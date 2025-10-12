Alcaldes cántabros en TikTok e Instagram

Kevin Barquín Santander Domingo, 12 de octubre 2025, 07:38 | Actualizado 07:57h. Comenta Compartir

Las redes sociales son, a priori, cosa de jóvenes, pero esta tampoco es una verdad universal. Su debut en la política tuvo lugar allá por 2008, coincidiendo con la campaña presidencial de Barack Obama en Estados Unidos, y ahora son muchas las figuras políticas –también en Cantabria– que recurren a ellas para acercarse a sus conciudadanos o simplemente por afición. Un recorrido por TikTok e Instagram sirve para saber cuántos alcaldes de la región recurren a ellas. Este es el balance: de los más de cien regidores, cerca de treinta utilizan Instagram, pero solo una decena cuenta con un perfil en TikTok.

Esta última es una de las aplicaciones más populares entre la gente más joven: el 75% de los usuarios de entre 12 y 17 años la utiliza de forma habitual y el 56% de los jóvenes de entre 18 y 24 años está presente. TikTok es especialmente atractiva por la sensación de inmediatez de los vídeos cortos, por un algoritmo que aprende rápidamente los gustos del usuario y por la posibilidad de llegar a públicos masivos sin grandes inversiones. Su estética cercana, informal y basada en tendencias virales facilita que los mensajes se difundan con rapidez y que perfiles institucionales parezcan próximos a los ciudadanos. Justo lo que persiguen los políticos. En España, uno de los ejemplos más notorios es el del presidente de Vox, Santiago Abascal. Su cuenta de TikTok, con más de 850.000 seguidores, difunde vídeos de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, declaraciones en entrevistas, propaganda electoral y publicaciones en las que aparece su lema 'la reconquista'. O mensajes directos como «menas a su país» o «gracias patriotas».

Repercusión

En Cantabria, entre los políticos en TikTok el caso más destacado es el de Javier Fernández Soberón, alcalde de El Astillero por Ciudadanos. Suma casi 4.000 seguidores y es el que mayor repercusión consigue en la red social. Soberón centra sus publicaciones en las fiestas, la actualidad municipal y los anuncios de nuevas medidas. Y acumula un seguimiento constante que le ha dado una visibilidad digital que ningún otro alcalde de la región alcanza en esta red. Tras él se sitúa Miguel González, regidor de Laredo (PP), con alrededor de 2.100 seguidores. Publica de manera habitual contenidos sobre su municipio, las fiestas locales y las principales obras en marcha. Y en tercer lugar se sitúa Carlos Caramés, de Piélagos (PP), otro de los que más partido saca a la red joven, con 1.500 seguidores. Caramés no solo enseña a través de vídeos los avances y proyectos de su Ayuntamiento, sino que también responde a los comentarios de los vecinos y así convierte su cuenta en un canal de ida y vuelta con los residentes en Piélagos y sus potenciales votantes.

Enrique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo por una plataforma independiente llamada 'Por Alfoz', cuenta con unos 1.400 seguidores y también muestra vida social y cultural de su entorno: desde la tradicional Fiesta de los Limones hasta la San Silvestre.

También Gema Igual, alcaldesa de Santander (PP), hizo un intento con TikTok en 2023 –su última publicación fue en mayo de ese año– para difundir imágenes de sus actos en la ciudad, pero con un perfil menos cercano. Ante unos 850 seguidores, apenas hablaba de forma directa a la cámara y, cuando lo hacía, recurría a vídeos en horizontal y de muy baja resolución, cuando lo ideal en esta red es usar el formato en vertical y una mayor calidad.

Los regionalistas no se distinguen por su vínculo a esta red. Constantino Fernández (Villaescusa) y Pablo Diestro (Reocín) abrieron cuenta, pero no han publicado. Más animado estuvo en su momento Javier López Estrada, el alcalde de Torrelavega, quien durante 2022 compartió varios vídeos, aunque de forma muy simple, con poco texto y sin apenas edición. Su perfil, sin embargo, lleva tiempo inactivo.

Tampoco el joven alcalde popular de Castañeda, Marcos García, se ha volcado con su perfil: está creado, pero sin estrenar. Y siguiendo este hilo de la juventud, curiosamente, ninguno de los regidores de menos edad de Cantabria, caso de Ignacio Sainz (Limpias), Sergio Castro (Rasines) y Alan Ruiz (Tresviso) se han lanzado a TikTok pese a pertenecer a una generación más habituada a las redes sociales.

Otro modelo

Instagram ya es otro nivel y son más los alcaldes que tienen representación, hasta casi una treintena. Lo utilizan, con más soltura, como escaparate de la vida municipal y canal de comunicación directa con los vecinos. Los regidores publican sobre las celebraciones más destacadas, sus apariciones en actos públicos y también sus interacciones con los vecinos.

En el Partido Popular, Gema Igual lidera el ranking, porque ha conseguido reunir a más de 11.000 seguidores, una cifra bastante generosa. Tres mil más, por ejemplo, de los que acumula el capitán del Racing, Íñigo Sainz Maza, quien supera por poco los 8.000. Tras ella se sitúan Carlos Caramés (Piélagos), con más de 3.400 seguidores, y Diego Movellán (Camargo), con algo más de 3.000. En el extremo opuesto se encuentran los perfiles más discretos, como el de Rosa Fernández (Cabuérniga), que apenas supera los 210 seguidores y mantiene su cuenta en modo privado, de manera que solo pueden acceder a su contenido quienes ella misma autorice. A su vez, Ignacio Sainz (Limpias) ronda los 520 y destaca tanto por compartir publicaciones de agradecimiento de algún vecino como por utilizar su perfil también para publicar contenido personal: bodas, vacaciones, planes con amigos y en familia.

En el PSOE destaca Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales, que ha logrado despertar el interés de unas 2.000 personas. Y una de las que menos tiene es Lorena Cueto (Cartes) que hizo historia en mayo al convertirse en la primera mujer al frente del Ayuntamiento y apenas suma 184 seguidores en un perfil puramente personal. Entre sus publicaciones destaca una foto junto a Pedro Sánchez en 2018.

En el PRC, el que más seguidores ha logrado es Javier López (Torrelavega), con alrededor de 3.500, mientras que en el polo opuesto se sitúan Óscar Casares (Camaleño) y Jesús Ramón Ochoa (Ruesga), ambos con aproximadamente 230 seguidores.

Al igual que en TikTok, también en Instagram sobresale Javier Fernández Soberón, de El Astillero (Ciudadanos), con más de 5.600 seguidores, lo que le consolida como uno de los regidores municipales con mayor visibilidad digital en Cantabria.

