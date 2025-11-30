'La Historia Revelada', imágenes de la Transición

Guillermo Balbona Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

La historia con mayúsculas está sembrada de iconos, símbolos e imágenes que configuran el álbum colectivo, social y de país. En este sentido, el fotoperiodismo sí que ocupa lugar: el de la edificación de un relato que no solo es reflejo de lo aparente, sino crónica del detalle, del rostro y del instante irrepetible que desvela la memoria. Ahora, en su segunda exhibición en todo el Estado, recala en Santander 'La Historia Revelada. Fotoperiodismo y Transición Española (1975-1982). La Delegación del Gobierno en Cantabria, en el contexto del programa de actividades de 'España en Libertad. 50 años' del Gobierno de España y en colaboración con la Universidad de Cantabria, mostrarán este recorrido gráfico esencial de un periodo clave. El objetivo radica en «recuperar aquellas imágenes que marcaron la Transición de la dictadura a la democracia», para resaltar la etapa más apasionante de la política española, que trajo con ella el abrazo a los derechos y libertades y la mayor etapa de progreso, paz y concordia de la historia. Son fotografías de una treintena de autores que han dejado huellas reconocibles, testimonios únicos, hallazgos e instantáneas rotundas de una época. Todos ellos fotoperiodistas de obligada referencia a la hora de recorrer la iconografía que ha dejado la Transición.

Entierro de los abogados laboralistas de Atocha. Madrid. Juan Santiso

La muestra es resultado de 'Fototrans. Proyecto de I+D+i sobre fotoperiodismo durante la Transición (1975-1982)', que fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación. El proyecto ha contado con la participación de diez investigadores, entre ellos Lorna Arroyo, profesora en la Facultad de Educación, área de Expresión Plástica, de la UC. La muestra será inaugurará el próximo miércoles, día 3 de diciembre, a las 18.30 horas, en la Sala Universidad de la Escuela Técnica de Náutica de la UC. Esta es la segunda vez que se exponga en España, ya que durante 2024 pudo verse en Elche. La exposición estructura el período de la transición en siete temáticas: 'Agitación en las calles'; 'Retorno y reconciliación'; 'Nuevos liderazgos, nuevos escenarios'; 'Violencias y terrorismo'; 'Culturas y contraculturas'; 'Para la libertad' y 'Vivir cada día'.

Ver 34 fotos El club La Vaquería en la calle Libertad, un singular local de copas, fue lugar de encuentro de gente curiosa: progres, ácratas, rojos y hippies. Aquí, se dice, dio origen lo que más tarde se llamaría la Movida Madrileña. Benito Román

Los autores presentes en la investigación y, por ende, en la muestra son: Guillermo y Manel Armengol, Pilar Aymerich, Carlos Bosch, Demetrio E. Brisset, Raúl Cancio, Enrique Cano, Xosé Castro, Colita, Gustavo Cuevas, Paco Elvira, Pepe Encinas, Marisa Flórez, Antonio Gabriel, Germán Gallego, Manuel Hernández de León, Pablo Juliá, César Lucas, Ricardo Martín, Andrés Palomino, Bernardo Pérez, Manuel Pérez Barriopedro, Benito Román, Juan Santiso, Francesc Simó, Jordi Socías, Antonio Suárez y Anna Turbau.

Esta «memoria gráfica» de la Transición «moviliza nuevos relatos y discursos que nos ilustran sobre el pasado desde el presente». La que se asoma ahora a través de Santander es la primera retrospectiva del fotoperiodismo español durante ese periodo. Muchas de las fotografías seleccionadas no se habían expuesto antes y reflejan, «más allá de su misión informativa inicial, la voluntad testimonial y creativa de sus artífices».

