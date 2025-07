El mapa de la inmigración en Cantabria: del 12% de vecinos en Cillorigo a cero extranjeros en Anievas

Álvaro Higuera Santander Domingo, 20 de julio 2025, 07:23 | Actualizado 08:06h. Comenta Compartir

No es díficil adivinar qué municipio de Cantabria es el que concentra un mayor número de vecinos de otras nacionalidades. La lógica se impone: Santander. La capital y ciudad más poblada de la Comunidad tiene 15.435 personas sin DNI español censadas. Lo que resulta curioso es que, en porcentaje, las mayores tasas de población extranjera se concentran en Liébana. Concretamente, en Cillorigo. Allí, el 12,7% de las personas provienen de otros países. No es de ahora. Desde hace años, esta localidad encabeza las estadísticas, aunque sigue estando lejos de la media nacional (18,2% sobre una población de casi 50 millones de españoles). ¿Por qué Cillorigo? «La oferta de trabajo en el sector turístico y ganadero ha sido clave, pero también el entorno y el ambiente social. Muchos inmigrantes se han asentado, han emprendido, y eso ha contribuido a mantener viva la actividad económica rejuveneciendo la población», afirma el alcalde, Jesús María Cuevas. Motivos para vivir en Cillorigo, y motivos para quedarse. Porque, lejos de lo que se ha visto estos días en Torre Pacheco, allí «se respira paz».

Su integración no solo ha sido laboral, sino también social: muchos de ellos han montado sus propios negocios en la comarca, dando un fuerte impulso a la economía local. Desde hace más de dos décadas, Liébana –especialmente localidades como Ojedo, cercana a Potes– ha venido reclamando mano de obra, principalmente en los sectores turístico y ganadero. Esta demanda constante ha convertido a la zona en un punto de atracción para inmigrantes en busca de oportunidades laborales y buena calidad de vida.

Cuevas destaca que el fenómeno no es nuevo. «Hace más de veinte años comenzaron a llegar los primeros rumanos a Ojedo atraídos por los bajos precios de la vivienda. Hoy muchos han montado negocios propios y son parte esencial de la vida del municipio», señala. La integración, añade, ha sido plena: «En las terrazas puedes ver a dos rumanos o algún sudamericano –que también abundan– con españoles del pueblo». Ojedo destaca por la tranquilidad. «Estás al lado de Potes, pero puedes aparcar», explica su alcalde.

18,2% en España Es el porcentaje de inmigrantes que hay en todo el país, unos 4.9 millones de personas 6,3% en Cantabria La tasa de inmigrantes en la región es inferior a la media nacional y se traduce en un total de 37.000 personas censadas

Precisamente, en el segundo puesto está Potes, (11,4%). ¿Dónde no hay ni un solo extranjero?En Anievas. Es de los municipios pequeños, pero no el más pequeño. Porque por ejemplo, Tresviso, con solo 54 censador, cuenta con tres foráneos. De media, Cantabria tiene una tasa de inmigrantes del 6,3%, que corresponde a 37.000 personas según los últimos datos del INE.

El alcalde de Potes, Javier Gómez, coincide en el papel positivo que juega esta población en la vida local. «La elevada actividad turística, hostelera, ganadera y agrícola que se da en Potes es clave para que los inmigrantes se incorporen de forma activa al mundo laboral», asegura. Además, destaca su impacto demográfico: «Su presencia ayuda a reducir la elevada media de edad que sufre toda la comarca».

Un único acento

La otra cara de la moneda es Anievas, uno de esos pueblos donde cada nuevo empadronamiento se ve como toda una victoria De sus 267 vecinos, ninguno era extranjero, aunque su alcalde, Agustín Pernía, señala un ligero cambio reciente: «Ahora hay algún extranjero, pero no llegan a tres o cuatro personas, y algunos aún no están empadronados». Pernía explica que la falta de servicios, la escasa conexión del valle de Iguña, pese a encontrarse en el centro de Cantabria ,y las dificultades para mantener un empleo estable hacen muy complicado atraer nueva población: «La media de edad es muy elevada, apenas hay dos pares de niños. Ya no quedan apenas casas en venta, aunque sí hay muchas vacías».

«Muchos inmigrantes se han asentado, han emprendido en el municipio y eso a contribuido a impulsar la actividad económica» Jesús María Cuevas Alcalde de Cillorigo de Liébana

«La elevada actividad turística, hostelera, ganadera y agrícola que se da en Potes favorece que los inmigrantes puedan trabajar de forma activa» Javier Gómez Alcalde de Potes

«En nuestra situación, lo principal es mejorar las condiciones de vida de los que estén, pero cualquiera que se asiente será bien recibido» Agustín Pernía Alcalde de Anievas

A pesar de las dificultades, en Anievas resaltan algunas mejoras: «Internet y el teletrabajo están ayudando, se asfaltó la carretera recientemente, pero todo va despacio. Cualquiera que se asiente será bien recibido, pero lo principal es mejorar las condiciones de vida de los que están», asegura el regidor.

Cantabria concentra la mayor parte de su población inmigrante en sus municipios más urbanos. En términos absolutos, tras Santander, aparecen Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo y Piélagos. Si uno se fija en términos de nacionalidades , las que más abundan son la rumana, colombiana y peruana.

