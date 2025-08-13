El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El director general de Personal Docente, Alberto Hontañón, antes de comenzar la oposición del 21 de junio. Juanjo Santamaría

Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros

A pesar de la polémica por la tasa de aprobados de la primera fase, el concurso se salda con casi dos aptos por cada puesto de maestro

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Cuando la Consejería de Educación convocó la oposición del cuerpo de maestros para 2025, la principal inquietud giraba en torno a la posibilidad de ... que quedaran plazas vacantes. Es decir, que el examen lo superaran menos aspirantes de las plazas que salían a concurso. Mientras que se resolvían las convocatorias del resto de comunidades autónomas esa preocupación se acrecentó. «Viendo esos datos y el resultado de procesos anteriores», reconoce el consejero de Educación, Sergio Silva, «estábamos preocupados». Y con razón. Ya que, de media a nivel nacional, una de cada cuatro plazas de Secundaria han quedado desiertas. Y a pesar de que en Cantabria los datos son del cuerpo de maestros, la excepcionalidad de repartir todas las vacantes está clara. Es más, es una comparativa que desde la propia Consejería llevan a cabo. «Mejoramos los datos nacionales, la anterior ocasión en la que no conseguimos repartir todas las vacantes quedaron pendientes el 12%».

