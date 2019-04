Cien años por todo lo alto

Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós encontró su edén en Picos de Europa, hasta el punto de que quiso quedarse para siempre y después de siempre. «Debajo de esos húmedos helechos que reciben el agua de los Picos y arrimado a esa roca enmohecida por los vientos fríos, dejaré que mis huesos se deshagan a través de los siglos», deseó, y así le fue concedido. Aspiraba a descansar y fundirse con el paisaje en el lugar del que se enamoró, como Serrat cuando le canta al Mediterráneo con alma de marinero: «Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista». El marqués de Villaviciosa de Asturias, político, escritor, jurista, montañero, escalador, naturalista y, sin embargo, cazador recalcitrante, yace en el Mirador de Ordiales. Él fue el gran impulsor de la ley sancionada por el rey Alfonso XIII el 22 de julio de 1918 por la que se creaba el primer parque nacional de España, el de Picos de Europa, que entonces se llamó de la Montaña de Covadonga.

Este espacio de extraordinaria belleza en el que se diluyen las fronteras de Asturias, Cantabria y Castilla y León es el único parque nacional habitado y hoy supera las 67.000 hectáreas. Con motivo de su centenario, los tres periódicos del grupo Vocento que se publican en comunidades autónomas con territorio dentro de los Picos de Europa, El Diario Montañés, El Comercio y El Norte de Castilla, ofrecerán a sus lectores un suplemento especial de 56 páginas, que se entregará de forma gratuita con cada ejemplar de estas cabeceras el próximo 18 de abril. Periodistas, fotógrafos, diseñadores, editores, documentalistas, infógrafos y otros profesionales de los tres medios de comunicación han trabajado de forma coordinada para completar esta publicación conmemorativa en la que han participado, además, expertos en las diferentes materias que se abordan.

La especie humana, una más

Hasta el próximo 22 de julio se celebra el centenario de esta reserva natural que un siglo después ha conseguido preservar unos paisajes espléndidos, unos modos de vida ancestrales y unos oficios tradicionales que a veces peligran si no reciben apoyo institucional o no consiguen adaptarse a las demandas del turismo. Los Picos de Europa son un enclave único configurado por imponentes cumbres calizas, por profundas simas, por bosques, prados, montes, brañas, ríos, lagos, gargantas. Perviven en este espacio una flora endémica y una fauna salvaje singular con grupos en riesgo de extinción. Los humanos son una especie más entre las que cohabitan, a veces en complicado equilibrio, en este ecosistema. Los habitantes de Picos viven bajo una tutela legal que cuida el entorno, pero también impone restricciones a los usos del territorio no siempre bien aceptados por la población, por los visitantes y por los montañeros.

En el suplemento especial Picos 100, los lectores encontrarán el relato de los orígenes del parque, de su evolución, del desafío que implica consolidar sus órganos y planes de gestión; el análisis de la realidad en la que se ha convertido, las aventuras de los pioneros que osaron trepar por sus paredes y coronar sus cumbres, un repaso de la geografía, la orografía y la demografía de este espacio natural; un inventario de sus especies vegetales y animales y de sus tipos humanos. Montañeros, rescatadores, guías de montaña, pastoras, ganaderos, reposteros, panaderas, queseros, hosteleros, patrulleras de la Fundación Oso Pardo, vigilantes de refugios, guardas forestales, artesanos, naturalistas, biólogas, farmacéuticas, cocineros, peones, turistas... Todo un elenco de personajes ligados a los Picos ponen voz a este suplemento. Pero también se agazapan, vuelan, pastan o saltan por sus páginas rebecos, lobos, osos, ovejas, vacas, águilas, buitres, urogallos...

Un recreo para la vista

Picos 100 está ilustrado con fotografías en las que se refleja la grandeza de los paisajes y de la historia del parque. El suplemento se llena de color con la vegetación de alta montaña y la flora que prospera en pastizales, bosques, roquedos y prados. Tres infografías de gran formato permiten recorrer de cabo a cabo los Picos de Europa: un minucioso mapa que detalla la geografía y orografía del parque; una reproducción de los tres macizos, el Occidental o Cornión, el Central o de los Urrieles y el Oriental o de Ándara, con las cumbres de cada uno de ellos señaladas e identificadas con sus nombres; un catálogo ilustrado de las principales especies de la fauna que habita el territorio.

El Parque Nacional de los Picos de Europa supera el siglo de existencia y hay incontables razones para conocerlo que se desmenuzan en el suplemento que El Diario regalará a los lectores el próximo Jueves Santo. Ese cuaderno de 56 páginas está pensado para ser conservado y para que sirva de guía y estímulo para visitar los Picos de Europa en cualquier momento. Pero la información no se agota en él. El grupo Vocento se convirtió en julio de 2018 en el primer patrocinador empresarial del Centenario de Picos. Hasta finales de 2019, El Diario Montañés, El Comercio-La Voz de Avilés y El Norte de Castilla, en sus ediciones de papel y en la web, y el digital Leonoticias.com serán los medios oficiales encargados de difundir los actos organizados con motivo de la celebración de la efeméride. Además, a lo largo de este periodo, como ha ocurrido en los últimos meses, se publicarán reportajes sobre asuntos de interés vinculados con el parque nacional.

En las ediciones digitales de estos periódicos de Vocento se estrenará también un especial sobre Picos, con una selección de contenidos e imágenes de gran belleza, y varios vídeos, incluido el grabado con dron que ya se estrenó en la web y ofrece vistas muy poco habituales del parque por las restricciones de vuelo que rigen para un espacio protegido.