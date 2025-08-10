Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria

santander. Es imposible contar la historia del Parque de la Naturaleza de Cabárceno sin empezar por ese hito fundacional que ha adquirido la categoría de leyenda y que, como tal, nunca se cuenta exactamente de la misma forma: el vuelo en helicóptero de Juan Hormaechea. La versión más repetida es que, un día del año 1988, el entonces presidente cántabro sobrevolaba la zona a la búsqueda de un emplazamiento para un vertedero. Un terreno rojizo, erosionado y erizado de púas de caliza –las cicatrices de la actividad minera, la extracción de hierro a cielo abierto–, parecía contar con todas las papeletas para convertirse en un enorme depósito de basura, pero él vio otra cosa allí: el lugar ideal para crear una reserva de fauna salvaje. Al parecer, ya desde arriba, en el aparato del Gobierno regional, Hormaechea fue imaginando dónde estarían los elefantes, los tigres...

Cabárceno es hoy la joya indicutible de la corona, el gran reclamo turístico de la región, en competencia con sus playas y sus montañas aunque, a diferencia de aquéllas, éste fue inventado. Conviene recordar hoy, cuando tanto se presume del parque desde el Ejecutivo y las consejerías, y cuando cada nuevo récord de visitantes –año a año sigue aumentando–, se percibe como un triunfo, que el proyecto salió adelante con la oposición de los partidos que hoy lo alaban.

Estas son las grandes cifras del parque:

750 hectáreas tiene de superficie el equivalente a 1050 campos de fútbol. 28 kilómetros de zigzagueantes carreteras recorren el Parque de la Naturaleza. 1.000 es la cifra aproximada de animales que viven en el parque, que fluctúa casi cada semana. 11.268 es el máximo de visitantes que ha recibido en un día. Fue el 14 de abril de 2006. 671.000 visitantes recibió el año pasado estableciendo un nuevo récord. 107 especies, originarias de los cinco continentes, tienen cabida en Cabárceno. 48 años tiene el animal más veterano del parque: es Jums, un elefante africano. 690.000 kilos de comida consumen cada año los animales, más la hierba que pacen y el ramaje. 37 recintos para animales tiene Cabárceno. El más grande, el de los osos: 35 hectáreas. 34 es el número de programas de protección de especies en los que participa. 45 euros es el precio de una entrada general, en temporada alta, que incluye la telecabina. 25 euros es el precio de una entrada para niños de entre 4 y 12 años, en temporada alta.

Hay que entender, no obstante, que cuando se planteó la idea de un gigantesco zoo, la economía regional estaba en la ruina, y parecía descabellado invertir una millonada en lo que daba la impresión de ser una ocurrencia del presidente: la operación entre la Comunidad Autónoma y Agruminsa y Altos Hornos de Vizcaya, propietarios de los terrenos, ascendía a 1.400 millones de pesetas de los de entonces (unos 8,4 millones de euros). A esa cifra habría que sumar el coste del acondicionamiento de toda el área, en la que se trabajó de firme moviendo tierras, asfaltando carreteras, vallando el perímetro, instalando iluminación y reforestando para conseguir ese contraste de colores y un entorno más amable.

Animales con nombre propio una piscina con más de 5 millones de litros de agua–, y a lo nutrido del grupo, los elefantes del parque pueden comportarse de forma similar a como lo harían en su hábitat natural: pastan a sus anchas, se dan baños de barro y se reproducen de forma totalmente natural... y con éxito. Con 24 alumbramientos, Cabárceno es el centro de conservación donde más crías han nacido en cautividad. Un ejemplar adulto de esta especie puede llegar a alcanzar un peso de siete toneladas. rosas la que llevó allí: los demás machos le pegaban y no se apareaba con ninguna hembra. Su existencia dio un giro completo al llegar a Cabárceno, donde se transformó en el gigantón de carácter tranquilo que es hoy, un jefe de grupo con un harén de compañeras a su disposición. Nicky es, además, el gorila macho más apreciado en Europa en su papel de reproductor. Polonia y Bielorrusia, donde se repobló a partir de 1956 con algunos ejemplares de raza pura preservados en zoológicos. En la actualidad, el bisonte europeo ya no se encuentra en peligro de exticnión, aunque sigue siendo considerada vulnerable. Durante mucho tiempo, en Cantabria sólo podían verse bisontes en pintura, si uno tenía la suerte de visitar Altamira. Norbert es el nombre del jefe de la manada. Max | León africano Jums | Elefante africano Nicky | Gorila de llanura Norbert | Bisonte europeo separarlas de Wanda, ante el temor de que acabaran matándola. De ese modo, debían de organizar salidas separadas para que no coincidiesen. Para poner fin a esta incómoda situación, se decidió enviar a Navarra a la pareja de leones que tanto se quería y traer a Max para ocupar el puesto de Frodo. Una prueba de la armonía que reina ahora entre ellos fue el nacimiento, hace un año, de dos crías, alumbradas, en el exterior de su recinto. Nacido en 1977, Jums es el animal más veterano que tiene el parque, un imponente ejemplar de elefante africano con categoría de macho dominante de la manada. La de Cabárceno, con 19 individuos, es la comunidad familiar más numerosa de esta especie fuera de su continente de origen. Gracias al amplio espacio de que disponen –más de 20 hectáreas, con un establo de 1.000 metros cuadrados y Max llegó para poner orden en la manada del parque, con una convivencia complicada por problemas de celos. El anterior macho de la manada, Frodo, mantenía un vínculo especial con Wanda, su hermana, criada junto a él con biberón. Y ese claro favoritismo del líder hacia ella se había vuelto insoportable para el resto de hembras, hasta el punto de que el personal del parque se vio obligado a Siendo un bebé gorila, Nicky fue capturado en África por unos traficantes de animales. Introducido de forma ilegal en España, este gorila de llanura pasó sus primeros cinco años encerrado en el garaje de una vivienda, hasta que la presión social lo condujo hasta el Zoo de Madrid. Tampoco fue una vida de Antiguamente, los bisontes habitaban todo el continente europeo, pero desaparecieron por completo de los bosques hacia finales de la Primera Guerra Mundial, después de ser cazados para servir de alimento a los ejércitos. La única población salvaje de la especie que se conserva hoy día se encuentra en los bosques de Bialowieza, entre

El parque que abrió sus puertas en junio de 1990, hace ya 35 años, era aún una sombra de lo que es ahora. Para empezar, tenía muchos menos inquilinos: en total, se contaban 75 ejemplares de 18 especies, con avestruces que pellizcaban a los despistados, monos que robaban las bolsas de Gusanitos a los niños y un jabalí que tomaba el sol donde le daba la gana. Hoy, más de mil animales, de más de 120 especies, conforman el particular vecindario del parque.

Ese proceso de transformación ha sido largo, costoso y no exento de complicaciones. La primera de ellas fue saldar la deuda por los terrenos, impagada desde 1989, por los que, finalmente, se abonaron 5,4 millones de euros en 2006. En sus más de tres décadas de existencia, Cabárceno acumula historias, políticas y judiciales, siendo señalado repetidamente como 'colocadero' de los gobernantes de turno.

Animales con nombre propio con tres hectáreas de superficie, adaptado a sus necesidades. En Cabárceno pueden exhibir, orgullosos, los cuernos que se han convertido en su perdición en el medio natural: la creencia de que esa sólida pieza de queratina posee propiedades curativas y afrodisíacas los ha hecho objeto de una caza despiadada, hasta llevarlos al borde de la extinción. se plantó la primera semilla de café en el continente americano. Martinuca, famosa así desde pequeña, vio impresa su imagen en miles de envases de azucarillos. Con un organismo capaz de resistir largos periodos sin ingerir comida ni bebida –puede beber cien litros de agua y acumular en su joroba treinta kilos de grasa –, el clima de su actual residencia hacen innecesario poner a prueba esa cualidad. Martinuca | Dromedario Camargo | Gaur Tamika | Rinocerante blanco Kavango | Hipopótamo común Cuentan los testigos de la llegada de Kavango que las hembras del recinto le dejaron claro desde el principio que no estaban dispuestas a soportar más dramas y se lo demostraron hincándole con saña sus colmillos, hasta dejarlo señalado y maltrecho. Kavango, seleccionado por su carácter apacible, demostró que no era rencoroso y no tuvo reparos en acercarse a ellas hasta ganarse su confianza... lideradas por una hembra de edad avanzada; los machos adultos suelen tener problemas de convivencia y pueden mostrarse muy agresivos entre ellos. Pese a su fortaleza, el gaur se encuentra en situación vulnerable, afectado por la pérdida de su hábitat por la tala de árboles y la caza ilegal. Camargo es el nombre del ejemplar más joven de Cabárceno. Martinuca: con ese nombre no podría haber nacido en otro sitio, aunque tal elección tiene más historia. Charo Baqué, consejera delegada de Café Dromedario, amadrinó, en 2013, a la cría de la especie que da nombre e imagen a su marca, y la bautizó así buscando una vinculación entre Cantabria, con ese diminutivo tan típico, y la isla Martinica, donde Cuando vive en libertad, el gaur se distingue de otros herbívoros por su capacidad de alcanzar los pastos situados en zonas boscosas y montañosas inaccesibles para los demás. Además de la corpulencia de los machos –las hembras casi podrían pasar por vacas–, es su sorprendente agilidad. A la hora de organizarse, las manadas de este bóvido de origen asiático están A pesar de que su nombre tenga ecos africanos, Kavango es, en realidad, alemán. Este hipopótamo nació en el zoo de Colonia en 2002, y llegó a Cabárceno en 2012 para cubrir la plaza de macho dominante que antes ocupaba Pupo, una enorme masa de grasa y músculo de 2.500 kilos con la odiosa manía de acabar con las crías que nacían en el parque. Procedente del zoo de Salzburgo, Tamika es la última incorporación al grupo de rinocerontes blancos del parque. Con cinco años y más de tonelada y media de peso, ha sabido adaptarse con normalidad a su nuevo hogar, familiarizándose con el entorno y con sus compañeros. Los cinco ejemplares disponen de un recinto

Sin duda, el pleito más sonado es el de la Casa de los Gorilas, que mantuvo en la picota durante años a Javier López Marcano (PRC), quien, siendo consejero de Turismo, ordenó, en 2005, la construcción de este recinto para primates. Con el cambio de turno político, Cantur, la empresa pública de la que depende el parque, presentó una denuncia contra él por la supuesta contratación a dedo de la instalación. En 2014, el TSJC falló que no existió delito, aunque sí confirmó la situación de ilegalidad del recinto, que precisó para ser regularizado de la buena voluntad del Ayuntamiento de Villaescusa, donde se enclava Cabárceno. La modificación de una ordenanza urbanística y la ejecución de unas pequeñas obras hicieron el resto, de forma que, ya en 2020, los gorilas dejaron de ser okupas.

Las claves Origen Nació de una idea visionaria del presidente Juan Hormaechea, con el resto de partidos en contra

Evolución Abrió sus puertas con 75 animales de 18 especies: hoy superan el millar de ejemplares de 120

Tampoco estuvo exenta de polémica la construcción del teleférico tendido sobre el recinto: la estructura, con los enormes postes que la sustentan, y el continuo trasiego de cabinas restan, en opinión de algunos, naturalidad al entorno, mientras que, según otros, las vistas que se ofrecen al pasajero compensan el sacrificio. Sin llegar tan lejos, el anuncio de la próxima instalación de un tobogán alpino en el parque ha dado origen a protestas similares.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno se ve obligado a guardar un difícil equilibrio entre su condición de reserva natural, donde animales de los cinco continentes viven en régimen de semilibertad, se desarrollan proyectos científicos y se trabaja en programas de conservación de especies protegidas, y su innegable potencial turístico, que forma parte de su esencia y fue su primera razón de ser, y cuyo éxito corroboran los casi 20 millones de visitantes que acumula desde su inauguración. Mirándolo con estos ojos, es más fácil entender que Cabárceno avance en ambas direcciones: desde su creación, evitó que pudiera considerársele un zoológico al uso, tanto por sus dimensiones y las originales características de su emplazamiento como por jugar la baza de la investigación animal; al tiempo, pasaba a ser un recurso turístico dotado de prestigio y un motor económico cuyos efectos se dejan notar más allá de la comarca en que está enclavado.

Cabárceno destaca sobre otras instalaciones similares por la amplitud de los recintos que acogen a los animales. Gracias a ello puede contar con manadas bien estructuradas y se forman grupos grandes de una misma especie. Un claro indicador del bienestar animal reside en el éxito reproductivo del parque, especialmente destacado entre los osos, los gorilas y el grupo de elefantes africanos. Un dato: desde que, en 1752, se construyó en Viena el primer zoológico europeo hasta que se inauguró Cabárceno, en 1990, habían nacido en el continente una docena de elefantes africanos en cautividad. Desde la apertura del Parque de la Naturaleza cántabro, han nacido ya allí 24 elefantes.

En el ámbito turístico, la instalación también bate récords: cada año recibe más de 600.000 visitantes –ha ganado 200.000 en la última década–, y la afluencia de público, mantenida y continuada mes a mes, hace de él todo un ejemplo a seguir hacia el ansiado objetivo de la desestacionalización del turismo: da la sensación de que en Cabárceno siempre es verano.

