellera.

Observaciones: Situado bajo la Marisquería, está también 'Las Teresitas Bistró' , con una atractiva oferta informal que la complementa. Todo rodeado de zonas verdes, con un aparcamiento próximo, amplia terraza, comedores de ambiente marinero y una excepcional terraza pegada al mar, con vistas únicas a la bahía santanderina.

Santander Grupo Taberna del Herrero

Dirección: Bajada del Caleruco 52, junto a la S-20; C/ Rubio 4; El Campón, Peñacastillo y Hernán Cortés, 47. Todas en Santander.

Teléfono: 620 290 152 (S-20); 942 055 419 (Rubio), 942 320 243 (Peñacastillo); 942 410 015 (Hernán Cortés).

Chef ejecutivo: Kike Pérez.

Especialidades: En la S-20, arroz meloso de parrilla, arroz marinero con frutos del mar, negro de calamar y de cachón, y arroz caldoso de bogavante. En Peñacastillo, risotto de setas y trufa negra; paella de gambas, calamar y pescado y paella de vaca frisona. En la calle del Rubio ofrecen arroces con rabo, con frutos del mar y con carrilleras; en Hernán Cortés arroz con carrillera y arroz marinero.

Observaciones: Para celebrar las fiestas de Santander, los clientes podrán disfrutar en todas las tabernas de un pincho de feria compuesto por crujiente de sobao y queso pasiego, anchoas de Santoña y mermelada de tomate. Si se acompaña de bebida, a un precio de 4,40€.

Santander Hotel Hoyuela y Gran Hotel Sardinero

Dirección: Avenida de los Hoteles 7, El Sardinero (Santander).

Teléfono: 942 282 628 y 942 271 100.

Cocina: Antonio Cáliz.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: La oferta de arroces es la misma en ambos restaurantes y está presidida por el arroz con marisco del señorito o el arroz con verduras (ambos elaborados para un mínimo de dos raciones). Junto a ellos, tienen gran aceptación el risotto de setas con medallón de foie casero y la fideua de marisco. Todos ellos, junto a otra gran variedad de paellas por encargo, se elaboran al momento –en un tiempo estimado de 20 minutos– y se preparan, además, en paella para llevar.

Observaciones: Grandes comedores y terrazas.

Isla Hotel Astuy

Dirección: Avda. Juan Hormaechea 1, Isla (Arnuero).

Teléfono: 942 679 540.

Propietarios: Familia Astuy.

Cocina: Arsenio Pérez.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: En su oferta gastronómica destacan de manera especial los pescados frescos y el marisco de vivero propio, pero también los arroces elaborados con productos de cercanía, locales y frescos. Entre sus opciones más demandadas se encuentran el arroz caldoso marinero con bogavante y su paella de marisco. Además de otras muchas especialidades, preparadas algunas de ellas por encargo, junto a estos arroces –elaborados todos al momento y también disponibles para llevar– no pasa desapercibida su paella especial de langosta, producto fetiche del local.

Observaciones: Cuentan con comedores interiores y terraza, al borde del Cantábrico, con vistas panorámicas al mar.

Santander Balneario de La Magdalena

Dirección: C/ La Horadada 10, Santander.

Teléfono: 942 000 138.

Dirección: Carlos y Miguel Crespo.

Cocina: Fernando Llamosas, Tirso, Alexandra y Yasin.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Con el inconfundible sello gastronómico del Grupo Riojano, este local apuesta por una cocina en la que los arroces finos, al estilo alicantino, son protagonistas. Componen la carta seis propuestas: a banda, marinero, con almejas, negro, de presa ibérica y de carrillera. Junto a ellos, son también una opción interesante los pescados, donde destacan la lubina a la media sal, el rape de tripa negra o el bonito, los maganos y el cachón en temporada. Además, no faltan clásicos del grupo, como la ensaladilla, las croquetas, el tiradito de lubina, el salmorejo, el steak tartar, los huevos rellenos... Así como sus postres emblemáticos: la tarta de queso, el flan y el tiramisú.

Liencres Casona de Juntad

Dirección: Bº La Cruz 2, Liencres.

Teléfono: 942 578 056.

Propietarios: Antonio Martínez de la Pedraja y Ana Jara.

Cocina: Enrique Campos.

Especialidades: Arroces al estilo alicantino. Arroz a banda, el negro (ambos con rape y magano); arroz meloso con gambones; y del senyoret. Elaborados al momento con bases tradicionales (rape y magano), también para llevar. Además, carnes, pescados, entrantes y alternativas para el aperitivo (rabas con cebolla y mejillones frescos a la mantequilla, al cava y al vermú).

Observaciones: Patio y amplia terraza.

Santoña Restaurante Juan de la Cosa

Dirección: Playa de Berria 14, Santoña.

Teléfono: 942 661 238.

Cocina: Rodrigo Ruiz.

Especialidades: Como gran especialista en pescados y mariscos, son muy reconocidos por la calidad de sus arroces, para los que usan producto salvaje de sus propios viveros. En su oferta destacan el arroz con abacanto (bogavante) del Cantábrico; arroz negro con gambas y jibión; arroz blanco con almejas; paella especial con langosta; y paella de marisco.

Observaciones: Dispone de amplias y cómodas terrazas con vistas al mar y aparcamiento propio.

Santander Las Olas

Dirección: C/ Vital Alsar 31, Santander.

Teléfono: 942 342 027.

Propietarios: Felipe, Miguel y Jonathan Bada.

Día de cierre: Martes.

Especialidades: Paella de marisco, arroz con almejas; senyoret; con bogavante; Las Olas; con rape, almejas y gambas; con cachón; de verduras; de bacalao; mar y huerta, con almejas y rape meloso; con rabo de toro caldoso; con pollo de corral. Marisco vivo.

Observaciones: Con vivero propio. Disponen de terraza y vistas despejadas a la playa de la Maruca desde sus comedores.

Santander y Suances El Hipódromo y El Mirador de Suso

Dirección: Av. del Faro s/n, Santander y C/ Sobremar 6, Suances.

Teléfonos: 942 393 433 y 942 811 511.

Cocina: Jesús Gómez Oláiz.

Día de cierre: Todos los martes del año.

Especialidades: Pionero en Cantabria del menú carta barra libre «come sin límites» y en el arroz con bogavante (desde 1989 que comenzó a prepararlo en Suances). Son recomendaciones de la casa, el arroz negro con cachón o el arroz con carrilleras. También para llevar.

Observaciones: En ambos locales, grandes terrazas y amplio aparcamiento gratuito.

Laredo Asador Son de Mar

Dirección: C/ El Puerto 4 Laredo.

Propietario: Javier Cacho y Mónica González.

Cocina: Chemo Rangel.

Especialidades: Cuenta en su propueta gastronómica con recomendaciones como el arroz con marisco, el arroz con bogavante y el arroz con carabineros. Destacan, además, sus carnes a la brasa, pescados y mariscos, reyes, besugo, lubinas, rodaballos, sardinas y bonito.

Observaciones: Dispone de terrazas con vistas.

Suances La Dársena de Suances

Dirección: C/ Muelle 23, Suances.

Teléfono: 942 844 489.

Cocina: Sergio Prieto.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Este establecimiento lleva muchos años siendo cantera de grandes maestros arroceros, «siempre con las mejores y más frescas materias primas». Son recomendaciones de la casa el arroz con verduras de temporada, la paella de marisco, el negro con maganos de Suances, el arroz 'La Dársena' preparado con cachón y langostinos, con carabineros, con bogavante...

Observaciones: Amplia terraza y aparcamiento frente al restaurante.

Torrelavega Las Hijas de Ángel

Dirección: Plaza Leonor de la vega 2, Torrelavega.

Teléfono: 942 087 929 (pedidos).

Propietarios: Ángel López Fernández e hijas.

Especialidades: Paellas por encargo de marisco, mixta, señoret, arroz negro con su alioli a parte, pulpo y bacalao con un discreto toque picante, campera de carne y verduras, la vegetal, arroz con bogavante.

Observaciones: Paellas solo por encargo y para llevar. Opción de 2 o 3 variedades sin mezclarse en la misma paella. Paellas populares para grandes eventos desde 2 a 4.000 personas.

Laredo Hotel Cosmopol

Dirección: Avda. de Cantabria 27, Laredo.

Teléfono: 942 605 720.

Especialidades: En su propuesta arrocera destancan el arroz del señorito, Marea Negra con chipirones, caldoso con bogavante, con carrilleras ibéricas, risotto de mariscos; paellas variadas, arroz con carabineros.

Observaciones: También disponibles para llevar (de encargo). Cuenta, además, con menú del día, carta y comidas para eventos y celebraciones.

Santander Mi Favorito Bar Restaurante

Dirección: C/ Peña Herbosa 13, Santander.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Arroz con nécora y gambones. Arroz negro con chipirones. Aparte cuenta con una carta con propuestas de platos muy de aquí, con guiños a la mar como también, con platos más internacionales y una gran variedad de vinos por copas.

Noja Hotel Restaurante Las Olas

Dirección: P.º de Trengandín 4, Noja.

Teléfonos: 942 630 036 y 626 808 920.

Reservas: www.hotellasolas.com

Especialidades: Gran variedad de paellas, parrilladas de marisco (viveros propios), pescados frescos del Cantábrico y carnes de Cantabria.

Observaciones: Terrazas: acristalada y al aire libre.

Redes sociales: @hotellasolasnoja

Santander La Primera del Sardinero

Dirección: Plaza de Italia, Santander.

Teléfono: 942 401 633 (reservas).

Día de cierre: Ninguno.

Propietario: Skypy57 New S.L.

Especialidades: En su propuesta gastronómica destacan sus cinco tipos de arroces: caldoso con bogavante, arroz cremoso con chipirones y langostinos, paella de marisco, arroz caldoso con carrilleras, paella de verduras. En carta, también raciones, ensaladas, verduras, pescados, carnes.... Ofrecen, además, menús de diario y de fin de semana.

Ajo Restaurante Carlos III

Dirección: Avenida Benedicto Ruiz 641, Ajo.

Teléfono: 942 621 018.

Propietarias: Josefina Pazos y Olga Rodríguez.

Especialidades: Con unos comedores amplísimos y en distintos ambientes y una espectacular terraza, son grandes especialistas en pescados salvajes de la zona, mariscos y parrilladas y por ello destacan sus paellas, menús variados de marisco, chuletón y arroz con bogavante.

Observaciones: Parking propio.

Ajo Labu

Dirección: Avenida Benedicto Ruiz, 611, salida 185 A8, Ajo.

Teléfono: 942 621 015.

Cocina: Francisco Láinz.

Especialidades: Un clásico desde 1968 que está en plena forma. Destacan en su carta la paella de marisco, el arroz negro con jibia de Noja, el arroz con almejas y el arroz caldoso con bogavante.

Observaciones: Posee dos amplias terrazas cubiertas.

Santander Peña Candil

Dirección: Plaza del Progreso s/n, Santander.

Teléfono: 942 313 025.

Propietario: Familia Isabel.

Cocina: Mercedes Isabel.

Cierre: Domingo noche y lunes todo el día.

Especialidades: Clásico santanderino desde 1983 que está en su mejor momento. Como gran especialista en pescados y mariscos, lo es también en arroces, especialmente marineros. Son recomendaciones de la casa el arroz caldoso con bogavante, el arroz con marisco, el arroz con nécoras así como el arroz elaborado con almejas o el preparado con carrilleras...

Observaciones: Dispone de unas instalaciones actualizadas, con espaciosos comedores e incluso privados para grupos.

Ruente Hilo

Dirección: Barrio Ruente nº 74. Ruente.

Teléfono: 942 709 101.

Propietarios: Rafaela Pierobon (jefa de cocina), Valeria Araujo y Toni González.

Día de cierre: Miércoles.

Especialidades: El nuevo restaurante de los creadores de Ciclo destaca en pescados, mariscos, carnes, platos de cuchara y sabrosos arroces como el de costilla de tudanca y mayonesa de ajos asados; de gambas rojas y su tartar ahumado...

Santander El Pozo

Dirección: C/ Inés Diego del Noval 60, Cueto (Santander).

Teléfono: 942 030 490.

Propietaria: Lourdes García Escudero.

Cocina: Hubert Fouda Nguini.

Día de cierre: Lunes.

Horario: De 12.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.30 horas.

Especialidades: Arroz con bogavante azul del Cantábrico, marinero con almejas, paella mixta, de marisco, arroz negro. Otros arroces de caza y por encargo. Disponibles también para llevar.

Santander El Barco

Dirección: Av. Faro Mataleñas, Santander.

Teléfono: 942 391 760.

Especialidades: Paella de marisco y cigalas; arroz con bogavante azul; con costilla y verduras; con carabineros; con langosta; negro con chipirones y pulpo; risotto de setas y gambas; otros arroces por encargo. También para llevar.

Observaciones: Amplias terrazas, cubierta o descubierta. Parking gratuito.

Santander Restaurante Gelín

Dirección: Avda. Nueva Montaña 2, Santander.

Teléfono: 942 332 733.

Propietario: Ángel Castanedo.

Cocina: Fran de la Rosa.

Día de cierre: Domingo entero y noches de lunes y martes.

Especialidades: Arroz con almejas; negro; con bogavante y con nécoras; de costilla ibérica y boletus. Amplia bodega.

Observaciones: Cuenta con terraza reformada, cubierta, y renovados y espaciosos comedores.

Suances La Tienduca de Cholo

Dirección: C/ El Muelle 3, Suances.

Teléfono: 622 601 185.

Propietario: Cholo.

Cocina: Evelyn Guzmán.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Paella mixta o de mariscos, arroz con bogavante, con almejas; negro con calamares, con pollo y verduras... Mín. dos personas. Disponibles de encargo, para llevar.

Observaciones: Gran aparcamiento frente al restaurante.

Santander Los Infantes Gourmet

Dirección: C/ Maura 21, Santander.

Teléfono: 942 074 300.

Propietarios: Antonio Ruiz y Marián González.

Cocina: Antonio Ruiz.

Día de cierre: Martes de invierno.

Especialidades: Ofrece más de una veintena de especialidades (caldosos, melosos, fideuas y paellas), con infinidad de variantes y técnicas. También disponibles para llevar.

Santander A Banda Arroz... y Más

Dirección: C/ Peña Herbosa 15, Santander.

Teléfono: 942 938 877.

Propietario: Tomás Venero.

Cocina: Maggie Herrera.

Cierre: Martes.

Especialidades: Fumets y caldos naturales 100%. Arroz negro con chipirones y ali oli; de bogavante; de cachón y langostinos; caldosos, de zancarrón de novilla. Arroces de temporada. Para llevar y sin gluten.

Santoña As de Guía

Dirección: C/ Duque, 23. Santoña.

Teléfono: 942 680 808.

Propietarios: Iván Arrizabalaga (cocinero) y Ángela Gómez (jefe de sala).

Cierre: Miércoles. Noches abiertas bajo reserva de mín. 8 personas.

Especialidades: Paella de marisco; arroz abanda negro de calamar y gambones; melosos de pulpo y gambas rojas con queso, de vieiras, gambas rojas y naranja, y de lechazo y pasas al curry; con bogavante; risotto de almejas y bacalao.

Santoña Arrocería Santander Veinte

Dirección: Bja. Caleruco 73, (parking en autovía S-20), Santander.

Teléfono: 942 321 648.

Especialidades: Más de 30 tipos de arroz, hechos al momento. Aptos para celíacos. Opciones vegetariana y vegana. Al mediodía, a diario, menú arrocero, todo incluido, por 20€/per. (fin de semana y festivos, 25€). A domicilio o a recoger: www.santanderveinte.com.

Santander La Nuncia by Sergio Toca

Dirección: C/ Arriba 67, Cueto (Santander).

Teléfono: 942 398 697.

Propietario: Sergio Toca.

Especialidades: La propuesta gastronómica de este establecimiento tiene su base en una cocina tradicional fusión donde los arroces de capa fina son una especialidad.