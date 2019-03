Cuatro años de prisión por abusar de una mujer que estaba bebida y a la que dejó embarazada Se conocieron en un pub de Potes esa noche y aprovechando que la mujer no se encontraba bien por la ingesta etílica, el hombre se aprovechó de ella ANA DEL CASTILLO Santander Jueves, 28 marzo 2019, 15:34

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una mujer que se encontraba bebida y a la que dejó embarazada. Los hechos ocurrieron hace cuatro años en Potes.

La sentencia, contra la que aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, da «total credibilidad» a la versión de la víctima y considera acreditado que el acusado «se aprovechó del estado de gran embriaguez de la mujer y de la disminución apreciable e intensa de sus facultades anímicas que las dejaron inerme a los requerimientos sexuales del procesado». Así que, además de la condena de prisión, establece un alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante cinco años, libertad vigilada de otros cinco años tras su salida de prisión y una indemnización para la mujer de 10.000 euros.

Los hechos ocurrieron en Potes en 2015, cuando el acusado y la chica se conocieron en un pub donde estuvieron bailando. Después, la mujer y una amiga cambiaron de bar, donde minutos después apareció el acusado.

Ante el malestar por la ingesta de alcohol, la mujer se retiró a su vehículo con la intención de dormir un poco y reponerse de la ingesta etílica. Tras vomitar, se metió en el coche y se sentó en el asiento del copiloto, que reclinó hacia atrás. En ese momento, el acusado, que la había seguido, «tras ver lo que hacía la mujer y el estado en el que se hallaba, se introdujo en el coche por la puerta del conductor y le cogió las llaves del coche, para llevarla, según le dijo, a un sitio más tranquilo».

El hombre condujo el vehículo hasta un lugar apartado. Entonces, tras ver el estado en que se encontraba la chica, «semiinconsciente y, por tanto, con sus facultades intelectivas seriamente disminuidas por el alcohol ingerido», y tras constatar que «no iba a encontrar oposición por parte de la chica dado su estado, la condujo al asiento trasero del coche». Entonces, la tumbó, le quitó la ropa, empezó a realizarle tocamientos y finalmente la penetró vaginalmente, «siempre aprovechando el estado en que se encontraba ella».

Como consecuencia del abuso, la mujer quedó embarazada y no fue hasta que su estado era evidente cuando se atrevió a contárselo a su familia y a poner la correspondiente denuncia.

Para el tribunal, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con penetración vaginal «sobre persona que se halla prácticamente privada de sentido» como consecuencia de la ingesta de alcohol. El juez ha dado «total credibilidad» al testimonio de la mujer, que ha sido en todo momento «firme, coherente y sin ambigüedades».

Además, destaca que no se aprecia ningún móvil o falsedad en el testimonio dado que la mujer no le conocía de antes, no interpuso denuncia hasta que comprobó que se había quedado embarazada y reconoció que el acusado ni la amenazó ni la golpeó.

Por el contrario, la chica subraya que «sí que dijo, desde el primer momento, que le decía a él que 'no'», como se desprende de su declaración en fase de instrucción o en la vista del juicio, desmintiendo la afirmación de la defensa de que en un principio la mujer dijo que no había dicho «no».

Frente a la firme declaración de la víctima, las declaraciones del procesado sin embargo han sido «cambiantes». En aspectos como el lugar que uno y otro ocuparon dentro del coche, el sitio donde tuvieron lugar los hechos o en cómo se desarrolló el encuentro.

Además de las declaraciones de ambos, la sentencia analiza los testimonios de la amiga de la chica y de los amigos del acusado, para determinar que todos ellos, de una o de otra manera, confirmaron que la mujer se encontraba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

La conclusión del Tribunal es clara: la chica había bebido esa noche considerablemente y «en esas condiciones no era capaz de asentir a unas relaciones sexuales en las que el procesado claramente estaba aprovechándose del estado en que ella se encontraba».