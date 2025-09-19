Fiesta de las casas de Cantabria en Argüeso El decreto para el reconocimiento institucional de los centros regionales se enviará la próxima semana al Consejo de Estado

Blanca Carbonell Santander Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:15 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

Las casas de Cantabria celebraron hoy en el Castillo de Argüeso la undécima edición de su tradicional encuentro, en el que los representantes de 21 de los 23 centros regionales pudieron disfrutar de una jornada festiva, con el folclore y la cultura como puntos centrales, y en el que se dieron a conocer por parte de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, dos cuestiones que afectan directamente a su funcionamiento: por un lado, anunció que el decreto para reconocimiento institucional de las Casas de Cantabria se enviará la próxima semana al Consejo de Estado y, por otro, el incremento de la cuantía y la simplificación de los trámites de las ayudas económicas que reciben estos centros.

Buruaga se comprometió a solucionar «los problemas y las carencias del pasado» de los centros regionales que, dijo, son «una prolongación de nuestra comunidad en el exterior». Así, avanzó que el Gobierno incrementará la cuantía de las ayudas que reciben y que simplificará los trámites para conseguirlas, así como que se invertirá en la mejora de las sedes. Además, informó de que se permitirá el pago anticipado de las subvenciones «para que podáis contar con más recursos y antes» y explicó que el Ejecutivo pretende tomar medidas para fomentar el relevo generacional de las casas de Cantabria y favorecer el retorno de los emigrantes cántabros y del talento joven.

Ampliar Actuación de una agrupación folclórica en el patio central del Castillo de Argüeso. B.Carbonell

La presidenta aprovechó el encuentro, en el que participaron 21 de las 23 casas de Cantabria que hay repartidas por España y América, para exaltar el estado de la región, algo que repercute también en estos centros regionales. «Lo que es bueno para Cantabria en su conjunto es bueno para sus casas estén donde estén», aseguró Buruaga, que alabó «la labor, esfuerzo y dedicación» de las personas que están al frente de estos centros, a los que consideró «guardianes del espíritu cántabro» y «ejemplo de compromiso y pasión», lo que se refleja «en vuestro trabajo diario, en la alegría que aportáis a cada actividad y en la dedicación con la que cuidáis nuestra herencia cultural, a pesar del desafío que supone hacerlo en una sociedad y en un tiempo como el que vivimos». También se refirió al legado de los emigrantes cántabros, «emprendedores y valientes, que un día dejaron atrás su casa y su familia para ir a lejanas ciudades de España, de Europa o de América».

Jornada festiva

La jornada, que no sólo fue de trabajo sino que también fue de encuentro, de exaltación de las tradiciones, y que tuvo un carácter festivo, arrancó con una reunión de la Comisión Permanente, que está integrada por el Gobierno autonómico, los grupos parlamentarios, la Federación de Municipios y las Casas de Cantabria, que estuvo presidida por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia. Tras la sesión matinal, el programa continuó con un almuerzo de hermandad en el campo de golf de Nestares y concluyó por la tarde con una recepción en el Ayuntamiento de Reinosa y con la asistencia de la comitiva al pregón de las fiestas de San Mateo y a la gala de las Justas Literarias.

Comenta Reporta un error