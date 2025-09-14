Una carrera con 50 metas

Daniel Martínez Santander Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

1 Demanda histórica Al menos el estudio de la futura carretera entre Potes y Reinosa

El Gobierno afirma que la inauguración no se producirá hasta la próxima década, pero se ha comprometido a dar pasos firmes esta legislatura. El plan, aún por concretar, es tener listo el estudio informativo y ambiental para decidir cuál es la mejor alternativa de trazado y para encargar posteriormente el proyecto definitivo.

2 Un proyecto mil veces aplazado El puente de Suances a Polanco, en obras para 2027

Buruaga ha asegurado que los trabajos de esta nueva carretera sobre la ría para aliviar el tráfico se iniciarán en 2027, antes de las elecciones autonómicas. El Gobierno hará una licitación que incluye en un mismo contrato la redacción del proyecto, la construcción y el futuro mantenimiento, pero que se pagará a futuro en anualidades.

3 Frente a la norma nacional Ley de Vivienda y contra okupas, en manos del Parlamento

Fomento tiene listo el borrador de la Ley de Vivienda para enviarlo al Parlamento. El texto nada tiene que ver con el que dejó redactado el bipartito y llega con recetas contrarias a la norma nacional. Busca facilitar la construcción, avalar la compra de inmuebles a los jóvenes y sacar viviendas vacías al mercado reduciendo el miedo a los okupas.

4 Las variantes Acabar la variante de Sarón y arrancar la de Renedo

La presidenta quiere dar un empujón a los proyectos de carreteras para sacar el tráfico rodado de los núcleos urbanos, en muchos casos proyectos que vienen de la anterior legislatura. La variante de Sarón tiene que acabar el año que viene, la de Renedo debe empezar ya y en Los Corrales la promesa es tener listo el proyecto esta legislatura.

5 Una hoja de ruta Plan Regional de Carreteras, este mismo año

Para que este y los gobiernos que vengan tengan claras cuáles son las prioridades en materia de carreteras y en qué proyectos hay que priorizar los recursos económicos, Fomento quiere tener listo el Plan Regional de Carreteras, un documento plurianual que tendría que publicarse este año para cumplir con lo prometido.

6 Ordenación del territorio Después de la Ley del Suelo le toca el turno al PROT

En materia de ordenación del territorio y urbanismo, las dos principales promesas del PP eran modificar la Ley del Suelo para liberalizar más los terrenos y facilitar la construcción en rústico y, por otra parte, aprobar unPlan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que al bipartito se le atascó. Cada vez hay más dudas sobre los plazos.

7 Más viviendas Más vivienda pública adjudicada, pero aún por construirse

No es la única receta, pero la principal del PP para acabar con el problema de la vivienda es facilitar la construcción. Desde el sector privado y ampliando el parque público. Con fondos europeos o propios para crear viviendas de alquiler social con colaboración privada. Está adjudicado el primer gran contrato, pero las obras no han arrancado.

8 Más rutas y pasajeros Acabar la legislatura con más rutas y pasajeros en el Seve

El crecimiento del aeropuerto Seve Ballesteros es uno de los grandes logros que se atribuye el PRC. Ahora que por distintos motivos los números no son tan positivos como en la pasada legislatura, el consejero de Fomento, Roberto Media, mantiene el compromiso de acabar la legislatura con más pasajeros y rutas que cuando tomó posesión.

9 Gestión de residuos El quinto contenedor y la obra de Meruelo ya van tarde

Cantabria llega tarde a la implantación del quinto contenedor, pero el Ejecutivo quiere recuperar el tiempo perdido y completar su despliegue el próximo año. También tiene que decidirse entre una de las distintas opciones para llevar a cabo una obra millonaria con la que adaptar el centro de Meruelo para la gestión de este residuo.

10 El primero, el Escudo Primero El Escudo y luego otros parques eólicos

Después de una década sin ningún nuevo proyecto, parece que el PP tiene al alcance de la mano su pretensión de volver a activar el desarrollo eólico. El parque de El Escudo está en construcción con la idea de que funcione esta legislatura. Hay media docena más autorizados, pero Cantabria quiere frenar otros por su impacto ambiental.

11 Con la intermodal La Pasiega tiene que funcionar esta legislastura

Las obras de la primera fase tienen que concluir antes de que acabe la legislatura. Una de las promesas de Buruaga al llegar al Gobierno fue que los trabajos de la segunda fase se solaparían con la actual. Tras mucho debate, hay acuerdo con Adif para crear dentro de La Pasiega una intermodal, pero el documento no se ha firmado. Además, no hay ofertas cerradas para la llegada de empresas.

12 Polígonos industriales Más suelo industrial a corto, medio y largo plazo

Además de La Hilera y Las Excavadas o la ampliación del Ptcan, asuntos que empezaron a tramitarse en el último lustro, el actual Gobierno ha puesto sobre la mesa algunas iniciativas propias. Esta legislatura promete tener el Plan de Suelo Industrial para concretar las necesidades y conocer la disponibilidad de suelos. También planea crear polígonos junto a autovías en Guarnizo, Penagos y Cabezón de la Sal.

13 Red y conexión La mejora de la conexión eléctrica, una urgencia

El crecimiento económico e industrial estará limitado si la red de distribución de energía no soporta las nuevas necesidades. Cantabria se compromete a trabajar con el Estado para solucionar los problemas de conectividad y el Gobierno también tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, decidir si respalda los proyectos de baterías. No duda en defender la ampliación de Aguayo, que aún no se ha concretado.

14 Apoyo a la iniciativa privada El Centro de Datos, en obras ya si no hay problemas

Aunque se trate de una iniciativa privada, el Gobierno de Cantabria ha hecho suyo el proyecto del Centro de Datos Altamira, que se ubicará entre Piélagos y Villaescusa. Promete no poner ni un euro, pero sí impulsarlo al declararlo como el primero Proyecto Estratégico de Región de Cantabria para que las obras arranquen de inmediato. El año que viene, según avaló la presidenta Buruaga.

15 Una sede para el Mupac La nueva sede del Mupac estará acabada en doce meses

El del Mupac es otro de los proyectos heredados de la anterior legislatura que el PP se comprometió a mantener. El plan es que la obra de la nueva sede, en los solares de Puertochico, esté acabada dentro de un año. En paralelo se hace el diseño museográfico y en un edificio anexo se está construyendo también un edificio administrativo que servirá como sede a distintas áreas del Gobierno.

16 Impulso turístico El teleférico de Vega de Pas funcionará en dos años

El PP cree que el Gobierno de Cantabria ha olvidado durante décadas la comarca pasiega y lo quiere revertir con un impulso turístico. La pieza clave es el teleférico –se hará con colaboración privada– de Vega de Pas. Tenía que tener ya el visto bueno ambiental para que la licitación se hubiera lanzado en abril, pero todo va con más retraso. Mantiene que funcionará en 2027.

17 Tres cuartos de siglo El Palacio y el reto de celebrar los 75 años del FIS

El próximo año, el Festival Internacional de Santander (FIS) celebra un cumpleaños redondo y soplará 75 velas. El Gobierno de Cantabria se ha comprometido a estar a la altura de este evento con la programación. Otra cosa es que lleguen a tiempo las esperadas mejoras que hay que acometer en distintos espacios dentro del edificio del Palacio de Festivales.

18 Parque de la Naturaleza El tobogán de Cabárceno vuelve a retrasarse

La intención de la Consejería de Turismo era inaugurar el tobogán alpino de Cabárceno en el primer semestre de este año, pero no parece que eso vaya a suceder hasta 2026. Eso en el mejor de los casos porque, aunque ya se conoce el proyecto básico, todavía no hay un calendario para su licitación. Sí se sabe que el precio se ha duplicado hasta los tres millones de euros.

19 Inversiones y nuevos usos Alto Campoo y Fuente Dé, que se licitará «en octubre»

A la vez que continúa acometiendo inversiones en la estación de esquí para mejorar la experiencia de los usuarios, Cantur tiene en marcha un plan para buscar nuevos usos ante el descenso paulatino del número de días con nieve. Y en Fuente Dé, la empresa pública acometerá la renovación integral del teleférico. El último calendario decía que se licitaría «en octubre».

20 En Torrelavega Las obras de La Lechera, previstas para marzo

La segunda y definitiva fase de la reforma integral de La Lechera en Torrelavega tiene que estar lista para marzo para dar paso al nuevo espacio artístico y cultural. No solo es una estimación, sino una obligación para que no perder los fondos europeos asociados a este proyecto. Los primeros trámites comenzaron hace cinco años, con el anterior Gobierno PRC-PSOE.

21 Un margo legal muy genérico Pisos turísticos: ya hay decreto, pero no hay control

Con mucha más demora de la prevista, el Ejecutivo autonómico aprobó a comienzos de verano el nuevo decreto de pisos turísticos, un documento que deja casi todo el poder de decisión en manos de los ayuntamientos y apenas establece unos requisitos mínimos en toda Cantabria. Así, cada localidad tiene que desarrollarlo. Y la Consejería reforzar la labor inspección para sancionar a los ilegales.

22 Lobo Ya hay control de la especie y habrá Plan de Gestión en 2025

Con el cambio de la normativa nacional y la salida del lobo del Lespre, Cantabria ha vuelto a poner en marcha los controles de población a través de la caza no recreativa de estos animales. En cualquier caso, el compromiso de Susinos es aprobar este año un nuevo Plan de Gestión, con la difícil tarea de encontrar un punto intermedio entre las asociaciones ganaderas y los colectivos ecologistas.

23 Ganadería Ayudas, razas y enfermedad, todo requiere celeridad

La Consejería tiene la intención de dar mayor agilidad a las distintas líneas de ayudas en general, pero también hay algunas medidas en particular. Por ejemplo, se pretende crear un Plan de Recría de Razas Puras dotado con 8 millones de euros, introducir nuevos métodos de selección genética y activar una marca de Carne IGP. Al tiempo, hay que desarrollar medidas para luchar contra la enfermedad vacuna.

24 Lucha contra incendios El Plan Forestal de Cantabria, una promesa electoral

El materia de montes, hay dos ámbitos de actuación. Por un lado, Buruaga promete elaborar un nuevo Plan Forestal para reforzar el aprovechamiento maderero y que se convierta en uno de los motores del desarrollo rural. Por otro, hay que revisar el Plan de Lucha contra Incendios, que con las nuevas normas estatales requiere una revisión anual de los métodos de trabajo y medios humanos y materiales.

25 Sector Primario La PAC y la entrada de jóvenes, claves

«La nueva PAC establece una serie de nuevos requisitos que dificultan el acceso de las ayudas por parte de los profesionales». Bajo esa premisa de la consejera, el reto de su departamento es buscar la fórmula para salvar esos obstáculos y lograr que los jóvenes se incorporen al sector primario. En pesca, Buruaga promete 400.000 euros para los 13 barcos afectados por las paradas biológicas.

26 Nuevas competencias Gestión de los ríos y de la costa, negociación atascada

El Gobierno de Cantabria lleva toda la legislatura negociando con el central la cesión de la competencia de ríos para, entre otras cosas, actuar de forma más rápida y tomar medidas contra las inundaciones. Recientemente, también ha pedido la gestión de la costa. La negociación aún no está cerrada.

27 Respuesta a las emergencias Un nuevo parque de bomberos y las helisuperficies

Además de actualizar los planes de emergencias, en este materia, el Gobierno se ha comprometido a crear un nuevo parque de bomberos en Valdáliga y concluir la construcción de la red de helisuperficies. En el debate del estado de la región, Buruaga anunció una nueva Agencia Cántabra de Emergencias.

28 Edificios del Gobierno El cambio de sedes para ahorrar, desde enero

El Ejecutivo, a través de Presidencia y Economía, quieren realizar una reestructuración de las sedes de la administración regional con el fin de optimizar espacios, usar edificios propios y ahorrar alquileres en otros ajenos. Afectará a Economía, al 112, a los forenses, Cultura, Educación...

29 Zonas rurales Ley contra la Despoblación

Aunque el Gobierno afirma que esa política tiene carácter transversal e involucra a todos los departamentos con medidas de discriminación positiva para las zonas rurales, la promesa es crear una Ley contra la Despoblación que introduce cambios respecto a la que ultimaba el bipartito. Saldrá ya a información.

30 Tras la ley, la realidad Burocracia y Simplificación, aún por desarrollar

Buruaga puede decir que ha cumplido uno de sus grandes promases de legislatura: crear una Ley de Simplificación. Otra cosa es que esta norma toque suelo y se noten sus efectos prácticos. La presidenta asegura que este mismo mes estará listo el plan de acción que servirá para desarrollarla.

31 Universidad Pontificia Intenciones sin concretar para la Fundación Comillas

El reto en la Universidad Pontificia tiene tres vertientes distintas, pero relacionadas. Primero, se busca que la oferta de estudios de la Fundación Comillas sea atractiva y lleguen estudiantes. También hace falta dinero para terminar de restaurar el edificio. Y la búsqueda de usos para el resto del inmueble.

32 Crecimiento del PIB Confluir con España, reto económico del mandato

El Gobierno presume de que, gracias a sus políticas, la economía cántabra ya no está a la deriva y empieza a confluir con España en cuanto a crecimiento de la riqueza. El reto autoimpuesto del PP es que la comunidad alcance el ritmo de la media del país y no siga perdiendo puestos en el ránking nacional.

33 A la espera de resultados Reforma fiscal del PP, hecha pero por analizar

La presidenta y su consejero de Economía, que no descartan algunos retoques, creen que la gran bajada de impuestos de 2024 servirá para incentivar la inversión y el consumo sin reducir la recaudación de la comunidad. Todavía hay que analizar los números y ver si los datos sustentan esa teoría.

34 Reestructuración Habrá fusiones de empresas y entes públicos

Ya está creado el ente para vigilar y estudiar la fusión de empresas públicas. Existe, pero no ha iniciado el trabajo. Un estudio previo aboga por integrar cinco entes en otros con fines similares. Economía apunta que la centralización del control de la contratación en la Consejería ya está provocando ahorro.

35 El origen del dinero Financiación, quita y fondos UE, la 'pelea' nacional

Cantabria tiene asignados los fondos UE que le corresponden y debe justificarlos antes de agosto de 2026 para no devolver dinero. En paralelo, ya está en marcha la 'pelea' nacional por el proceso de quita de la deuda de las autonomías y por crear un nuevo sistema de financiación, con futuro incierto.

36 Tratamiento innovador El lento avance de la terapia de protones hacia 2027

Pese al lento avance de las obras del búnker en el que se instalará una máquina que ya está construida, el consejero Pascual mantiene que la terapia entrará en funcionamiento a principios de 2027. También que será una de las mejores unidad de España. Eso sí, ya no se compromete en que sea la primera del sistema público nacional.

37 Centro sanitarios El hospital de Castro, licitado antes de Navidad

Aparecía en el programa electoral: la creación de un hospital de alta resolución en Castro. Si no han cambiado las cosas, una vez elegida la parcela, la fecha para licitar la obra es «finales de 2025», pero parece aventurada. En junio, Buruaga también anunció que el próximo año se pondría en marcha la libre elección de centro hospitalario.

38 Sanidad Bajar las listas de espera, la gran apuesta sanitaria

El «gran objetivo» de legislatura en Salud es reducir «significativamente» las listas de espera. Por ahora, sí que ha habido un cambio de tendencia y una contención, pero otra cosa es que eso sea esa caída significativa que se buscaba con la inyección de 65 millones de euros al sistema y la puesta en marcha de diversas estrategias.

39 Mejora de la red regional Los nuevos centros de salud, en el acuerdo con el PRC y aún por cumplir

No solo lo ha prometido en distintas comparecencias públicas, también están en el acuerdo con el PRC las mejoras en varios centros de salud como Comillas, Polanco o Piélagos, dotadas con ocho millones de euros. En Reinosa, donde protestan por el trato a Tres Mares, se habló de una reforma integral del centro de salud que no llega.

40 Futuro Campus Tecnológico de la Salud El inminente derribo de la Residencia no llega

El 15 de agosto, la Consejería apuntó que el tan anunciado inicio de las obras para el derribo de la Residencia Cantabria, donde se creará un Campus Tecnológico de la Salud, arrancaría «en semanas». En el edificio se están realizando algunos trabajos previos, pero el grueso de la actuación no llega. No hay fecha para concluir todo el plan.

41 Negociación salarial El conflicto docente, último pacto por cerrar

La Consejería de Educación arrancó la legislatura con la firma de una serie de acuerdos con los sindicatos docentes, pero se ha enquistado el más relevante y problemático de todos ellos: el de la subida salarial de los profesores. Los intentos por dar más peso a la educación concertada quedan por ahora aparcados.

42 Calidad educativa La reducción de ratios seguirá el próximo curso

En cuanto a la formación de los estudiantes, se han cumplido muchos de los compromisos en materia de FP, aunque el PP ha roto el de crear un centro de energías renovables en Viérnoles. Para el próximo curso se pretende seguir bajando las ratios, en esta ocasión en Tercero de Primaria al pasar de 25 a 20 alumnos por aula.

43 Universidades Hay contrato programa en la UC, pero hay que pagar

El principal compromiso en relación a la Universidad de Cantabria parece que está casi cumplido: la aprobación de un presupuesto plurianual que permita a la institución tener un horizonte previsible y estable. Si llega el dinero, todo correcto. En la UIMP, el Ejecutivo promete su apoyo, pero el peso de las decisiones lo tiene el Estado.

44 I+D+i y Ciencia Investigación y digitalización, mucho por hacer

Cantabria ya ha alcanzado –o al menos está cerca– la financiación mínima para I+D+i que exigía la Ley de Ciencia. Otra cosa es que aún no ha dejado de estar a la cola de España en esta materia. También cuenta con una nueva Agenda Digital, lo que tampoco implica que haya habido un gran salto en digitalización pública y privada.

45 Para la comarca oriental Colindres tendrá colegio de Educación Especial

Cantabria sumará un nuevo centro a la red de colegios de Educación Especial. Lo hará en Colindres para dar servicio a la comarca oriental de la comunidad autónoma, donde se han detectado las mayores necesidades. Según dijo la presidenta Buruaga en el debate sobre el estado de la región, empezará a funcionar el próximo curso.

46 Listas de espera Poco tiempo y muchos retos en la dependencia

Aunque Cantabria no sale mal parada a nivel nacional, la lista de la dependencia y el tiempo medio de espera para tener el grado y acceder a un servicio han crecido esta legislatura. La Consejería habla de una serie de medidas que servirán para corregir esta tendencia, que en algunos informes empieza a notarse.

47 El antiguo psiquiátrica El complejo de Parayas, con un plan cerrado este año

Tras frenar la intención del bipartito de convertir el edificio en un centro de refugiados, el PP ha prometido crear en el antiguo psiquiátrico de Parayas en un macrocomplejo para la atención de la discapacidad y la dependencia. Por ahora, no hay ni proyecto. Antes de fin de año debería estar listo el Plan de Usos.

48 Aún sin destino en Cantabria Una respuesta digna y rápida a los menores extranjeros

Cantabria recibirá en las próximas semanas a casi 200 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias dentro de la fórmula de solidaridad obligatoria que aprobó el Congreso. Uno de los problemas a la hora de dar una respuesta digna, además de buscar un lugar, es que no se sabe cuándo.

49 La Renta Básica será compatible con un sueldo La Ley de Derechos Sociales, en proyecto

La Consejería ya tiene redactado un borrador de la modificación de la Ley de Derechos Sociales, que entre otras cosas, permitirá compatibilizar la Renta Social Básica podrán compaginarla con una nómina en algunos supuestos. También facilitará el acogimiento familiar de menores. Aún tiene que ser aprobada.

50 Un paso adelante La teleasistencia avanzada llegará este mismo año

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales ya ha lanzado distintos contratos para preparar la llegada de la teleasistencia avanzada, que será un avance relevante respecto al servicio actual. El compromiso de la presidenta Buruaga es que esté en marcha «y sea una realidad» este mismo año.

Comenta Reporta un error