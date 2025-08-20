Cantabria cuenta con 592 efectivos, 27 camiones de bomberos y tres helicópteros contra el fuego El dispositivo regional antiincendios cuenta con el apoyo de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Ruente (BRIF) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica

Dos bomberos del Servicio Cántabro de Emergencias, en una imagen de archivo de un incendio forestal en Udías.

La discusión sobre si España cuenta o no con los suficientes medios humanos y técnicos contra el fuego ha levantado una fuerte polvareda política tras la ola de incendios que arrasa estos días el país y que enfrenta a las comunidades autónomas afectadas y al Gobierno central. Las primeras responsabilizan al segundo de la carestía de herramientas, pero este se defiende argumentado que las competencias están transferidas a las regiones. En el caso de Cantabria, en la actualidad cuenta con 592 efectivos humanos, 27 camiones de bomberos y hasta tres helicópteros que pueden participar en las tareas de extinción según la época del año en la que se produzcan los fuegos. No quiere decir que todo este dispositivo actúe siempre a la vez, sino que es el número total que tiene a su disposición la comunidad.

Al igual que en el resto de territorios, aquí existe una colaboración entre gobiernos. A los medios con los que cuenta la Dirección General de Montes y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Rural y el Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca) de la Consejería de Presidencia, se unen los que aporta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) con base en Ruente.

Según los datos aportados desde el Semca, la Dirección General de Montes y Biodiversidad dispone de 252 bomberos forestales, 144 agentes del Medio Natural, ocho emisoristas y 12 técnicos de guardia. Por su parte, el 112 cuenta a su vez con 150 bomberos en los seis parques fijos ubicados en las localidades de Laredo, Valdáliga, Reinosa, Tama, Villacarriedo y Los Corrales de Buelna.

Presupuesto 24,5 millones El Gobierno regional destina este año un 9% más para la atención de emergencias.

Para que los bomberos y los agentes del Medio Natural puedan trabajar en la extinción de los incendios tienen a su servicio una flota de vehículos y medios técnicos. Los efectivos dependientes de la Consejería que dirige María Jesús Susinos disponen de 10 camiones autobomba y 184 todoterrenos. Por su parte, los del departamento de Isabel Urrutia cuentan con siete camiones con tracción total BRP (Bomba Rural Pesada) para intervenir en zonas rurales y también en entornos urbanos –están equipados con un gran tanque de almacenamiento y una potente bomba hidráulica–; cinco camiones BCA (Autobomba Cisterna); tres camiones BUP (Bomba Urbana Pesada) –para intervenir en incendios urbanos y rurales–, y dos Unimog, que es un camión todoterreno diseñado específicamente por la marca Mercedes para combatir incendios en terrenos difíciles de áreas forestales y en zonas de difícil acceso. A todo esto hay que sumar nueve todoterreno (seis de ellos 'pickup', con caja en la parte de atrás), cinco coches para los mandos, dos furgonetas, un vehículo pluma y un turismo. Respecto al material técnico hay que sumar seis escalas, dos bombas de gran caudal y un ventilador para túneles.

Por el aire

Para la lucha contra los incendios desde el aire, Cantabria tiene a su disposición tres helicópteros. El del Gobierno regional que habitualmente hace los rescates –que en caso de necesitarlo puede transportar lo que denominan un 'helibalde', una cesta en la que recoger y transportar el agua–, un segundo que viene puntualmente en la época alta de fuegos –de diciembre a mayo, cuando sopla el sur y los incendiarios prenden el monte– y el de la BRIF de Ruente, un Bell 412 capaz de hacer descargas de hasta 1.200 litros de agua.

El Estado, además, colabora con la citada Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales, que estos días se ha desplazado a Asturias para ayudar a apagar los fuegos, compuesta por un piloto, un copiloto y un mecánico –para la aeronave–, dos técnicos, tres capataces, dos emisoristas y 16 bomberos forestales, organizados en dos brigadas.

