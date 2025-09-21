Las causas del éxito de la FP cántabra

Mada Martínez Santander Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

La Formación Profesional (FP) en Cantabria tiene notas de corte, una inscripción que roza las 16.000 matrículas sin haber concluido el plazo –lo hace en octubre– y récord de ciclos en el curso 2025-26. El «tirón» parece evidente. «Hemos aumentado un 30% las matrículas, y este curso vamos a superar los 550 alumnos», avala Carlos Micó, director del Centro Integrado de FP La Granja (Heras), con una «atractiva» oferta formativa ligada al sector primario –producción agropecuaria, ganadería o gestión forestal, entre otros títulos– y su condición de «centro de excelencia» estampada desde el curso 2022-23 –el Ministerio, de hecho, acaba de inyectar 200.000 euros a Cantabria para reforzar la Red de Centros de Referencia–.

150 ciclos formativos oferta Cantabria en FP. 16.000 alumnos pueden alcanzarse al cierre de la matrícula. 1.140 profesores enseñan en las aulas cántabras de FP.

¿Pero qué más explica el auge de la FP en Cantabria? «Ha sido un éxito logrado paso a paso y responde a una estrategia», apunta Cristina Montes, directora general de FP y profesora en una etapa que compite en interés y matriculación con la vía universitaria. «Y todavía podemos seguir creciendo, nos sentamos con las empresas y siguen necesitando talento cualificado», añade Montes, trayendo al frente esa relación «directa» entre la Administración y las empresas para, así, sintonizar la oferta formativa y las demandas profesionales. «Es importante destacar que la alineación entre el tejido empresarial y la Consejería de Educación y FP, coordinada a través de CEOE, es fundamental y ha sido un factor clave para que la formación responda plenamente a las necesidades del mercado laboral», apoya Francisco Aguilera, director general de la patronal cántabra.

De la robótica al termalismo: una oferta de ciclos «variada»

Muestra de FP en el 'campus Peñacastillo'. Roberto Ruiz

Cantabria ofrece este curso 150 ciclos formativos de FP, a razón de 21 de grado básico, 44 de grado medio, 69 del superior y 16 cursos de especialización. Son 25 más que en 2023, precisa Cristina Montes, que reivindica que, en relación a la población, Cantabria presenta «la oferta más alta» del país, y que casi hace pleno con las familias profesionales, ya que toca 24 de las 26 existentes (este año suma Industrias Extractivas). Robótica industrial; Proyectos de obra civil; Administración y finanzas, o Termalismo y bienestar son ejemplos vigentes. Al margen de formar nuevos técnicos, la FP permite la «recualificación de trabajadores» en activo, destaca Francisco Aguilera, de CEOE. En las aulas hay unos 1.140 docentes de FP, muchos con bagaje profesional en el área en la que enseñan. En 2026 tienen ante sí oposiciones a siete plazas del Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares.

Aulas-taller, un centro nuevo en Laredo y reparto territorial

En clase en el CIFP Puerto de Laredo. Roberto Ruiz

Distintivo de la FP es que sus aulas se asemejan a los laboratorios, barcos, hangares u oficinas donde luego trabajará el alumnado. Ocurre, por ejemplo, en el nuevo CIFP Puerto de Laredo para la formación náutico-pesquera. «Nuestro equipamiento es puntero, con un simulador de navegación y otro de comunicaciones que reproducen lo que puede suceder en una embarcación real. Y eso es un aliciente. También tenemos formación puntera en primeros auxilios y profesores expertos en pesca, navegación o mantenimiento de máquinas», subraya su directora, Pilar de la Fuente.

Los centros cántabros cuentan con 23 aulas de emprendimiento y 15 aulas tecnológicas, y la idea de la Dirección General es seguir «modernizando» las instalaciones en las distintas familias. También es «clave» repartir la oferta «por todas las comarcas». «Es básico conectar con el sector productivo de la zona», dice Montes.

Línea «directa» con el sector productivo y prácticas fijas

Un grupo de alumnos de FP en el Palacio de Festivales. DM

Montes y su equipo mantienen «el mismo» contacto con los centros que con las empresas. «No somos como el resto de etapas, somos un foco de empleo. Los sectores necesitan talento cualificado. El contacto con las empresas es directo». Y fruto de ese contacto, la FP cántabra se estrena en la familia de las Industrias Extractivas. Explica Juan Lantarón, secretario general de la Asociación de Excavadores de Cantabria, que el volumen de trabajo y las jubilaciones inminentes han llevado al sector a «dar un paso adelante» y ofrecer formación por la vía del contrato de alternancia. Pero este curso, además, celebran la puesta en marcha de una «solución de futuro»: un ciclo dual para formar a técnicos en Excavaciones y Sondeos en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción. Las empresas del sector ofertarán las prácticas a los alumnos, requisito «obligatorio» para armar un ciclo, sostiene Montes.

Planificar es una de las palabras favoritas de Montes. «Tienes que hacerlo si quieres llegar a la sociedad, a las empresas y los centros», dice antes de repasar los hitos de la «hoja de ruta» del Gobierno popular, en Peña Herbosa desde 2023. Su estrategia parte de un informe de diagnóstico de ese mismo año con el que se ha armado un mapa de titulaciones basado, incide, en la «cohesión territorial» y la «coherencia» de los itinerarios formativos de cada centro. La «conexión» con el sector productivo es crucial, puesto que será el que provea de prácticas al alumnado de la FP –es formación obligatoria– y el que luego absorba a los técnicos titulados.

400% han crecido los convenios con empresas en dos años. 160 alumnos en formación dual intensiva con empresas. 60 convenios vigentes con patronal y empresas.

Y esa «conexión» se traduce en reuniones, grupos de trabajo, convenios. «Por primera vez, modificamos la ley para que clústeres, cámaras de comercio y patronales sirvan con nuestros convenios de FP de paraguas para todos sus asociados», apunta Montes. De este modo, los miembro de CEOE-Cepyme, del clúster Gira o de la Cámara de Comercio de Santander, precisa, pueden facilitar estancias, proyectos de innovación, patrocinios o acoger «alumnado de FP Dual en formación en empresa». Existen ahora más de diez convenios de este tipo y más de 50 con empresas y grupos empresariales. La «conexión», además, cuaja en grados como el de Gestión de ventas y espacios comerciales, recién implantado en el IESLas Llamas, para responder a la demanda de «cualificación» del sector, precisa Montserrat Abascal, de la Asociación para el Fomento Inmobiliario de Cantabria. «Es un logro. Este curso ha empezado y tenemos ya la primera remesa de alumnos».

Educación prepara ahora el decreto de FP que sustituye al de 2010, tras lo cual, anticipa Montes, vendrá el plan regional.

Alta inserción laboral y relevo generacional

Alumnos en prácticas en empresas. Javier Rosendo

Algo más de la mitad de las nuevas ofertas de empleo en Cantabria piden formación en FP y los sectores con más tirón tienen que ver con las tecnologías, la energía o la manufactura, dice el último informe de Adecco. «Hay una demanda altísima de oficios en las empresas y, en muchos casos, no tenemos alumnos suficientes para satisfacerla. En nuestros grados superiores, la inserción es casi del 100%», dice Norberto García, director del IESMontesclaros. «Para las compañías, participar en la FP no solo supone contribuir a la cualificación de futuros profesionales, sino también una oportunidad para incorporar talento joven y adaptado a sus necesidades, favorecer el relevo generacional, impulsar la innovación y reforzar su competitividad en un entorno en transformación», apoya Francisco Aguilera. La capacidad de «anticiparse» y aportar «perfiles técnicos» son claves para el director general de CEOE-Cepyme.

Olimpiadas, congresos y una imagen renovada

Alumnos en las CantabriaSkills 2025.. Roberto Ruiz

Doscientos alumnos participaron en las Olimpiadas autonómicas de FP, las CantabriaSkills 2025, una cita para poner a prueba sus habilidades y ganar un puesto en la misma competición a nivel nacional. Citas como esta dan cuenta de la presencia social de la FP, cuya imagen ha cambiado mucho en los últimos años. Según un informe de 2025 de la Fundación Fad Juventud, 6 de cada 10 jóvenes españoles la valora positivamente. «El éxito de FP refleja un cambio profundo en la percepción social, cada vez más dignificada, que reconoce a la FP como una vía de acceso directo y eficaz al empleo de calidad», apunta Francisco Aguilera. También desde hace años, el calendario de la FP va saltando de feria de empleo en congreso. «Difundir las enseñanzas también las sitúa donde deben estar», dice Montes, que avanza que está próxima la celebración –la primera en Cantabria– del Congreso de Empresa y FP.

Formación en 'habilidades blandas' y abandono menor

Alumnos del IES Zapatón practican con drones. Luis Palomeque

Al margen de la «alta inserción laboral», otra clave del éxito de la FP para María Eugenia Antón es la formación en 'habilidades blandas'. «Preparamos personas flexibles y capaces de adaptarse a los cambios y al trabajo en equipo. Son las 'soft skills' que ahora mismo tanto demandan las empresas», dice la directora del CIFP Nº1 de Santander, que, junto con La Granja, son los centros de excelencia de Cantabria. Montes también cree que la FP tira de la tasa de abandono escolar de Cantabria, la segunda más baja del país. «Hay mucha oferta y eso ayuda a que los alumnos no se vayan del sistema», y que se reenganchen, por ejemplo, con grados como el de Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo, con gran demanda. Aquí juegan un papel clave profesores y orientadores, como los que integran el equipo de Enseñanzas Posobligatorias y Régimen Especial (Epore).

Comenta Reporta un error