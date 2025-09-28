Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau

Un grupo de alumnos de Bachillerato y FP se dispone a realizar sus exámenes de la EBAU en las aulas de la Universidad de Cantabria.

Mada Martínez Santander Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

Es uno de los listados más consultados por los alumnos que quieren estudiar en la Universidad de Cantabria (UC), sobre todo, si se deciden por grados con mucha demanda, como Medicina, Ciencias Biomédicas o Enfermería, o por la doble titulación de Física y Matemáticas, que, además de una calificación exigente, tiene muy poquitas plazas. Es la lista de las notas de corte del campus público, que ubica a los futuros estudiantes ante los 35 grados y dobles grados –más dos itinerarios bilingües– que se ofertan, y que este curso muestra una bajada general de calificaciones.

A excepción de varias ingenierías –civil o de corte tecnológico– o dobles grados, las notas caen en algo más del 80% de las titulaciones y lo hacen en sintonía con lo ocurrido en la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en la región y en otras. Con menos optatividad –herencia del covid– o con preguntas más ajustadas al aprendizaje por competencias, el cambio en las pruebas derivó en la rebaja de la nota media de la PAU cántabra hasta los 6,4 puntos. Las notas de corte resultantes de la quinta lista de admitidos reflejan esa caída, y valores altos para los dobles grados o las ciencias de salud, entre otros.

«Las notas de corte son sensiblemente más bajas», señala Ángel Cobo, que, no obstante, recuerda que hay notas que crecen a causa de una «demanda mayor». Es el caso de la Ingeniería Civil, que consolida su posición y que, según subraya el vicerrector de Ordenación Académica de UC, lo hace con un incremento de mujeres en sus aulas, en línea con lo que ocurre con las nuevas hornadas de alumnas en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), donde superan el 32%. «Hay que romper clichés» en las dos direcciones, dice Cobo.

«Hemos aumentado la matrícula, pero sabemos que la caída demográfica nos afectará, y queremos diseñar ofertas atractivas de grado y de posgrado» Ángel Cobo Vicerrector de Ordenación Académica de la UC

La UC también observa un repunte en ingenierías ligadas al ámbito tecnológico. Ahí figuran títulos como Electrónica Industrial y Automática o Tecnologías de Telecomunicación. En este último, aunque la nota 2025-26 que muestra la tabla anexa es de 6,830 puntos y algo más de ocho el curso pasado, lo cierto es que esta segunda nota se fijó en septiembre, pero este curso las plazas se llenaron en junio. Ocurre a la inversa en Ingeniería Mecánica, y por eso es relevante saber si las plazas se completan en la primera lista o en posteriores.

Cobo indica que con la matriculación ya cerrada, cualquier plaza libre –por ejemplo, en Medicina– se gestionará llamando «uno a uno» a los alumnos. «Nuestro compromiso es no dejar ni una sola plaza sin cubrir».

Ingeniería Informática también tiene tirón y esto «refuerza», añade, la creación de una «nueva estrategia» TIC (tecnologías de la información y la comunicación) con más títulos y plazas, y una reestructuración de las ingenierías en Telecomunicaciones e Informática para «optimizar recursos» y «mejorar las sinergias». Se anunció en la apertura del curso y ya tiene el visto bueno del Gobierno.

Cambian cosas y otras no: Medicina, Ciencias Biomédicas y Enfermería vuelven a estar entre los títulos con notas altas, y les acompañan en lo alto de este ranking los dobles grados en Física y Matemáticas; Administración y Dirección de Empresas (ADE) en combinación con Economía, Derecho o Relaciones Laborales, y la doble titulación de Magisterio, cuya nota de corte sube.

También lo hace el número de alumnos de nuevo ingreso, 2.222, que son un 1,5% más que el curso pasado –la cifra total de estudiantes de grado es de 9.244–. La matrícula llega en un contexto de «caída demográfica» que afecta ya a las aulas de Secundaria, recuerda Cobo, por lo que en la UC quieren armar ofertas «atractivas» en grado y posgrado para captar alumnado en otras regiones y países, y mejorar la formación permanente. La captación es también «un indicador de calidad» del campus, y prueba de ello es el 45,4% en Náutica.

Comenta Reporta un error