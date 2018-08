Los influyentes tuits de Ana Botín La presidenta de Banco Santander se ha convertido en la perfecta embajadora de Cantabria en el mundo a través de su cuenta de Twitter IRMA CUESTA CIFUENTES Santander Sábado, 11 agosto 2018, 11:23

El 7 de febrero, el día en que Ana Botín estrenó su cuenta, tardó menos de 24 horas en acumular casi 9.000 seguidores. La presidenta ejecutiva de Banco Santander saludó Twitter presentándose como «entusiasta de la gente, madre, esposa y apasionada por la educación y el planeta». Luego, en uno de sus primeros mensajes anunciaba su intención de hablar de finanzas, pero también «de educación y emprendimiento; del futuro del trabajo, la capacidad transformadora de la tecnología digital, el crecimiento inclusivo, los deportes, el yoga… incluso de té».

Seis meses después, Ana Botín, a quien dio la bienvenida el mismísimo Jack Patrick Dorsey, cofundador de la red social de microblogging, ha demostrado que hablaba en serio. No sólo ha desvelado proyectos del banco que dirige desde que murió su padre; ha dado la bienvenida al nuevo presidente del Gobierno, alabado el nombramiento de la nueva ministra de Economía, criticado la sentencia de 'La Manada', recordado a Severiano Ballesteros o felicitado a Rafael Nadal, también se ha convertido en una suerte de embajadora de lujo de Cantabria en el mundo.

La mujer que ocupa el número 9 entre las más poderosas del mundo según 'Forbes', no tiene problema en alabar la belleza de las playas de Santander, en mostrarse entusiasmada ante una imagen de la bahía –«Mi hogar»–, o los increíbles paisajes de la Vega de Pas. Hasta ahí, todo normal. Lo curioso es que estos últimos días, aprovechando unas vacaciones en casa, Ana Botín nos ha descubierto su carnicería favorita, un establecimiento de los de toda la vida, regentado por una estirpe de carniceros que va ya por la tercera generación, y que cualquiera encontrará en Alceda, a tres cuartos de hora por carretera de Santander. «Aquí estamos con David y Coro en Carnicería Magaldi. Además de vaca vieja tienen chorizo picante de León y muchas más cosas», dice en su Twitter dejando a los Magaldi (que no tardaron en recibir un aluvión de llamadas preguntando por ese chorizo del que habla), más que contentos.

Trekking in Vega de Pas, Cantabria. pic.twitter.com/sX8Gx46oC3 — Ana Botín (@AnaBotin) 5 de agosto de 2018

Aquí estamos con David y Coro en Carnicería Magaldi . Además de Vaca vieja tienen chorizo picante de leon y muchas más cosas . Lastima no coincidir con Javier pic.twitter.com/8nra8Ljcld — Ana Botín (@AnaBotin) 8 de agosto de 2018

El apunte gastronómico fue el miércoles. Horas antes de haber dejado entusiasmados a los Magaldi, contó que había pasado un precioso día de campo y playa y por la noche disfrutado del concierto para piano n.º 3 de Rachmaninov. «Magnífico Juanjo Mena en la dirección y Martín García (Gijón 1996), repleto de energía y romanticismo, al piano. Todo en Santander, Cantabria». Imposible mejor publicidad dado que a Ana Botín le siguen 23.347 personas, no tantos como los 73,8 millones de seguidores de Cristiano Ronaldo pero, sin duda, mucho más selectas que los del futbolista. Entre ese batallón de amigos 2.0 uno encuentra embajadores, empresarios, políticos... Al fin y al cabo, ella tampoco es muy dada a sumarse a las cuentas de otros. Seis meses después, la presidenta del Santander sigue solo 28. Por supuesto, a su propia empresa (@bancosantander), pero también a iniciativas educativas como Teach For All y Fundación CYD o la Escuela Superior de Música Reina Sofía de la que su madre es presidenta. Entre los elegidos están también Bill Gates, Rafa Nadal, Pedro J. Ramírez , Ana Pastor y Christine Lagarde. Un poco de todo.

Momento único: los 6 finalistas del Concurso Internacional de #PianoSantnader interpretando a 12 manos “Danza del sable”, de A. Khachaturian. pic.twitter.com/k9v6fnJ8bG — Ana Botín (@AnaBotin) 5 de agosto de 2018