Un aplauso para los campeones olímpicos del conocimiento

Más de 500 estudiantes cántabros de Bachillerato han participado en las Olimpiadas Científicas 2025, en competiciones cuya fase regional se celebró entre enero y abril. ... Esta iniciativa pretende reconocer el esfuerzo y la excelencia del alumnado cántabro en distintas disciplinas del ámbito científico y humanístico. Y los mejores en Lenguas Clásicas (en las modalidades de Latín y Griego), Geología, Economía, Biología, Dibujo Técnico, Informática, Física, Química y Matemáticas han recibido este martes sus medallas en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC).

Felices se mostraban los medallistas en la cita, junto a los profesores y compañeros que habían asistido al acto para celebrarlo con ellos. Como Ansel Gutiérrez, del IES Ricardo Bernardo, oro en Biología. «Es un honor porque además yo quiero ser biólogo. Me he esforzado y he estudiado bastante para ganar: esto me motiva mucho para perseguir mis sueños», confesaba el estudiante laureado. María Sáinz de la Maza, del IES La Granja ha sido la campeona de Economía, pero explica que va a estudiar el doble grado de Magisterio de Infantil y Primaria. «Me gusta la economía y se me da más o menos bien pero no me esperaba ganar. Creo que es un logro muy importante, la verdad«. Aurora Hernández, del Colegio La Salle logró la medalla de plata en esta misma disciplina y señalaba que «estoy encantada porque no me lo esperaba. La economía ha sido la asignatura que menos he disfrutado este año, sobre todo la teoría, así que ha sido una sorpresa», admitía.

Sofía Díaz, del IES Santa Clara, quedó segunda en Lenguas Clásicas, en la especialidad de Latín. Esas lenguas, que según dice, «no están muertas porque se utilizan a diario». El haber quedado subcampeona «es un enorme reconocimiento y el reflejo del gran esfuerzo que he hecho durante todo el curso. Al final he conseguido la recompensa».

Marco Martín, del IES Peñacastillo, hizo doblete: medalla de Oro en Matemáticas y la de Plata en Física. «Hay que trabajarlo mucho y prepararlo muy bien, porque es difícil. Las pruebas de Matemáticas no se parecen en nada a la asignatura que damos en clase. Luego la de Física se parece un poco más. La verdad es que estoy muy contento», reconocía. Álvaro Sañudo, del IES Alisal, quedó segundo en Matemáticas: «Los problemas eran más difíciles, nos obligaban mucho a pensar». A Álvaro se le nota esa afición por los números, «si tienes que resolver un problema tienes que pensar, que darle vueltas y yo me lo paso muy bien», dice.

No pudo asistir a la cita, por tener otros compromisos escolares, Pau García del IES Santa Clara, el más laureado de los estudiantes cántabros, con tres medallas. Este alumno obtuvo sendos oros en Física y en Química y bronce en Matemáticas. Además, en la fase nacional de Física logró una medalla de oro al clasificarse en la tercera posición absoluta por lo que representará a España en la International Physics Olympiad, que tendrá lugar en París entre el 18 y el 24 de julio. Además, fue reconocido con una medalla de plata en la Olimpiada Nacional de Química. También resultaron premiadas por partida doble Valeria Luana Cosío del IES Manuel Gutiérrez Aragón, con oro en Latín y bronce en Griego; Juana Calvo del IES La Marina, con oro en Griego y bronce en Latín, y Daniela Caminero Gallardo del IES Santa Clara, que ha recibido medallas de bronce en Dibujo Técnico y Química.

La participación en estas Olimpiadas forma parte del programa de actividades de promoción del talento impulsado por la Universidad de Cantabria y cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria y de los centros educativos de la región. La entrega de premios estuvo presidida por el consejero de Educación, Sergio Silva, que subrayó el carácter motivador de esta iniciativa y su valor como herramienta educativa, «lo que queremos es reconocer con estas Olimpiadas y con sus premios una distinta manera de aprender y una forma de motivar a los chicos que salen de su zona de confort para afrontar nuevos retos». «Hay quien dice que estamos en una crisis del esfuerzo y del trabajo. Yo creo que esta participación constituye una enmienda a la totalidad de esa crisis. Tenemos jóvenes implicados, jóvenes que se esfuerzan, y quiero dar la enhorabuena a todos ellos, a los docentes y a los centros», concluyó el consejero.

Como anfitrión, el vicerrector Íñigo Casafont les decía a los estudiantes que la ceremonia «es un testimonio del esfuerzo, la dedicación y el talento que cada uno de ustedes ha demostrado en diez disciplinas del conocimiento». También han participado en el acto la directora del Área de Estudiantes de la UC, Lorena González; y el profesor de la UC Juan Amodia de la Riva, quien ha impartido la charla titulada 'Investigando, descubriendo y desarrollando el potencial cerebral de nuestros jóvenes', en la que ha transmitido pautas y reflexiones, con base neurobiológica, sobre cómo continuar descubriendo y desarrollando su potencial a lo largo de su trayectoria académica y profesional.

Además, ha querido poner de relieve la importancia del papel de los chicos premiados como «futuros líderes de la sociedad cántabra y su posible contribución a la mejora de la convivencia, la equidad social, la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, siempre desde un enfoque riguroso, ético y basado en la evidencia científica».