Un respiro en Cantabria antes del repunte de la ola de calor El bochorno de los últimos días desaparece, pero mañana suben los termómetros y se espera que viernes y sábado sean bastantes calurosos

Sócrates Sánchez Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:17

Las altas temperaturas dan una tregua hoy en Cantabria, aunque no por mucho tiempo. Así lo confirmó en el día de ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con la continuidad de la ola de calor hasta el próximo lunes. Eso sí, con ciertos matices, ya que lo hará tras un breve respiro en el norte peninsular durante las jornadas de hoy y mañana. Unas temperaturas máximas en descenso que harán olvidar a cántabros y visitantes por unas horas el calor sufrido durante los últimos días. Ayer, sin ir más lejos, Cantabria anotaba temperaturas durante el día cercanas –o que llegaban incluso– a los 40 grados en varios puntos de la región: 40º, en Valderredible; 37,5º, en Reinosa; y 37,4º, en Cillórigo de Liébana.

De lo que tampoco se escapó Cantabria, en la anterior madrugada, es de otra noche tropical –aquellas en las que la temperatura no baja de 20 grados–. El peor sofocón nocturno se lo llevó de nuevo San Roque de Riomiera donde se alcanzó la máxima de la región con 26,2º a las seis de la mañana, aunque hubo otras cuatro estaciones que registraron mínimas por encima de los 20º durante toda la noche. Tresviso, la estación de Camaleño (Fuente Dé), San Vicente de la Barquera y Castro Urdiales no pasaron una noche fácil para conciliar el sueño. Aunque el contraste se vivió ya por la tarde, cuando apareció la lluvia en forma de chubascos dispersos ocasionales por las zonas del litoral.

Pese a la bajada de temperaturas, la predicción elaborada por la Aemet, en Cantabria, destaca brumas y nieblas al final del día de hoy. Acompañado de probables chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en el interior, y serán menos frecuentes en el litoral. Con unas temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y con cambios ligeros en el resto. La diferencia se vivirá con las máximas que estarán en descenso, localmente notable en la zona central. En el litoral, soplarán vientos flojos de componente oeste tendiendo a norte por la tarde y en el interior, serán vientos flojos variables que tenderán a componente norte con intervalos más intensos asociados a las tormentas. «Refrescará bastante en la región, no hay avisos meteorológicos previstos para el día de hoy. Mañana comienzan a subir las temperaturas otra vez y seguramente viernes y sábado sean bastante calurosos, pero todavía no podemos concretar las temperaturas que se alcanzarán porque dependen de si entra viento de componente norte o viento de componente sur», afirmaba Sergio Fernández, delegado territorial de la Aemet en Cantabria, sobre la vuelta de las jornadas de calor.

Ola de calor hasta el lunes

Fernández puntualiza que aunque se vivirá un pequeño refresco en el noroeste, sobre todo, hoy, en el suroeste de la península seguirá haciendo mucho calor. «A partir de mañana vuelve a empezar a subir por el norte y viernes y sábado van a ser días muy calurosos, así que enlazan que hay prácticamente solo un día que refresca y en varias zonas sigue haciendo bastante calor, así que se sigue considerando el mismo episodio de ola de calor», añade.

La ampliación de la ola de calor por parte de la Aemet hasta el lunes 18, supone que se extendería durante 15 días, una situación que no se ha experimentado en España desde 2022 –cuando hubo una ola de 18 días y otra de 16–. A partir del lunes, el escenario más probable es que las temperaturas desciendan. Aún así, el organismo recalca que las temperaturas todavía serán significativamente elevadas.