Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos

Abel Verano Santander Lunes, 6 de octubre 2025, 07:11 Comenta Compartir

La polémica suscitada por la futura construcción del parque empresarial de Laredo, que supone la creación de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial a costa de expropiar 47 viviendas y 300 parcelas, a lo que se oponen una plataforma de más de 300 vecinos, ha abierto un debate sobre la necesidad de más suelo industrial en Cantabria, teniendo en cuenta, además, que actualmente hay 200.044 metros cuadrados disponibles repartidos en seis polígonos públicos que gestiona el Gobierno regional (hay unos 68 polígonos sumando públicos y privados en toda la región).

Esta misma semana, la formación política Cantabristas ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que dos de sus integrantes recorren los polígonos de Barros, Viérnoles y Reocín, en la comarca del Besaya y contabiliza 21 naves y parcelas abandonadas: «Lo primero que tenemos que hacer es optimizar los terrenos que ya tenemos disponibles», apuntan desde el partido, poniendo en cuestión el argumento reiterado por distintos gobiernos autonómicos de que Cantabria necesita suelo industrial. Y así lo cree el actual Gobierno regional que lidera el PP, que además de impulsar sus propios proyectos está dando continuidad al desarrollo de otros parques empresariales que promovió la anterior legislatura el bipartito PRC-PSOE, como La Pasiega o el parque pejino, entre otros.

Más allá de dar salida a esos 200.044 metros cuadrados de suelo industrial que están libres y de finalizar las obras de otros siete proyectos que dotarán a Cantabria de 5,4 millones de metros cuadrados de suelo industrial, el Gobierno de Cantabria quiere conocer cuánto suelo propicio para la instalación de empresas hay en la región. Para ello encargará en las próximas semanas la realización de un inventario de suelo industrial de los 102 municipios de Cantabria , al objeto de «proporcionar una herramienta crucial para la planificación y gestión eficiente de los recursos territoriales».

Esta actuación incluirá una cartografía detallada, georeferenciada mediante vuelos de dron, que integrará información del catastro y el registro. «Este enfoque multidimensional facilitará a posibles inversores, empresas y particulares acceder a información precisa y rápida para la toma de decisiones respecto a sus proyectos industriales», apuntan desde Suelo Industrial de Cantabria (Sicán), bajo la tutela de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.

Lo más destacado de este proyecto es la integración de inteligencia artificial, la cual será alimentada por diversos parámetros socioeconómicos como datos de despoblamiento, actividad económica, PIB y otros indicadores relevantes. «Esta herramienta inteligente priorizará de manera objetiva la selección del suelo disponible, garantizando una asignación eficiente que se alinee con las necesidades y potencialidades de cada área».

Ese inventario va ligado al Plan Director de Suelo Industrial de Cantabria, otro estudio que «permitirá definir las necesidades y características del suelo industrial en la región, atendiendo a las demandas presentes y futuras de sectores clave como la automoción, energías renovables, agroalimentación, química, defensa o nuevas tecnologías», según apunta el consejero de Industria, Eduardo Arasti.

Dicho estudio, adjudicado recientemente a la empresa McValnera por 120.000 euros con un plazo de ejecución de un año, tendrá en cuenta aspectos como la dimensión de las parcelas, la conectividad con infraestructuras de transporte, la proximidad a núcleos urbanos, el acceso a recursos energéticos o la gestión de residuos. «El Plan Director tiene como finalidad identificar las necesidades y características específicas del suelo industrial requerido por los diferentes sectores de actividad presentes y futuros en Cantabria. Un análisis que permitirá determinar los requisitos técnicos, logísticos y de ubicación que precisan sectores estratégicos como la automoción, energías renovables, agroalimentación, química, defensa o nuevas tecnologías, entre otros», apunta el consejero.

Asimismo, el Plan Director incluirá un 'benchmarking' con otras comunidades autónomas para identificar las mejores prácticas y garantizar que Cantabria cuente con un suelo industrial competitivo y preparado para atraer inversiones.

«El Plan Director se concibe como un complemento indispensable para futuros planes o estrategias industriales de la región, aportando una visión territorial y técnica que complemente los análisis económicos y sociales habituales en este tipo de estudios», afirma el consejero, quien considera que se están dando «un paso más» dentro de las medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo cántabro esta legislatura para reindustrializar la región y, en su opinión, «acabar con un déficit endémico de suelo industrial».

Y es que, según explica Arasti, el problema que tiene ahora Cantabria a la hora de comercializar suelo industrial es que «no hay parcelas grandes de 50.000 metros cuadrados». «Tenemos un problema con las geometrías de las parcelas», añade, al tiempo que deja claro que «tenemos que diseñar el desarrollo de suelo industrial a largo plazo, porque cuando hemos llegado al Gobierno no había».

31 proyectos

Sobre esta misma idea incidió la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el pasado debate sobre el estado de la región, celebrado el pasado mes de junio. «Necesitamos con urgencia suelo industrial. En estos momentos tenemos en cartera un total de 31 proyectos con una inversión de 7.773 millones y la creación de al menos 2.800 empleos nuevos», señaló la presidenta regional, aunque se desconoce a que tipo de iniciativas empresariales se refiere y qué empresas son las que están detrás de ellas.

Los siete proyectos industriales que están en vías de desarrollo El Gobierno de Cantabria trabaja en estos momentos en el desarrollo de siete proyectos empresariales. El más importante es la obra del polígono de la Pasiega, en el que se preveen dos millones de metros cuadrados, cuya ejecución supera el 50%. Después estaría el proyecto de Bisalia-Las Excavadas, cuyo inicio de las obras se prevé para 2026, misma fecha que se baraja para el inicio del polígono de Vipar (Piélagos y Villaescusa), que contempla 600.000 metros cuadrados de suelo industrial. En una fase más inicial se encuentra el parque empresarial de Laredo, cuyo PSIR se aprobado inicialmente hace unos meses, y los de La Hilera y Guarnizo Sur, en los que se está trabajando. Finalmente, el Gobierno prevé tener listo el PSIR de Penagos, de 830.000 metros cuadrados y 60 millones de inversión, para el año 2027.

Gráficos Clara Privé Santander

Reporta un error