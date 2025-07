El Carmen ya se siente por Cantabria

Álvaro Machín Santander Viernes, 11 de julio 2025, 07:14 Comenta Compartir

Cada año, Cantabria se emociona por mar y por tierra cuando llega la fecha. Hasta los poco creyentes –o, al menos, unos cuantos– tuercen el gesto. Porque la fiesta de la Virgen del Carmen es una celebración religiosa que trasciende la religión. Es tradición con sabor a salitre. La patrona de las gentes del mar cala. Y eso se nota jornadas antes del día grande. Por Revilla o por el Barrio Pesquero, en Santander, ya hace tiempo que hay vecinos que colgaron del balcón la bandera con la imagen de la Virgen. Son dos ejemplos, pero hay muchos. Los programas de fiestas ya están en marcha, pero, más que eso, es que se siente y se cuentan las horas. El miércoles –incluyendo esa noche larga de trasiego desde el martes– toca.

Al Santuario de Revilla va gente todo el año. Pero lo de ahora nada tiene que ver. Según el programa de esta edición, estos últimos días por allí ya tuvieron pregón, ollas ferroviarias, sachichada, las primeras discoromerías o las voces de, por ejemplo, los maestros del Coro Ronda Altamira. Hoy tendrán el día dedicado a los niños. Y este fin de semana no se van a aburrir. Entre otras citas –lo mejor es consultar los programas completos en las webs oficiales porque es imposible seguir el ritmo a todo lo que hay durante el verano por Cantabria (aunque en este suplemento ofrecemos propuestas a diario)–, mañana reciben a David Otero, el ex de El Canto del Loco, y el domingo celebran el gran campeonato con las peñas. Una locura.

Pero para locura, lo de la noche del martes. Miles de personas. Lo de la marea humana –que se repite mucho en estos casos– aquí no va de tópicos. De todo Camargo, pero también de Santander y de media región. Caminando. Poco a poco. Unos para la fiesta más 'pagana' y otros, con el fervor de completar un camino interior hasta llegar a colocar la vela en el foso más fotografiado del mapa de la comunidad. Hasta descalzos acuden. Es poner la vela y llevarse unas rosquillas con ramo o un escapulario. La primera misa (siempre multitudinaria), a las cinco de la mañana. Y a la una (ya el mismo miércoles), la procesión.

Cinco citas durante estos días Madrugada del martes al miércoles La noche de la devoción de camino a Revilla La noche de la peregrinación hasta el Santuario de Revilla de Camargo desde toda Cantabria. Miles de personas acuden caminando para ver a la Virgen y poner una vela en su honor (tocará hacer cola). La primera misa, siempre multitudinaria, se celebra a las cinco de la mañana (luego se suceden durante el día). Miércoles (la misa es a las 11.00) El recorrido de la Virgen por el Barrio Pesquero A las once se celebra la tradicional Misa ofrecida por el párroco del barrio. Luego, la imagen recorre las calles con la Hermandad de Mujeres Costaleras y con los Costaleros del Barrio Pesquero. Con la charanga Los Alegres y con todo el sabor marinero de una tradición muy santanderina. Sábado por la noche (00.00) David Bustamante, en Mataporquera Es la estrella del programa que han organizado para estos días en la localidad del municipio de Valdeolea. Justo antes habrá desfile de cornetas y majorettes, y la edición número 32 del Descenso Internacional de Carriculos. A continuación llegará el turno del cantante barquereño. Sábado (22.30) y lunes (22.30) Los Secretos y la 'Potra Salvaje', en Suances Suances tiene este año un ambicioso programa con motivo de las fiestas de El Carmen. Entre las numerosas propuestas, dos citas musicales. El sábado, con Los Secretos, la mítica banda de los hermanos Urquijo. Y el lunes, Isabel Aaiún, la autora de la famosa canción de 'La potra salvaje'. El domingo, en Comillas (21.00) Antonio Resines, con el pregón del Cristo Más allá de El Carmen, Comillas celebra en las mismas fechas las fiestas del Santo Cristo del Amparo, otra de las más populares del verano. Antonio Resines lanzará la celebración con un pregón dentro de un homenaje a todas las personas vinculadas con las fiestas, la música y la animación.

Precisamente de la procesión se ha hablado mucho estas últimas semanas en el Barrio Pesquero, en Santander. De la marítima. La tradición de sacar a la Virgen a navegar este año, en principio, no podrá ser. La avería del puente levadizo y las reclamaciones de los pescadores para solucionar este problema –si no se abre para la faena tampoco para fiestas– están en el origen del asunto. Salvo solución de última hora, no se hará. Pero no faltará la devoción de un barrio volcado y el recorrido por las calles después de la misa. Con estampas en la memoria como la del gran Alberto Pico encabezando la comitiva. O, cuando ya estaba maluco, saliendo a la ventana para cruzar la mirada con su virgen marinera.

Atracciones, su tradicional torneo de futbito (que se vive a tope), el reparto de paella, el mercado marinero, las verbenas... Mañana tendrán por allí al Coro Solvay o a los Hermanos Cossío. El Pesquero estará a tope y en los restaurantes no darán abasto a base de bocartes y bonito.

Ampliar Las velas en el Santuario de Revilla. La noche del martes al miércoles será especial. Juanjo Santamaría

Por todo el mapa

No es fácil resumir lo que supone El Carmen en Cantabria. Por devoción, por asistencia (cada municipio que lo celebra se llena) y por volumen de actividades. Son muchas localidades y programas amplios. Eso da muestra de la importancia del festejo (los ayuntamientos de El Astillero o de Camargo, por ejemplo, han reclamado estos días que la fecha sea festiva en la región).

De cartel en cartel, sí que se pueden destacar algunas citas (pero sólo a modo de ejemplo). Sin ir más lejos, Mataporquera (en Valdeolea) da este año la campanada al incluir en su programación un concierto gratuito de David Bustamante. Será este sábado y el barquereño estará bien acompañado. Entre desfiles de las cornetas y las majorettes de Reinosa, y tras el descenso de 'carriculos' (toda una tradición en el pueblo). Se calcula que el concierto empezará a eso de las doce de la noche.

San Vicente de la Barquera, El Astillero, Ajo (Bareyo), Castro Urdiales, Laredo, Orejo, Noja, Colindres, Prezanes (Santa Cruz de Bezana), Las Pilas (Ribamontán al Monte)... De todo. Verbenas, procesiones (algunas marítimas), misas, conciertos... Suances es otro de los puntos que cada año reúne –otra vez– mareas humanas. El programa tiene nivel.

Hoy tienen el desfile de peñas, acompañadas por la banda municipal de música. Para el pregón, que se leerá mañana, han escogido a un personaje conocido. Roberto Brasero, hombre del tiempo televisivo, buen tipo y una de esas personas que cae bien. Muy presente, además, todos los veranos en Cantabria. Su turno, a las ocho y media. Y después del chupinazo, un concierto de esos que nunca fallan. Los Secretos (sobre las diez y media) son siempre una apuesta segura, con canciones que han superado con creces las barreras generacionales. 'Déjame', 'Pero a tu lado', 'Sobre un vidrio mojado'...

Allí el lunes actuará también la autora de una de los temas que más han sonado en los dos últimos años (sobre todo, con el triunfo de la selección en la Eurcopa de fútbol). Si usted no ha escuchado 'La potra salvaje' es que ha llevado orejeras o que se fue a vivir lejos de España. Isabel Aaiún es la autora y se viene para Suances de concierto.

Otras citas

Habrá fuegos artificiales. En muchos de estas localidades, el miércoles por la noche se iluminarán los cielos. Como marcando el camino para una senda de fiestas que continuará durante un verano que está dando sus primeros coletazos. Porque Santiago (con la Semana Grande de Santander, entre otros) ya está en el horizonte y porque, sin ir más lejos, en Comillas estos mismos días honran a su Santo Cristo del Amparo. Ojo, que tiran de vecino ilustre. El pregón lo leerá el domingo el popular actor Antonio Resines (21.00 horas). Seguro será divertido. Pero tal vez los dos momentos más especiales lleguen con la bajada con velas del Cristo desde la parroquia al muelle (será el lunes por la noche) y con la procesión marítima (prevista para el martes por la tarde).

Son días de gente de mar. Y de eso sabemos mucho por aquí.

