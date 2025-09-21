Cantabria, tierra de vacas campeonas

Rafa Torre Poo Santander Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

La vaca es un tótem en Cantabria. Algo apegado al territorio y a la gente que lo habita. Un animal cargado de simbolismo que, además de vertebrar la economía durante la época previa a la pujanza y dominio de la industria, ha hecho lo propio con muchos de los hogares del medio rural, que han visto en este rumiante un modo de supervivencia y una filosofía de vida. La decadencia del sector que la ha explotado obligó a los ganaderos a ponerla en valor. A reconocer y empoderar su trabajo y su significado. De ahí la importancia actual de los diferentes campeonatos nacionales que cada año reconocen a las mejores entre las mejores. Es aquí donde la región puede presumir porque cuenta actualmente con las tres campeonas de España de las razas frisona, limusina y tudanca. Llinde Ariel Jordan, Vela y La Chata son el ejemplo del esfuerzo por seguir conservando las tradiciones y el amor por un animal que para unos sólo alimenta el cuerpo, pero que para otros también alimenta el alma.

Más allá de un mero 'objeto' de producción, hay ciertas vacas que destacan entre el resto. Sus propietarios enseguida se dan cuenta. Por eso, se esmeran en sacarlas adelante para que compitan. La última en sumarse a este selecto grupo ha sido Vela, una vaca limusina propiedad del ganadero Rubén Tabernilla que pasta en Nates (Voto) y que acaba de arrasar en el pasado Concurso Nacional y Concurso Ibérico de 2025 celebrado hace un par de semanas en Salamanca, donde se reúne lo mejor de esta raza tanto de España como de Portugal, con cerca de 300 animales. «Lo ha ganado todo. Sacó todos los primeros. La primera en su categoría, fue la campeona joven, ganó la genética nacional, ganó el Ibérico y fue galardonada como la campeona de todas las vacas adultas y toros al ser denominada mejor vaca del concurso», relata muy orgulloso su propietario.

El tridente Llinde Ariel Jordan, Vela y La Chata son el orgullo ganadero cántabro a nivel regional, nacional e internacional

Vela es hija de Ralph Lauren, una de las joyas de la raza limusín de Cantabria, y hasta ahora había vivido a la sombra de su progenitor. «Es que nunca antes ningún animal había ganado todo esto a la vez. Yo tenía claro que era muy buena, lo sabía, pero a Salamanca va lo mejor de toda España y Portugal», añade Tabernilla. «Para mí es un orgullo tener este animal que, al igual que su madre y su abuelo, han nacido en casa. Vela es cántabra de pura cepa».

Lo que la hace diferente, según su mentor, es que «es un animal de mucho desarrollo, de mucho crecimiento, muy fina y con muy buen carácter racial». Comenzó a prepararla para el concurso en abril y, aparte de extremar el cuidado de la alimentación –que no esté gorda ni flaca—, lo hizo para que «ramalease bien» (domarla para que caminara sin distracción amarrada a una cuerda, porque, de no hacerlo, sería motivo de descalificación).

La 'Messi' de Valdáliga

Pero hablar de vacas campeonas en Cantabria es hacerlo de Llinde Ariel Jordan. Algo así como la 'Messi' de las frisonas de España y Europa. Criada por Agapito Fernández en su ganadería de El Tejo (Valdáliga), tiene en su haber tres entorchados regionales, cinco campeonatos de España consecutivos –el último, el año pasado; algo inédito hasta el momento– y un subcampeonato nacional –el primer año que se presentó–. A nivel Europeo ha sido dos veces consecutivas Campeona Suprema del Concurso Internacional de Cremona, en Italia, al hacerse con los títulos de Vaca Holstein Gran Campeona y Vaca Campeona Suprema de Razas Lecheras, tras imponerse a las respectivas ganadoras de las razas bruna, jersey y red holstein, además de haber sido distinguida como mejor vaca de Europa y mejor ubre del concurso.

Próximas citas El Concurso Nacional de Frisonas se celebra el próximo fin de semana y la Olimpiada del Tudanco de Cabezón, el 12 de octubre

El próximo nacional se celebra el próximo fin de semana en Gijón, pero Llinde Ariel Jordan acaba de parir y su participación aún está en el aire. «Ha parido bien, pero a día de hoy no creo que esté en condiciones de competir. Veremos la semana viene (por la actual que comienza) y decidiremos si va o no», admite Fernández. «Su último parto fue hace dos años y, a diferencia de lo que se podría pensar, está mejor ahora», subraya. «Su longevidad es lo que le hace una vaca especial, además de sus ubres, sus patas, la calidad de su largo cuello. Es como el buen vino, tiene 14 años y envejece muy bien», concluye.

La mejor de las de casa

Cantabria cuenta con una raza autóctona: la vaca tudanca. Un animal por el que sus criadores sienten auténtica devoción. Todos los 12 de octubre, aprovechando la festividad de El Pilar, Cabezón de la Sal celebra la Olimpiada del Tudanco, donde además de la tradicional 'pasá', se pone en juego el Concurso Nacional, de donde sale la mejor tudanca del mundo.

El año pasado el galardón se lo llevó La Chata, un animal criado por Chema Ruiz 'El Tati' en su finca de San Felices de Buelna, que no se presentará a esta próxima edición. «Nació en 2019 y desde pequeña ya marcó guapura», apunta Ruiz. «Es que tiene guapa la cara, el cuerpo, el culo, los cuernos, los morros... Está bien 'cortá', tiene buenas piernas... Es muy completa», añade entusiasmado. «Las tudancas son mis niñas bonitas, donde centro todos los esfuerzos. A mí la pasión me viene de familia. Nacimos prácticamente en un pesebre, se podría decir», afirma entre bromas. «Moriré con esta afición, qué le vamos a hacer –concluye con una sonrisa–. En mi casa vale más ser vaca que amo. Vives mucho mejor».

Llinde Ariel Jordan

Frisona



Año de nacimiento: 2011

Características: Destaca por su buena longevidad. A sus 14 años tiene, según su dueño, «unas ubres excepcionales, las patas le han ido a mejor, posee un largo y esbelto cuello y tiene un carácter y una calidad lechera francamente buenas».

Palmarés: Tres campeonatos regionales, cinco de España consecutivos además de un subcampeonato nacional y dos veces seguidas campeona Suprema de Europa en Cremona.





5

títulos nacionales consecutivos, el último el año pasado, es insólito. Ninguna otra vaca lo ha conseguido.

Vela

Limusín



Año de nacimiento: 2024

Características: «Es un animal con mucho desarrollo, mucho crecimiento, muy fina y con muy buen carácter racial», afirma su dueño.

Palmarés:

Arrasó hace un par de semanas en el Nacional de Salamanca: primera en su categoría, fue la campeona joven, ganó la genética nacional, se impuso en el certamen Ibérico y fue galardonada como la campeona de todas las vacas adultas y toros al ser denominada mejor vaca del concurso.





300

animales de la raza limusín compitieron en Salamanca. Vela fue la mejor de todas, según el juicio del jurado. Chata

Tudanca



Año de nacimiento: 2019

Características: Para su dueño, Chema Ruiz, «tiene guapa la cara, el cuerpo, el culo, los cuernos, los morros... Está bien ‘cortá’, tiene buenas piernas... Es muy completa».

Palmarés: El año pasado se adjudicó el Concurso Nacional de Ganado Vacuno Autóctono de Raza Tudanca, popularmente conocido como la Olimpiada del Tudanco, que se celebra todos los 12 de octubre, festividad de El Pilar, en Cabezón de la Sal.





600

vacas tudancas de 15 ganaderías diferentes se presentaron el año pasado al Nacional que ganó La Chata.



