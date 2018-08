«Baltasar, búscate la vida, pero quiero una muñeca Lol»

«Quiero un bebé que llora». Aitana tiene tan solo tres años y de momento, sus padres se libran de tener que acudir dos meses antes a una juguetería con una serie de nombres raros anotados en una lista para saciar los deseos de su pequeña. Ya les tocará. En esa vorágine están ahora los papás, tíos y abuelos de los niños que han pedido este año las muñecas Lol Surprise, los fingerlings, la fábrica Slime o los peluches Maileg a los Reyes Magos..

A diferencia de otros años, estas Navidades no hay un solo producto estrella, como ocurrió en su momento con las Monster High, con los personajes de La Patrulla Canina o con los Hatchimals. Sin embargo, esa diversificación no ha evitado que algunos juguetes estén ya extinguidos en la región y que los padres tengan que buscarse la vida para conseguirlos.

Furor por las 'surprise'

Las muñecas Lol nacen de una especie de huevo sorpresa. Te puede tocar cualquiera de los tres modelos: la que llora, la que escupe o la que se hace pipí. «He tenido que recurrir a una página web china -donde además las venden más baratas- para conseguirlas porque en Cantabria no las he encontrado», explica Laura Montes. Esa es otra: el precio. Giochi Preziosi -que de juguetes y de lo que están dispuestos a pagar los progenitores por sus hijos entiende- ha diseñado para estas Navidades un pack especial con 50 bolas sorpresa con accesorios para la susodicha muñeca, que tiene multitud de diseños y categorías diferentes ('surprise', 'hermanitas', 'serie 1', 'serie 2'...). ¿Cuánto cuesta? 99,99 euros es su precio unitario.

¿Dónde quedaron las muñecas de Famosa y aquel anuncio de 1970 en blanco y negro -que daba un poco de miedo, todo hay que decirlo- en el que se dirigían al portal? Hoy en día los niños tienen infinitas fuentes de inspiración para escribir con su mejor letra la carta a Melchor, Gaspar y Baltasar. Por ejemplo, las 'youtubers' famosas especializadas en mostrar en su canal las piezas que trae ese producto chachi. «Hay un efecto contagio en el colegio y las niñas conocen todas las categorías de estas muñecas», apunta Montes.

«Mi niña conoció las 'Lol Surprise' a través de YouTube Kids, que inserta -en medio de los vídeos de dibujos- publicidades con tutoriales con estas muñecas. Hace meses que es una fan. Ahora ya me puedo buscar la vida, porque Baltasar, sí o sí, tiene que traérselas», añade Rosa González, una «madre desesperada», según se define esta vecina de Santander, que asegura que su hija y todas sus amigas de entre 5 y 6 años se piden lo mismo. «He estado hasta altas horas 'guasapeándome' con otras mamás, a ver en qué web las podíamos conseguir. Es muy fuerte el mundo Lol, que si individuales, que si packs, que si serie 1, serie 2, las Sister, las Surprise... Ya soy una experta», dice Rosa. Ella las compró en la web «que asegura que tardará en entregarlas entre 10 y 15 días. A Papá Noel ya no llegarán...». Pero es que, en su búsqueda, llegó a meterse en blogs brasileños que recomendaban ir a comprar las 'Lol' a Miami. «Es un fenómeno planetario». Y Cantabria no se ha quedado al margen de esta moda.

Otro de los cachivaches más vendidos estas navidades es la 'Fábrica de Slime'. «Nos llegaron ediciones limitadas en noviembre y ya no tenemos ni por encargo», explica Gema González, encargada de Toy Planet en Igollo de Camargo. Lo que llama la atención, según Angélica Herrera, responsable de la misma firma en Torrelavega, es «que haya padres tan desesperados que lleguen a pagar el doble o el triple del precio en internet». «Nosotros hemos cogido la famosa fábrica a través de Amazon», apunta Pablo San Miguel, un padre de familia con experiencia en este asunto: «Tengo tres hijos».

De niños y niñas El catálogo de Toy Planet -empresa que tiene siete tiendas en Cantabria- lo deja claro. Ni los coches eléctricos son exclusivamente para niños, ni las muñecas para niñas. Con esa idea han diseñado un folleto que «favorece la integración», explica la encargada de la fábrica de Igollo de Camargo. Aunque se ha avanzado en este asunto, todavía hay catálogos con páginas rosas y azules. Durante varios años los viejos roles sexistas en este tipo de folletos -que aterrizan cada Navidad en los buzones- han estado en el centro del debate. Incluso existe ya una peticición en Change.org, bajo el título 'Nenuco, los papás también cuidan. No más catálogos sexistas por Navidad', con 55.440 firmas.

'Juguete Stream'

El Corte Inglés ha repartido este año en Cantabria 80.000 catálogos de juguetes (entre folletos de Hipercor y el propio centro comercial) dentro de la campaña que comenzó «en noviembre» y que -de momento- funciona en la línea de la anterior. Ni mejor ni peor que otros años. «Igual que los precios, que se mantienen». Aunque sí es cierto que Sus Majestades de Oriente este año están cargando de peso al camello antes de lo habitual. «Ya empezaron a venir en octubre para no quedarse sin juguetes y porque la crisis les obliga a repartir los gastos. En octubre compran los juguetes y dejan diciembre para gastos de cenas, regalos para adultos...», explica Angélica Herrera, trabajadora de Toy Planet.

Construir un puente, programar un robot o diseñar un invernadero. Aunque los juguetes tradicionales siguen siendo los más vendidos, la tecnología es un factor de innovación en el sector del juguete y -en este sentido- El Corte Inglés se ha subido al carro. El centro comercial lleva centrado desde hace un tiempo en el 'Juguete Stream': «Sirve para activar la curiosidad de los niños y desarrollar su conocimiento y creatividad», señala Alfonso Fuertes, jefe de Relaciones Exteriores y Comunicación de El Corte Inglés. Evidentemente también venden los cacharros del top ten 2017.