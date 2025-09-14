Una carrera con 50 metas
Pasado el ecuador de la legislatura, el Ejecutivo de Buruaga tiene aún muchos asuntos pendientes que completar para desarrollar su programa electorales, dar cumplimiento a los acuerdos firmados con socios y colectivos y hacer realidad las promesas concretadas durante el mandato
Santander
Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:47
-
1Demanda histórica
Al menos el estudio de la futura carretera entre Potes y Reinosa
El Gobierno afirma que la inauguración no se producirá hasta la próxima década, pero se ha comprometido a dar pasos firmes esta legislatura. El plan, aún por concretar, es tener listo el estudio informativo y ambiental para decidir cuál es la mejor alternativa de trazado y para encargar posteriormente el proyecto definitivo.
-
2Un proyecto mil veces aplazado
El puente de Suances a Polanco, en obras para 2027
Buruaga ha asegurado que los trabajos de esta nueva carretera sobre la ría para aliviar el tráfico se iniciarán en 2027, antes de las elecciones autonómicas. El Gobierno hará una licitación que incluye en un mismo contrato la redacción del proyecto, la construcción y el futuro mantenimiento, pero que se pagará a futuro en anualidades.
-
3Frente a la norma nacional
Ley de Vivienda y contra okupas, en manos del Parlamento
Fomento tiene listo el borrador de la Ley de Vivienda para enviarlo al Parlamento. El texto nada tiene que ver con el que dejó redactado el bipartito y llega con recetas contrarias a la norma nacional. Busca facilitar la construcción, avalar la compra de inmuebles a los jóvenes y sacar viviendas vacías al mercado reduciendo el miedo a los okupas.
-
4Las variantes
Acabar la variante de Sarón y arrancar la de Renedo
La presidenta quiere dar un empujón a los proyectos de carreteras para sacar el tráfico rodado de los núcleos urbanos, en muchos casos proyectos que vienen de la anterior legislatura. La variante de Sarón tiene que acabar el año que viene, la de Renedo debe empezar ya y en Los Corrales la promesa es tener listo el proyecto esta legislatura.
-
5Una hoja de ruta
Plan Regional de Carreteras, este mismo año
Para que este y los gobiernos que vengan tengan claras cuáles son las prioridades en materia de carreteras y en qué proyectos hay que priorizar los recursos económicos, Fomento quiere tener listo el Plan Regional de Carreteras, un documento plurianual que tendría que publicarse este año para cumplir con lo prometido.
-
6Ordenación del territorio
Después de la Ley del Suelo le toca el turno al PROT
En materia de ordenación del territorio y urbanismo, las dos principales promesas del PP eran modificar la Ley del Suelo para liberalizar más los terrenos y facilitar la construcción en rústico y, por otra parte, aprobar unPlan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que al bipartito se le atascó. Cada vez hay más dudas sobre los plazos.
-
7Más viviendas
Más vivienda pública adjudicada, pero aún por construirse
No es la única receta, pero la principal del PP para acabar con el problema de la vivienda es facilitar la construcción. Desde el sector privado y ampliando el parque público. Con fondos europeos o propios para crear viviendas de alquiler social con colaboración privada. Está adjudicado el primer gran contrato, pero las obras no han arrancado.
-
8Más rutas y pasajeros
Acabar la legislatura con más rutas y pasajeros en el Seve
El crecimiento del aeropuerto Seve Ballesteros es uno de los grandes logros que se atribuye el PRC. Ahora que por distintos motivos los números no son tan positivos como en la pasada legislatura, el consejero de Fomento, Roberto Media, mantiene el compromiso de acabar la legislatura con más pasajeros y rutas que cuando tomó posesión.
-
9Gestión de residuos
El quinto contenedor y la obra de Meruelo ya van tarde
Cantabria llega tarde a la implantación del quinto contenedor, pero el Ejecutivo quiere recuperar el tiempo perdido y completar su despliegue el próximo año. También tiene que decidirse entre una de las distintas opciones para llevar a cabo una obra millonaria con la que adaptar el centro de Meruelo para la gestión de este residuo.
-
10El primero, el Escudo
Primero El Escudo y luego otros parques eólicos
Después de una década sin ningún nuevo proyecto, parece que el PP tiene al alcance de la mano su pretensión de volver a activar el desarrollo eólico. El parque de El Escudo está en construcción con la idea de que funcione esta legislatura. Hay media docena más autorizados, pero Cantabria quiere frenar otros por su impacto ambiental.
-
11Con la intermodal
La Pasiega tiene que funcionar esta legislastura
Las obras de la primera fase tienen que concluir antes de que acabe la legislatura. Una de las promesas de Buruaga al llegar al Gobierno fue que los trabajos de la segunda fase se solaparían con la actual. Tras mucho debate, hay acuerdo con Adif para crear dentro de La Pasiega una intermodal, pero el documento no se ha firmado. Además, no hay ofertas cerradas para la llegada de empresas.
-
12Polígonos industriales
Más suelo industrial a corto, medio y largo plazo
Además de La Hilera y Las Excavadas o la ampliación del Ptcan, asuntos que empezaron a tramitarse en el último lustro, el actual Gobierno ha puesto sobre la mesa algunas iniciativas propias. Esta legislatura promete tener el Plan de Suelo Industrial para concretar las necesidades y conocer la disponibilidad de suelos. También planea crear polígonos junto a autovías en Guarnizo, Penagos y Cabezón de la Sal.
-
13Red y conexión
La mejora de la conexión eléctrica, una urgencia
El crecimiento económico e industrial estará limitado si la red de distribución de energía no soporta las nuevas necesidades. Cantabria se compromete a trabajar con el Estado para solucionar los problemas de conectividad y el Gobierno también tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, decidir si respalda los proyectos de baterías. No duda en defender la ampliación de Aguayo, que aún no se ha concretado.
-
14Apoyo a la iniciativa privada
El Centro de Datos, en obras ya si no hay problemas
Aunque se trate de una iniciativa privada, el Gobierno de Cantabria ha hecho suyo el proyecto del Centro de Datos Altamira, que se ubicará entre Piélagos y Villaescusa. Promete no poner ni un euro, pero sí impulsarlo al declararlo como el primero Proyecto Estratégico de Región de Cantabria para que las obras arranquen de inmediato. El año que viene, según avaló la presidenta Buruaga.
-
15Una sede para el Mupac
La nueva sede del Mupac estará acabada en doce meses
El del Mupac es otro de los proyectos heredados de la anterior legislatura que el PP se comprometió a mantener. El plan es que la obra de la nueva sede, en los solares de Puertochico, esté acabada dentro de un año. En paralelo se hace el diseño museográfico y en un edificio anexo se está construyendo también un edificio administrativo que servirá como sede a distintas áreas del Gobierno.
-
16Impulso turístico
El teleférico de Vega de Pas funcionará en dos años
El PP cree que el Gobierno de Cantabria ha olvidado durante décadas la comarca pasiega y lo quiere revertir con un impulso turístico. La pieza clave es el teleférico –se hará con colaboración privada– de Vega de Pas. Tenía que tener ya el visto bueno ambiental para que la licitación se hubiera lanzado en abril, pero todo va con más retraso. Mantiene que funcionará en 2027.
-
17Tres cuartos de siglo
El Palacio y el reto de celebrar los 75 años del FIS
El próximo año, el Festival Internacional de Santander (FIS) celebra un cumpleaños redondo y soplará 75 velas. El Gobierno de Cantabria se ha comprometido a estar a la altura de este evento con la programación. Otra cosa es que lleguen a tiempo las esperadas mejoras que hay que acometer en distintos espacios dentro del edificio del Palacio de Festivales.
-
18Parque de la Naturaleza
El tobogán de Cabárceno vuelve a retrasarse
La intención de la Consejería de Turismo era inaugurar el tobogán alpino de Cabárceno en el primer semestre de este año, pero no parece que eso vaya a suceder hasta 2026. Eso en el mejor de los casos porque, aunque ya se conoce el proyecto básico, todavía no hay un calendario para su licitación. Sí se sabe que el precio se ha duplicado hasta los tres millones de euros.
-
19Inversiones y nuevos usos
Alto Campoo y Fuente Dé, que se licitará «en octubre»
A la vez que continúa acometiendo inversiones en la estación de esquí para mejorar la experiencia de los usuarios, Cantur tiene en marcha un plan para buscar nuevos usos ante el descenso paulatino del número de días con nieve. Y en Fuente Dé, la empresa pública acometerá la renovación integral del teleférico. El último calendario decía que se licitaría «en octubre».
-
20En Torrelavega
Las obras de La Lechera, previstas para marzo
La segunda y definitiva fase de la reforma integral de La Lechera en Torrelavega tiene que estar lista para marzo para dar paso al nuevo espacio artístico y cultural. No solo es una estimación, sino una obligación para que no perder los fondos europeos asociados a este proyecto. Los primeros trámites comenzaron hace cinco años, con el anterior Gobierno PRC-PSOE.
-
21Un margo legal muy genérico
Pisos turísticos: ya hay decreto, pero no hay control
Con mucha más demora de la prevista, el Ejecutivo autonómico aprobó a comienzos de verano el nuevo decreto de pisos turísticos, un documento que deja casi todo el poder de decisión en manos de los ayuntamientos y apenas establece unos requisitos mínimos en toda Cantabria. Así, cada localidad tiene que desarrollarlo. Y la Consejería reforzar la labor inspección para sancionar a los ilegales.
-
22Lobo
Ya hay control de la especie y habrá Plan de Gestión en 2025
Con el cambio de la normativa nacional y la salida del lobo del Lespre, Cantabria ha vuelto a poner en marcha los controles de población a través de la caza no recreativa de estos animales. En cualquier caso, el compromiso de Susinos es aprobar este año un nuevo Plan de Gestión, con la difícil tarea de encontrar un punto intermedio entre las asociaciones ganaderas y los colectivos ecologistas.
-
23Ganadería
Ayudas, razas y enfermedad, todo requiere celeridad
La Consejería tiene la intención de dar mayor agilidad a las distintas líneas de ayudas en general, pero también hay algunas medidas en particular. Por ejemplo, se pretende crear un Plan de Recría de Razas Puras dotado con 8 millones de euros, introducir nuevos métodos de selección genética y activar una marca de Carne IGP. Al tiempo, hay que desarrollar medidas para luchar contra la enfermedad vacuna.
-
24Lucha contra incendios
El Plan Forestal de Cantabria, una promesa electoral
El materia de montes, hay dos ámbitos de actuación. Por un lado, Buruaga promete elaborar un nuevo Plan Forestal para reforzar el aprovechamiento maderero y que se convierta en uno de los motores del desarrollo rural. Por otro, hay que revisar el Plan de Lucha contra Incendios, que con las nuevas normas estatales requiere una revisión anual de los métodos de trabajo y medios humanos y materiales.
-
25Sector Primario
La PAC y la entrada de jóvenes, claves
«La nueva PAC establece una serie de nuevos requisitos que dificultan el acceso de las ayudas por parte de los profesionales». Bajo esa premisa de la consejera, el reto de su departamento es buscar la fórmula para salvar esos obstáculos y lograr que los jóvenes se incorporen al sector primario. En pesca, Buruaga promete 400.000 euros para los 13 barcos afectados por las paradas biológicas.
-
26Nuevas competencias
Gestión de los ríos y de la costa, negociación atascada
El Gobierno de Cantabria lleva toda la legislatura negociando con el central la cesión de la competencia de ríos para, entre otras cosas, actuar de forma más rápida y tomar medidas contra las inundaciones. Recientemente, también ha pedido la gestión de la costa. La negociación aún no está cerrada.
-
27Respuesta a las emergencias
Un nuevo parque de bomberos y las helisuperficies
Además de actualizar los planes de emergencias, en este materia, el Gobierno se ha comprometido a crear un nuevo parque de bomberos en Valdáliga y concluir la construcción de la red de helisuperficies. En el debate del estado de la región, Buruaga anunció una nueva Agencia Cántabra de Emergencias.
-
28Edificios del Gobierno
El cambio de sedes para ahorrar, desde enero
El Ejecutivo, a través de Presidencia y Economía, quieren realizar una reestructuración de las sedes de la administración regional con el fin de optimizar espacios, usar edificios propios y ahorrar alquileres en otros ajenos. Afectará a Economía, al 112, a los forenses, Cultura, Educación...
-
29Zonas rurales
Ley contra la Despoblación
Aunque el Gobierno afirma que esa política tiene carácter transversal e involucra a todos los departamentos con medidas de discriminación positiva para las zonas rurales, la promesa es crear una Ley contra la Despoblación que introduce cambios respecto a la que ultimaba el bipartito. Saldrá ya a información.
-
30Tras la ley, la realidad
Burocracia y Simplificación, aún por desarrollar
Buruaga puede decir que ha cumplido uno de sus grandes promases de legislatura: crear una Ley de Simplificación. Otra cosa es que esta norma toque suelo y se noten sus efectos prácticos. La presidenta asegura que este mismo mes estará listo el plan de acción que servirá para desarrollarla.
-
31Universidad Pontificia
Intenciones sin concretar para la Fundación Comillas
El reto en la Universidad Pontificia tiene tres vertientes distintas, pero relacionadas. Primero, se busca que la oferta de estudios de la Fundación Comillas sea atractiva y lleguen estudiantes. También hace falta dinero para terminar de restaurar el edificio. Y la búsqueda de usos para el resto del inmueble.
-
32Crecimiento del PIB
Confluir con España, reto económico del mandato
El Gobierno presume de que, gracias a sus políticas, la economía cántabra ya no está a la deriva y empieza a confluir con España en cuanto a crecimiento de la riqueza. El reto autoimpuesto del PP es que la comunidad alcance el ritmo de la media del país y no siga perdiendo puestos en el ránking nacional.
-
33A la espera de resultados
Reforma fiscal del PP, hecha pero por analizar
La presidenta y su consejero de Economía, que no descartan algunos retoques, creen que la gran bajada de impuestos de 2024 servirá para incentivar la inversión y el consumo sin reducir la recaudación de la comunidad. Todavía hay que analizar los números y ver si los datos sustentan esa teoría.
-
34Reestructuración
Habrá fusiones de empresas y entes públicos
Ya está creado el ente para vigilar y estudiar la fusión de empresas públicas. Existe, pero no ha iniciado el trabajo. Un estudio previo aboga por integrar cinco entes en otros con fines similares. Economía apunta que la centralización del control de la contratación en la Consejería ya está provocando ahorro.
-
35El origen del dinero
Financiación, quita y fondos UE, la 'pelea' nacional
Cantabria tiene asignados los fondos UE que le corresponden y debe justificarlos antes de agosto de 2026 para no devolver dinero. En paralelo, ya está en marcha la 'pelea' nacional por el proceso de quita de la deuda de las autonomías y por crear un nuevo sistema de financiación, con futuro incierto.
-
36Tratamiento innovador
El lento avance de la terapia de protones hacia 2027
Pese al lento avance de las obras del búnker en el que se instalará una máquina que ya está construida, el consejero Pascual mantiene que la terapia entrará en funcionamiento a principios de 2027. También que será una de las mejores unidad de España. Eso sí, ya no se compromete en que sea la primera del sistema público nacional.
-
37Centro sanitarios
El hospital de Castro, licitado antes de Navidad
Aparecía en el programa electoral: la creación de un hospital de alta resolución en Castro. Si no han cambiado las cosas, una vez elegida la parcela, la fecha para licitar la obra es «finales de 2025», pero parece aventurada. En junio, Buruaga también anunció que el próximo año se pondría en marcha la libre elección de centro hospitalario.
-
38Sanidad
Bajar las listas de espera, la gran apuesta sanitaria
El «gran objetivo» de legislatura en Salud es reducir «significativamente» las listas de espera. Por ahora, sí que ha habido un cambio de tendencia y una contención, pero otra cosa es que eso sea esa caída significativa que se buscaba con la inyección de 65 millones de euros al sistema y la puesta en marcha de diversas estrategias.
-
39Mejora de la red regional
Los nuevos centros de salud, en el acuerdo con el PRC y aún por cumplir
No solo lo ha prometido en distintas comparecencias públicas, también están en el acuerdo con el PRC las mejoras en varios centros de salud como Comillas, Polanco o Piélagos, dotadas con ocho millones de euros. En Reinosa, donde protestan por el trato a Tres Mares, se habló de una reforma integral del centro de salud que no llega.
-
40Futuro Campus Tecnológico de la Salud
El inminente derribo de la Residencia no llega
El 15 de agosto, la Consejería apuntó que el tan anunciado inicio de las obras para el derribo de la Residencia Cantabria, donde se creará un Campus Tecnológico de la Salud, arrancaría «en semanas». En el edificio se están realizando algunos trabajos previos, pero el grueso de la actuación no llega. No hay fecha para concluir todo el plan.
-
41Negociación salarial
El conflicto docente, último pacto por cerrar
La Consejería de Educación arrancó la legislatura con la firma de una serie de acuerdos con los sindicatos docentes, pero se ha enquistado el más relevante y problemático de todos ellos: el de la subida salarial de los profesores. Los intentos por dar más peso a la educación concertada quedan por ahora aparcados.
-
42Calidad educativa
La reducción de ratios seguirá el próximo curso
En cuanto a la formación de los estudiantes, se han cumplido muchos de los compromisos en materia de FP, aunque el PP ha roto el de crear un centro de energías renovables en Viérnoles. Para el próximo curso se pretende seguir bajando las ratios, en esta ocasión en Tercero de Primaria al pasar de 25 a 20 alumnos por aula.
-
43Universidades
Hay contrato programa en la UC, pero hay que pagar
El principal compromiso en relación a la Universidad de Cantabria parece que está casi cumplido: la aprobación de un presupuesto plurianual que permita a la institución tener un horizonte previsible y estable. Si llega el dinero, todo correcto. En la UIMP, el Ejecutivo promete su apoyo, pero el peso de las decisiones lo tiene el Estado.
-
44I+D+i y Ciencia
Investigación y digitalización, mucho por hacer
Cantabria ya ha alcanzado –o al menos está cerca– la financiación mínima para I+D+i que exigía la Ley de Ciencia. Otra cosa es que aún no ha dejado de estar a la cola de España en esta materia. También cuenta con una nueva Agenda Digital, lo que tampoco implica que haya habido un gran salto en digitalización pública y privada.
-
45Para la comarca oriental
Colindres tendrá colegio de Educación Especial
Cantabria sumará un nuevo centro a la red de colegios de Educación Especial. Lo hará en Colindres para dar servicio a la comarca oriental de la comunidad autónoma, donde se han detectado las mayores necesidades. Según dijo la presidenta Buruaga en el debate sobre el estado de la región, empezará a funcionar el próximo curso.
-
46Listas de espera
Poco tiempo y muchos retos en la dependencia
Aunque Cantabria no sale mal parada a nivel nacional, la lista de la dependencia y el tiempo medio de espera para tener el grado y acceder a un servicio han crecido esta legislatura. La Consejería habla de una serie de medidas que servirán para corregir esta tendencia, que en algunos informes empieza a notarse.
-
47El antiguo psiquiátricaEl complejo de Parayas, con un plan cerrado este año
Tras frenar la intención del bipartito de convertir el edificio en un centro de refugiados, el PP ha prometido crear en el antiguo psiquiátrico de Parayas en un macrocomplejo para la atención de la discapacidad y la dependencia. Por ahora, no hay ni proyecto. Antes de fin de año debería estar listo el Plan de Usos.
-
48Aún sin destino en Cantabria
Una respuesta digna y rápida a los menores extranjeros
Cantabria recibirá en las próximas semanas a casi 200 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias dentro de la fórmula de solidaridad obligatoria que aprobó el Congreso. Uno de los problemas a la hora de dar una respuesta digna, además de buscar un lugar, es que no se sabe cuándo.
-
49La Renta Básica será compatible con un sueldo
La Ley de Derechos Sociales, en proyecto
La Consejería ya tiene redactado un borrador de la modificación de la Ley de Derechos Sociales, que entre otras cosas, permitirá compatibilizar la Renta Social Básica podrán compaginarla con una nómina en algunos supuestos. También facilitará el acogimiento familiar de menores. Aún tiene que ser aprobada.
-
50Un paso adelante
La teleasistencia avanzada llegará este mismo año
El Instituto Cántabro de Servicios Sociales ya ha lanzado distintos contratos para preparar la llegada de la teleasistencia avanzada, que será un avance relevante respecto al servicio actual. El compromiso de la presidenta Buruaga es que esté en marcha «y sea una realidad» este mismo año.
-
- Tráfico
- Consumo
- Gobierno de Cantabria
- economia
- Carreteras
- Refugiados
- Incendios
- Inundaciones
- Turismo
- Urbanismo
- Edificios
- Valdáliga
- Piélagos
- Colindres
- Cantabria (Provincia)
- Reinosa
- Villaescusa (Cantabria)
- Alto Campoo
- Polanco
- Potes
- Torrelavega
- Cabezón de la Sal
- Guarnizo
- Suances
- Penagos
- Comillas
- Fuente Dé
- Meruelo
- Vega de Pas
- María José Sáenz de Buruaga Gómez
- Roberto Media
- Renta básica
- Educación
- Teleasistencia
- Servicios Sociales
- Educación Concertada
- Gestión de residuos
- Alquiler
- Digitalización
- Vivienda
- Okupas
- Partido Popular (PP)
- UIMP
- Cantur
- Adif
- Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC)
- Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander
- PRC
- Universidad de Cantabria
- Fundacion Comillas
