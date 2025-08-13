Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros

Cuando la Consejería de Educación convocó la oposición del cuerpo de maestros para 2025, la principal inquietud giraba en torno a la posibilidad de ... que quedaran plazas vacantes. Es decir, que el examen lo superaran menos aspirantes de las plazas que salían a concurso. Mientras que se resolvían las convocatorias del resto de comunidades autónomas esa preocupación se acrecentó. «Viendo esos datos y el resultado de procesos anteriores», reconoce el consejero de Educación, Sergio Silva, «estábamos preocupados». Y con razón. Ya que, de media a nivel nacional, una de cada cuatro plazas de Secundaria han quedado desiertas. Y a pesar de que en Cantabria los datos son del cuerpo de maestros, la excepcionalidad de repartir todas las vacantes está clara. Es más, es una comparativa que desde la propia Consejería llevan a cabo. «Mejoramos los datos nacionales, la anterior ocasión en la que no conseguimos repartir todas las vacantes quedaron pendientes el 12%».

Esa sensación de inquietud se ha disipado en cuanto se ha resuelto el concurso. Con unas cifras que sitúan a Cantabria como la «excepción» de España. «De las 376 plazas que poníamos en juego, se han cubierto todas porque han aprobado más de 713 personas. Tenemos algo así como 1,8 aprobados por empleo, con lo cual, el objetivo más importante, que era cubrir todas las plazas, está cumplido», aseguró el consejero. Es una buena noticia. Sobre todo teniendo en cuenta que, de los cuatro mil aspirantes que se presentaron a la primera fase, tan solo cerca de 800 aprobaron. Y el resultado final no se aleja en exceso de ese primer cribado. «En comparación con el resto de datos de España, haber cubierto todas las plazas nos deja bien retratados». «Cantabria rompe la dinámica nacional», puntualiza.

Los datos arrojan que han aprobado casi dos aspirantes por cada plaza jurídica. «Una cifra que choca con lo que mucha gente tiene en mente, que cada vez menos personas quieren dedicarse a la docencia», incidió. «No es habitual que se adjudiquen todas las plazas y en la región ha ocurrido». Todo ello, con un «gran esfuerzo por parte de los docentes e inspectores», recalca. Y es que, para la última convocatoria fueron necesarios 68 tribunales, «con la implicación de más de 350 trabajadores durante el mes de julio. Además de un servicio de inspección educativa y una Dirección General de Personal Docente volcada porque es prioritario que el proceso se desarrolle de forma correcta».

Una máquina que funciona como un engranaje para que el proceso cumpla los requisitos indispensables de igualdad de oportunidades. Sin embargo, la realidad es que el examen, condicionado por la polémica respecto al supuesto práctico en Educación Infantil, generó en junio una sensación de descontento. El error en los criterios para la parte práctica, junto con la caída de aprobados en la primera fase del examen, desató todas las alarmas de los sindicatos. Entonces aseguraron que el proceso «no era justo» y «no garantizaba la igualdad» entre aspirantes. Y el consejero es consciente de las reclamaciones. Incluso, desde el Ministerio, en 2022, se mencionó el cambio en el modelo de convocatoria. Para Silva hay dos perspectivas desde las que abordar un cambio en el modelo de acceso. «Una cosa es lo que el Ministerio ha hecho, o mejor dicho, lo que no ha hecho. La Lomloe establece un plazo de 2 años para crear un nuevo sistema». Sin embargo, plantea, «antes de las elecciones, el Ministerio anunció que lo iba a hacer, pero lo cierto es que a mediados del 2025, no se ha hecho prácticamente nada».

Polémica por la publicación de plazas vacantes definitivas «La publicación de vacantes es polémica cada verano», aseguró el consejero Silva. Y es que dar a conocer las plazas sin cubrir a lo largo de todo el año es uno de los momentos más esperados para los docentes que no tienen en propiedad una plaza jurídica. Las vacantes «son las plazas que dejan desiertas quienes eligen su año de prácticas –el primero con plaza fija–». Por ello, «debido a la cronología» aún no se han podido publicar las definitivas en Cantabria.¿Por qué en otras comunidades sí se han publicado? Según explicó el popular, en otros territorios «determinan las vacantes con otro sistema porque se han logrado poner de acuerdo con sus sindicatos docentes», mientras que en Cantabria esa posibilidad no se ha dado.

Ese cambio en el modelo de acceso es «necesario», a ojos de Silva, para subsanar las deficiencias que tiene el actual y «evitar» situaciones como las que se dan en el resto de España -y que era uno de los miedos en la Comunidad-. Ahí entra la segunda perspectiva, la autonómica. «Estoy dispuesto a hacer un cambio, pero no a título individual, sino con el apoyo de los sindicatos y buscando, dentro de las competencias de la Consejería, que sea lo más justo posible». Por ejemplo, «estableciéndolo a lo largo del curso y evitando junio y julio, cuando los docentes están más cansados», asegura. A pesar de las intenciones, Silva cree que lo necesario para mejorar la oposición, «el liderazgo y abordar el fondo del concurso, es competencia del Ministerio». El sistema educativo «solo mejora por los docentes y si no se presta atención a cómo acceden a su puesto, se ignora algo prioritario», sentencia.