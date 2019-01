Gema Igual: «Pertenezco al partido y soy respetuosa» Gema igual. / DM La alcaldesa de Santander evitó ayer ponerse de una parte u otra V. S. Santander Martes, 8 enero 2019, 07:14

Gema Igual evitó ayer ponerse de parte de María José Sáenz de Buruaga o de Ruth Beitia. Lo hizo unas horas antes de saberse que la elegida sería la laureada deportista, pero fue muy clara: «Yo pertenezco al PP» y «soy muy respetuosa. No estoy en el Comité Electoral y no me corresponde nombrar candidatos». Estas fueron las únicas frases que le pudieron sonsacar los periodistas en La Albericia, donde acudió a un inicio de obras, sobre el terremoto que está sacudiendo al PP regional desde que el sábado trascendió que la dirección nacional valoraba designar a Beitia en lugar de a Buruaga.

El seísmo afecta de lleno a la alcaldesa, porque Beitia representa al ala del partido con la que ella no comulga y tendrían que formar tándem electoral si finalmente opta a la alcaldía. Pero Igual se refugió en el paraguas del partido para no tener que elegir. Tampoco quiso hacer pública su opinión sobre Beitia como posible cabeza de lista. «No me corresponde valorarlo. He de estar en mi lugar», indicó, tras haberse negado a explicar si la candidatura regional condicionaría la suya al Ayuntamiento.

En público, la alcaldesa está cerrada en banda con este asunto, consciente de que estos días se juega su futuro. Javier Maroto, secretario de Organización del PP nacional, la confirmó el sábado como aspirante a la Alcaldía de Santander «al 100%». Sin embargo, la aludida no quiso ratificar ayer esta información procedente de Madrid. «No voy a declarar nada. Todo lo que diga será en conjunto con el PP». Es decir, solo anunciará su «nombramiento o no como candidata a la Alcaldía de la capital cántabra si se dan dos condiciones: que sea con el PP y en igualdad de condiciones a todos los medios de comunicación».