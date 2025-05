El AVE a Cantabria: cuatro presidentes, ocho ministros, dos décadas de retraso y un futuro incierto

Daniel Martínez Santander Domingo, 18 de mayo 2025, 07:40 Comenta Compartir

Hasta la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional ordenó la paralización de las obras del primer tramo del AVE a Cantabria en la salida de Palencia por ser incompatibles por el soterramiento de las vías en la capital castellana, la estimación era que la alta velocidad que rebajará a tres horas el viaje entre Santander y Madrid estuviera plenamente implantada en 2033. Era una aproximación. El cálculo que se desprende de la información que han ido proporcionando Adif y Renfe en sus estudios y licitaciones. La fecha que resulta de sumar los tiempos de todos los pasos burocráticos y constructivos que aún están pendientes, porque el Ministerio de Transportes ya prefiere no concretar. Desde la etapa de José Luis Ábalos, que fue el ministro con el que se puso la primera piedra en julio de 2023, ningún responsable de Fomento se ha vuelto a pillar los dedos.

«A mí me cuesta mucho aventurar fechas porque en ocasiones puede generar frustración aunque el retraso sea mínimo. Hay factores que se pueden controlar y otros no. Lo importante es empezar la ejecución y que la hayamos comprometido más allá de nuestro mandato. Y hay prometida financiación europea, que nos marca un límite temporal máximo», decía en noviembre de 2022 su sucesora, la también exministra Raquel Sánchez, durante una entrevista con El Diario Montañés.

El estado de las obras del AVE de Palencia a Cantabria Estación En fase de redacción CANTABRIA Reinosa CASTILLA Y LEÓN TRAMO De Reinosa a Mataporquera 15,5km De Mataporquera a Aguilar de Campoo 11,5km De Aguilar de Campoo a Alar del Rey 14km Plataforma de vía doble En fase de construcción Conexión Nogales De Alar del Rey a Calahorra de Boedo 19,5km De Calahorra de Boedo a Osorno 21,2km Plataforma de vía única De Osorno a Amusco 21,9km Línea FFCC Convencional Plataforma de vía doble De Amusco a Palencia 20,6km Tramo paralizado De Palencia a Palencia Norte 1,7km Palencia Plataforma de vía única N 10 km GRÁFICO: CLARA PRIVÉ

Está por ver si la decisión judicial de la Audiencia Nacional sobre la paralización del tramo Palencia-Palencia Norte, el más corto de los cinco que están en construcción con tan solo 1,7 kilómetros de trazado, entra dentro de lo que la socialista calificaba de «mínimos retrasos» o si tiene consecuencias más graves para la llegada del AVE a Reinosa y su posterior extensión hasta Santander ya a través de una vía de altas prestaciones.

Hay que esperar para saber si la Justicia acepta el recurso que presentará Adif contra el fallo o si la sentencia se convierte en firme, como pretende tanto Ecologista en Acción –el denunciante– como el Ayuntamiento de Palencia. Si ocurre lo segundo, supondría un retraso de hasta diez años porque implicaría rehacer el proyecto, someterlo a todos los trámites de participación y control ambiental y, posteriormente, volver a licitarlo para su ejecución. Sería el peor escenario para los intereses de Cantabria. Y por las declaraciones del actual titular de Transportes, Óscar Puente, que considera que el fallo es «un mazazo»porque «los cántabros esperan y necesitan ese tren como el comer», en el Gobierno no descartan que acabe ocurriendo.

Sería el último de los obstáculos con los que se ha encontrado el proyecto de la llegada de la alta velocidad a Cantabria. ¿El más grave? Pues habría que analizarlo con tiempo, porque la lista de agravios y contratiempos es larga. Hasta llegó a adjudicarse la obra en 2009 antes de que se resolviera el contrato un año después como consecuencia de la llegada de la crisis económica. Fue durante la etapa del socialista José Blanco. «El día más triste de su vida», dijo Miguel Ángel Revilla sobre la jornada que conoció la noticia, un hecho que considera que le costó al PRC la Presidencia de Cantabria en 2011.

20 años de promesas de ocho ministros 2000 2001 2002 Francisco Álvarez Cascos (PP) 2000-2004 Fue el primero que habló del proyecto del AVE 2003 2004 2005 2006 2007 Magdalena Álvarez (PSOE) 2004-2009 No solo prometió el AVE a Madrid, también a Bilbao 2008 2009 2010 José Blanco (PSOE) (2009-2011) Frenó la obra ya adjudicada y diseñó un nuevo calendario 2011 2012 2013 2014 Ana Pastor (PP) 2011-2016 Intentó rebajar el AVE a tren de altas prestaciones 2015 2016 2017 Íñigo de la Serna (PP) 2016-2018 Definió los tramos y avanzó trámites, pero no adjudicó 2018 2019 José Luis Ábalos (PSOE) 2018-2021 Adjudicó los primeros tramos e inició las obras 2020 2021 2022 Raquel Sánchez (PSOE) 2021-2023 Adjudicó e inició los cuatro tramos restantes 2023 2024 Óscar Puente (PSOE) 2023-Actualidad Ha adjudicado el estudio del tramo Alar-Reinosa 2025

Desde que Francisco Álvarez Cascos habló por primera vez en julio de 2000, durante una reunión con el entonces presidente regional José Joaquín Martínez Sieso, de que Cantabria contaría con una conexión a Madrid –no hablaba de AVE, pero sí de tren rápido– de tres horas y media en el horizonte de 2007, han ocupado la carte de Fomento ocho ministros en los gobiernos nacionales de cuatro presidentes (José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez). Desde esa primera fecha que puso sobre la mesa el exministro popular han transcurrido casi dos décadas y, aunque desde 2018 ya hay máquinas trabajando sobre el terreno, el futuro del proyecto sigue siendo incierto.

La alta velocidad en España En servicio En proyecto En construcción Gijón Bilbao Irún A Coruña Reinosa León Huesca Burgos Vigo Barcelona Valladolid Zaragoza Tortosa Madrid-Chamartín Valencia Cáceres Badajoz Murcia Sevilla Cartagena Huelva Almería Málaga Cádiz

En esa parte positiva –el comienzo de las obras– se centraba esta semana la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que defendía que los trabajos sobre el terreno «avanzan como nunca», que «ningún Gobierno de España anterior ha hecho tanto por las inversiones en Cantabria como el de Pedro Sánchez»y que la llegada de la alta velocidad «no tiene marcha atrás». Respondía así a la presidenta Buruaga, que exigía a Puente soluciones para que este nuevo contratiempo no derive también en un nuevo retraso. Que Cantabria no siga siendo durante muchos más años una «isla ferroviaria», la única comunidad autónoma junto a La Rioja sin un solo kilómetro de AVE. Ni activo, ni en marcha.

Muchos compromisos

No solo ha habido fechas y compromisos anulados por falta de financiación, tumbados por el siguiente gobierno o modificaciones por cambios en los proyectos o la caducidad de las declaraciones de impacto ambiental, también distintos planes de ejecución. Momentos en los que se daba por hecho que habría tren de altas prestaciones pero no una línea de AVE, otros en los que se decía que la alta velocidad llegaría hasta Santander y después que se quedaría en Alar del Rey, antes de que finalmente se confirmara que acabaría en Reinosa y que, a partir de la capital campurriana, se harían mejoras en la vía actual para que los trenes puedan coger más velocidad.

Cantabria y La Rioja son las dos únicas comunidades autónomas sin un kilómetro de AVE en construcción

Más allá de las palabras, la primera vez que el proyecto se oficializó en el Boletín Oficial del Estado fue cuando se sometió a información pública el tramo Alar del Rey-Santander antes de la llegada de Zapatero a La Moncloa. Se habló primero de tres horas y media, luego de dos y media... Con los socialistas ya en el poder y ese proyecto inicial olvidado, Magdalena Álvarez prometió –a falta de uno– dos trenes de alta velocidad (Madrid y Bilbao) para Cantabria. Su sucesor, José Blanco, dio el plazo que más veces se repitió. Que estaría en 2015. Fueron años polémicos. Revilla dio mítines en Reinosa con esa fecha 'atada', pero 'Pepiño' le dejó tirado en Monzón de Campos en lo que iba a ser la colocación de la primera piedra del proyecto. En pocos meses se dijo que sí, que el AVE a Reinosa, que a Santander, luego que no... Con el bipartito en peligro por las amenazas regionalistas, Zapatero también ratificó que en 2015 para calmar los ánimos. Blanco rectificó y firmó un protocolo en Santander otra vez con la fecha de 2015. Nada. Hasta el punto de que Revilla siempre pensó que el ministro se vengó porque le obligaran a rectificar.

PP, PSOE y PRC pasaron años echándose las culpas de que los proyectos no salieran y tratando de abanderar la reivindicación cuando el rival estaba en el poder. Con la popular Ana Pastor se comprometió una inversión millonaria para hacer realidad el proyecto en el marco de un plan con la vista puesta en 2024. Pero la obra nunca fue una prioridad. Fue Pastor la que, reajustando la petición a un tren de altas prestaciones (no AVE), puso la fecha más concreta que se ha dado: junio de 2020. Hubo, de hecho, licitaciones de la redacción de los proyectos, pero no de las obras.

Pastor pasó la cartera al cántabro Íñigo de la Serna, que aceleró los trámites administrativos y cerró el proyecto tal y como está, pero yo llegó a adjudicar ninguno de los tramos. El exalcalde de Santander dijo en noviembre de 2017 que el AVE estaría en 2023. Un año después, Ábalos corrigió a 2024. No es que no acertaran, es que ni se aproximaron.

Los últimos contratiempos han llegado ya con Puente, que a cambio también ha adjudicado la redacción del tramo Alar-Reinosa y el viaducto de Nogales, que permitirá –en teoría– una apertura parcial hasta Alar en 2030. Hasta el fallo judicial de Palencia, eran los propios de grandes proyectos de obra civil:retrasos en la finalización –alegan que las abundantes lluvias de los últimos inviernos han echado por tierra el calendario– y modificados para aumentar el presupuesto sobre lo licitado. De hecho, de los cinco tramos en obras entre Palencia y Alar del Rey, dos tenían que estar ya acabados.

Lo dijeron el 05/07/2000

Álvarez Cascos confirmó al presidente regional (era Martínez Sieso) que en siete años estaría concluido el enlace de la alta velocidad con Madrid para reducir el viaje desde Santander a tres horas y media.

Lo dijeron el 23/06/2009

Después de conversar con el ministro Blanco, Revilla lanza una estimación: según los cálculos del Gobierno, el AVE llegaría en 2015 y el tiempo del trayecto a Madrid sería de dos horas y media.

Lo dijeron el 17/09/2009

Aunque los gobiernos de Cantabria y de España insisten en la fecha de 2015, desde el PP de Cantabria, liderado por Ignacio Diego, ya afirman que el AVE no estará hasta 2020 «en el mejor de los casos».

Lo dijeron el 21/07/2010.

Tras la amenaza de Revilla de romper el bipartito por la decisión de Blanco de no iniciar las obras que ya estaban adjudicados, Zapatero obliga a rectificar a su ministro y recupera el calendario.

Lo dijeron el 09/02/2012

Pastor incluye el AVE a Cantabria en su Plan de Infraestructuras. Más tarde (2015), acuerda con Revilla que el tren rápido (no de alta velocidad) esté en 2020 con una inversión de 600 millones.

Lo dijeron el 12/11/2017

«La alta velocidad llegará a Santander y las obras estarán concluidas en 2023, año en el que empezará la circulación en pruebas», dice Íñigo de la Serna, por entonces ministro de Fomento con Rajoy.

Lo dijeron el 02/10/2018

«El cálculo que realizamos es que para 2024 será una realidad disponer de un tren que haga el viaje entre Madrid y Santander con paradas en Torrelavega y Reinosa en tres horas», afirmó Ábalos.

Otra fecha clave

Ni Raquel Sánchez ni Óscar Puente han querido dar fechas durante sus mandatos, que sí figuran en la documentación. El viaducto de Nogales permitirá que el tramo Alar-Palencia entre en servicio tres años antes.

Ministerio y empresas ya han pactado cuatro modificados al alza por 20 millones de euros El Ministerio de Transportes estima que la inversión total para la llegada de la alta velocidad a Cantabria desde Palencia –allí el AVE se inauguró en 2015– rondará los 1.700 millones de euros, una cifra que incluye los estudios previos, la ejecución de los tramos y los trabajos posteriores como la electrificación y montaje de la vía, que también acaba de licitar el Gobierno de España. La parte más costosa es la construcción de la plataforma –los cinco tramos hasta Alar que están en ejecución y los tres hasta Reinosa que aún no han arrancado–. En dos en los que las máquinas ya están trabajando sobre el terreno, Ministerio y empresas (Sacyr y San José, respectivamente) ya han firmado algunos modificados que elevan el precio de adjudicación pactado inicialmente. En el tramo Palencia Norte-Amusco hay dos modificados que elevan la inversión de 79 a 88 millones de euros. Los otros dos corresponden al Amusco-Osorno, donde el coste pasará de 79 a 90 millones. En total, 20 millones más de lo previsto.

