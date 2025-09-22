El mundo rural, pilar de la lucha contra el fuego
La Fundación Oso Pardo y la Universidad de Cantabria han elaborado un informe con propuestas de la sociedad para prevenir el fuego | Solo en agosto se concentraron en España 20 grandes incendios y más de 330.000 hectáreas calcinadas, según la estimación de Effis
Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:14
En torno a 384.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en lo que va de año en España. Una cifra reveladora y que pone de manifiesto el problema que tiene el país entre manos. Solo este pasado mes de agosto se concentraron 20 grandes incendios y más de 330.000 hectáreas calcinadas, según la estimación en tiempo real del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (Effis), lo que convirtió a este verano en uno de los peores de la última década. La realidad es que los expertos hablan de incendios cada vez más intensos, complejos y difíciles de gestionar, por lo que urge tomar medidas ante esta situación.
Para ello, la Fundación Oso Pardo y la Universidad de Cantabria (UC) han elaborado el informe 'Propuestas para la prevención de los incendios forestales en la cordillera Cantábrica', en el que casi un centenar de personas pertenecientes a la montaña Cantábrica compartieron sus preocupaciones e ideas sobre cómo tendría que ser la prevención ante los nuevos y destructivos grandes incendios forestales. La recogida de datos se llevó a cabo –en el mes de junio– a través de talleres realizados en diferentes localizaciones: Pola de Somiedo (Asturias), Villablino (León) y Potes. El método de muestreo empleado es el conocido como 'bola de nieve' –utilizado en la investigación cualitativa para recopilar datos de poblaciones de difícil acceso– y, en este caso, conformando un grupo de hasta 30 personas por taller. «Trabajar con grupos más numerosos entorpecería tanto la conducción como la coordinación de los talleres», aseguran en el documento.
Las personas participantes son seleccionadas por su «vínculo al territorio» o por pertenecer a «sectores laborales o de interés». En el desarrollo de estas sesiones se les facilitó un cuestionario anónimo –en formato digital a través de la aplicación Slido o en papel– donde además de los datos sociodemográficos se incluyeron tres bloques de cuestiones –con preguntas cerradas, llave y abiertas– formados por un total de diez preguntas, sobre los incendios actuales, el uso del fuego y los escenarios futuros.
Las propuestas para combatir los incendios forestales
1
La Gestión forestal, los planes
prevención y crear un paisaje
mosaico
Controlar los desbroces, las quemas. Crear accesos de
Ganadería regenerativa,
gestionar interfaz y la
regulación especies pirófitas.
2
Mantener, fijar y atraer
población, respetando las
costumbres sociales
Reducciones fiscales.
Potenciar el sector primario.
Mejorar los derechos sociales.
Facilitar viviendas.
Un mejor acceso a los
Servicios públicos.
Más competencias a JJVV.
3
Protección núcleos rurales y
urbanos
Paisaje mosaico.
Autoprotección de viviendas.
Establecer, cumplir, respetar
distancias mínimas de plantación.
4
Sinergias entre ganadería,
agricultura y turismo
Ecoturismo, diseño y puesta
en valor del territorio.
Reducir impuestos.
Pago directo por servicios
ambientales.
5
Educación, sensibilización
Formación
Percepción del fuego
Para toda la población
Formación y fomento de la
autoprotección y percepción
de riesgo.
Educación ambiental
Usos culturales del fuego
Facilitar comunicación entre
administración y procesos
burocráticos
6
Dotar de competencias,
medios técnicos, gestión
forestal a ayuntamientos y
juntas vecinales
Custodia del territorio
Coordinación entes públicos
Establecer protocolos y zona de riesgo.
Plan de autoprotección
7
Buena Gestión de la
Ganadería Extensiva
Buenas prácticas ganaderas
Pagar por ganado menor
Pago servicios ambientales
Luchar contra el desprestigio
social del sector primario
8
Reducir burocracia
Facilitar gestiones a los
pequeños productores
Favorecer el mantenimiento
de la ganadería en los pueblos.
9
Planes gestión Estratégico y
Económico
Pastoreo preventivo
Gestión de biomasa
Fomento de sector forestal
estratégico
Vigilancia preventiva
10
Autoprotección
Sensibilización
Planes autoprotección
Información a todos los niveles de la población.
El objetivo que se plantea con este estudio es el de elaborar propuestas orientadas a la prevención de incendios forestales en el ámbito de la cordillera Cantábrica, que cuenta con una gran presencia de oso pardo cantábrico, especie catalogada en peligro de extinción, ante los previsibles escenarios futuros con el fuego –que los expertos están planteando y que ya han comenzado a vislumbrarse a escala global y en entornos próximos al oso–.
En el caso del taller desarrollado en Potes, participaron 29 personas –predominaron los hombres (72%)– diferenciadas en cuatro grupos: sector primario (10); turismo, hostelería y pequeñas empresas (8); guardas forestales, bomberos y rescatadores del Greim (6);y trabajadores de conservación y administración (5). Un 81% de los encuestados consideró que los incendios forestales son un problema en su entorno. A la pregunta sobre si conocían las causas y motivación que provocaban los incendios forestales se recibió una gran diversidad de respuestas, pero la mayoría los relacionaba con incendios antrópicos (producido por la actividad humana), intencionados, regeneración de pastos y falta de gestión.
Ante el planteamiento que tienen de los usos pasados o actuales que se le da al fuego, los encuestados apuntaron hacia un uso asociado a la gestión de pastos (37,9%), bien para su mantenimiento y mejora, su creación o su incremento. La segunda opción más repetida se centró en la limpieza de montes y de fincas.
Propuestas para la prevención
Pese a que son hasta diez las diferentes propuestas recogidas –en el taller de Potes– para abordar la prevención de incendios forestales en la región, se pueden agrupar en tres grandes medidas: gestión forestal, educación a la población y frenar el abandono rural.
La gestión forestal abarca desde las operaciones más habituales de desbroces –para reducir el combustible que alimenta el fuego–, mantenimientos de pistas forestales y planes de seguridad ante incendios forestales. También cobra especial importancia el manejo del ganado, ya que colaboran en la reducción de la biomasa vegetal inflamable y crean cortafuegos para dificultar la propagación de las llamas. La buena distribución de plantas pirófitas –resistentes al fuego–, puede ser un gran aliado a la hora de crear esos cortafuegos naturales.
También recalca el informe que la educación y sensibilización de la población al fuego debe ser a todos los niveles y franjas de edad. Se hace hincapié en que recuperar y transmitir los usos tradicionales y de gestión del monte se considera una baza importante para hacer frente a los incendios forestales. La escuela, centros de investigación, asociaciones y administraciones se citan como actores principales a la hora de tener un conocimiento temprano del riesgo que suponen estos «nuevos incendios forestales», que se prevén más agresivos.
Por último, quizá la medida más compleja en tiempos de despoblamiento es frenar, precisamente, el abandono rural. Tratar de eliminar la brecha digital, recuperar los servicios esenciales perdidos en esos municipios y mantener los que todavía existen es prioritario para atraer y fijar población. Las obligaciones se centran en crear nuevos puestos de trabajo, encontrar la manera de aprovechar y rentabilizar los montes, impulsando a la vez una 'economía verde'.
