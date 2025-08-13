Cantabria se pixela en el mundo virtual

Dariel Severino Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:16 Comenta Compartir

En ciertos rincones de internet se libran auténticas guerras virtuales por un hueco en el espacio digital. En este caso, el campo de batalla es el arte: una contienda pixelada que tiene lugar en Wplace, una plataforma donde miles de usuarios crean figuras colocando puntos de color que, al unirse, dan forma a un gigantesco mural colectivo repleto de ilustraciones de todo tipo. Lo fascinante del asunto es que todo sucede en tiempo real: las contribuciones aparecen y evolucionan al instante.

Desde Estados Unidos hasta Japón, pasando, cómo no, por Cantabria, el lienzo (que representa el mapa del mundo) se llena de creatividad. Este espacio virtual recuerda al icónico experimento colaborativo de Reddit, r/place, que comenzó en 2017. Sin embargo, no tuvo éxito y fue impulsado otra vez en 2022 y 2023, para luego cerrarse nuevamente. La región no se queda al margen: los cántabros aportan su toque con diseños píxel a píxel que van desde el escudo del Racing de Santander hasta personajes de videojuegos, series infantiles o de anime, sin olvidar las votaciones populares como 'quesada o sobaos'.

El modus operandi de los usuarios parece que se rige por zonas. En la parte más alta de Cantabria se encuentran las referencias como la bandera de la región. En la zona de Santander, la afición del equipo local deja su huella, y de qué manera. Junto al escudo del Racing se puede ver un cartel que dice «Dueños de una pasión», otro con «Aúpa Racing», un corazón verdiblanco y el estadio pintado píxel por píxel. En Torrelavega también rinden homenaje a la localidad con su bandera y encima pintado el código postal correspondiente, 39300. En el mismo municipio, algunos perfiles han optado simplemente por escribir frases como «Barreda manda», posicionado justo encima de la localidad y coloreado de rojo y negro. Sin irnos más lejos también se hacen visibles otros comentarios como «Viva la patrona» e ilustraciones de figuras importantes de Cantabria como Miguel Ángel Revilla con distintos atuendos.

Continuando con el paseo regional, en Comillas no se quedan cortos. El Capricho de Gaudí, el Palacio de Sobrellano, la bandera del municipio y el nombre en todo lo alto también cuentan con su representación pixelada entre distintas creaciones. En Santoña, a pesar de no contar con un gran número de caracterizaciones, no se olvida uno de sus aperitivos más famosos, «I love anchoas». En otras zonas como Laredo y San Vicente de la Barquera, todavía no hay trazados representativos de cada uno.

Por otro lado, la mayoría de los granos de arena aportados por cada persona son diseños de videojuegos, series, películas, objetos, frases e incluso diseños propios totalmente inventados. Sin duda, los personajes de caricaturas ganan esta batalla de cuadriculas coloreadas, entre ellos algunos de las más célebres. Desde Garfield y Mario Bros hasta Pokemon.

Hay un poco de todo, tanto dibujos grandes, intermedios y pequeños. A simple vista, hay ilustraciones que parecen pegadas en la plataforma y posteriormente coloreadas. La realidad es que no es posible copiar y plasmar imágenes, sino que cualquier representación que quieras hacer tiene que ser píxel por píxel.

«Fuera papardos». Esta es una de las expresiones que se repite, de diferentes formas, en varios rincones del mapa de Cantabria para referirse a los turistas que visitan la región durante la época de verano. En este caso los 'haters' son minoría, pero, evidentemente, tampoco ellos faltan a la cita en línea.

