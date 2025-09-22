El mundo rural, pilar de la lucha contra el fuego

Sócrates Sánchez Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

En torno a 384.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en lo que va de año en España. Una cifra reveladora y que pone de manifiesto el problema que tiene el país entre manos. Solo este pasado mes de agosto se concentraron 20 grandes incendios y más de 330.000 hectáreas calcinadas, según la estimación en tiempo real del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (Effis), lo que convirtió a este verano en uno de los peores de la última década. La realidad es que los expertos hablan de incendios cada vez más intensos, complejos y difíciles de gestionar, por lo que urge tomar medidas ante esta situación.

Para ello, la Fundación Oso Pardo y la Universidad de Cantabria (UC) han elaborado el informe 'Propuestas para la prevención de los incendios forestales en la cordillera Cantábrica', en el que casi un centenar de personas pertenecientes a la montaña Cantábrica compartieron sus preocupaciones e ideas sobre cómo tendría que ser la prevención ante los nuevos y destructivos grandes incendios forestales. La recogida de datos se llevó a cabo –en el mes de junio– a través de talleres realizados en diferentes localizaciones: Pola de Somiedo (Asturias), Villablino (León) y Potes. El método de muestreo empleado es el conocido como 'bola de nieve' –utilizado en la investigación cualitativa para recopilar datos de poblaciones de difícil acceso– y, en este caso, conformando un grupo de hasta 30 personas por taller. «Trabajar con grupos más numerosos entorpecería tanto la conducción como la coordinación de los talleres», aseguran en el documento.

Las personas participantes son seleccionadas por su «vínculo al territorio» o por pertenecer a «sectores laborales o de interés». En el desarrollo de estas sesiones se les facilitó un cuestionario anónimo –en formato digital a través de la aplicación Slido o en papel– donde además de los datos sociodemográficos se incluyeron tres bloques de cuestiones –con preguntas cerradas, llave y abiertas– formados por un total de diez preguntas, sobre los incendios actuales, el uso del fuego y los escenarios futuros.

Las propuestas para combatir los incendios forestales 1 La Gestión forestal, los planes prevención y crear un paisaje mosaico Controlar los desbroces, las quemas. Crear accesos de Ganadería regenerativa, gestionar interfaz y la regulación especies pirófitas. 2 Mantener, fijar y atraer población, respetando las costumbres sociales Reducciones fiscales. Potenciar el sector primario. Mejorar los derechos sociales. Facilitar viviendas. Un mejor acceso a los Servicios públicos. Más competencias a JJVV. 3 Protección núcleos rurales y urbanos Paisaje mosaico. Autoprotección de viviendas. Establecer, cumplir, respetar distancias mínimas de plantación. 4 Sinergias entre ganadería, agricultura y turismo Ecoturismo, diseño y puesta en valor del territorio. Reducir impuestos. Pago directo por servicios ambientales. 5 Educación, sensibilización Formación Percepción del fuego Para toda la población Formación y fomento de la autoprotección y percepción de riesgo. Educación ambiental Usos culturales del fuego Facilitar comunicación entre administración y procesos burocráticos 6 Dotar de competencias, medios técnicos, gestión forestal a ayuntamientos y juntas vecinales Custodia del territorio Coordinación entes públicos Establecer protocolos y zona de riesgo. Plan de autoprotección 7 Buena Gestión de la Ganadería Extensiva Buenas prácticas ganaderas Pagar por ganado menor Pago servicios ambientales Luchar contra el desprestigio social del sector primario 8 Reducir burocracia Facilitar gestiones a los pequeños productores Favorecer el mantenimiento de la ganadería en los pueblos. 9 Planes gestión Estratégico y Económico Pastoreo preventivo Gestión de biomasa Fomento de sector forestal estratégico Vigilancia preventiva 10 Autoprotección Sensibilización Planes autoprotección Información a todos los niveles de la población. Las propuestas para combatir los incendios forestales 1 La Gestión forestal, los planes prevención y crear un paisaje mosaico Controlar los desbroces, las quemas. Crear accesos de Ganadería regenerativa, gestionar interfaz y la regulación especies pirófitas. 2 Mantener, fijar y atraer población, respetando las costumbres sociales Reducciones fiscales. Potenciar el sector primario. Mejorar los derechos sociales. Facilitar viviendas. Un mejor acceso a los Servicios públicos. Más competencias a JJVV. 3 Protección núcleos rurales y urbanos Paisaje mosaico. Autoprotección de viviendas. Establecer, cumplir, respetar distancias mínimas de plantación. 4 Sinergias entre ganadería, agricultura y turismo Ecoturismo, diseño y puesta en valor del territorio. Reducir impuestos. Pago directo por servicios ambientales. 5 Educación, sensibilización Formación Percepción del fuego Para toda la población Formación y fomento de la autoprotección y percepción de riesgo. Educación ambiental Usos culturales del fuego Facilitar comunicación entre administración y procesos burocráticos 6 Dotar de competencias, medios técnicos, gestión forestal a ayuntamientos y juntas vecinales Custodia del territorio Coordinación entes públicos Establecer protocolos y zona de riesgo. Plan de autoprotección 7 Buena Gestión de la Ganadería Extensiva Buenas prácticas ganaderas Pagar por ganado menor Pago servicios ambientales Luchar contra el desprestigio social del sector primario 8 Reducir burocracia Facilitar gestiones a los pequeños productores Favorecer el mantenimiento de la ganadería en los pueblos. 9 Planes gestión Estratégico y Económico Pastoreo preventivo Gestión de biomasa Fomento de sector forestal estratégico Vigilancia preventiva 10 Autoprotección Sensibilización Planes autoprotección Información a todos los niveles de la población. Las propuestas para combatir los incendios forestales 1 2 La Gestión forestal, los planes prevención y crear un paisaje mosaico Mantener, fijar y atraer población, respetando las costumbres sociales Controlar los desbroces, las quemas. Crear accesos de Ganadería regenerativa, gestionar interfaz y la regulación especies pirófitas. Reducciones fiscales. Potenciar el sector primario. Mejorar los derechos sociales. Facilitar viviendas. Un mejor acceso a los Servicios públicos. Más competencias a JJVV. 3 4 Sinergias entre ganadería, agricultura y turismo Protección núcleos rurales y urbanos Ecoturismo, diseño y puesta en valor del territorio. Reducir impuestos. Pago directo por servicios ambientales. Paisaje mosaico. Autoprotección de viviendas. Establecer, cumplir, respetar distancias mínimas de plantación. 5 6 Dotar de competencias, medios técnicos, gestión forestal a ayuntamientos y juntas vecinales Educación, sensibilización Formación Percepción del fuego Para toda la población Formación y fomento de la autoprotección y percepción de riesgo. Educación ambiental Usos culturales del fuego Facilitar comunicación entre administración y procesos burocráticos Custodia del territorio Coordinación entes públicos Establecer protocolos y zona de riesgo. Plan de autoprotección 7 8 Buena Gestión de la Ganadería Extensiva Reducir burocracia Facilitar gestiones a los pequeños productores Buenas prácticas ganaderas Pagar por ganado menor Pago servicios ambientales Luchar contra el desprestigio social del sector primario Favorecer el mantenimiento de la ganadería en los pueblos. 9 10 Autoprotección Planes gestión Estratégico y Económico Sensibilización Planes autoprotección Información a todos los niveles de la población. Pastoreo preventivo Gestión de biomasa Fomento de sector forestal estratégico Vigilancia preventiva

El objetivo que se plantea con este estudio es el de elaborar propuestas orientadas a la prevención de incendios forestales en el ámbito de la cordillera Cantábrica, que cuenta con una gran presencia de oso pardo cantábrico, especie catalogada en peligro de extinción, ante los previsibles escenarios futuros con el fuego –que los expertos están planteando y que ya han comenzado a vislumbrarse a escala global y en entornos próximos al oso–.

En el caso del taller desarrollado en Potes, participaron 29 personas –predominaron los hombres (72%)– diferenciadas en cuatro grupos: sector primario (10); turismo, hostelería y pequeñas empresas (8); guardas forestales, bomberos y rescatadores del Greim (6);y trabajadores de conservación y administración (5). Un 81% de los encuestados consideró que los incendios forestales son un problema en su entorno. A la pregunta sobre si conocían las causas y motivación que provocaban los incendios forestales se recibió una gran diversidad de respuestas, pero la mayoría los relacionaba con incendios antrópicos (producido por la actividad humana), intencionados, regeneración de pastos y falta de gestión.

Animales de ganadería en reposo. Fundación Oso Pardo

Ante el planteamiento que tienen de los usos pasados o actuales que se le da al fuego, los encuestados apuntaron hacia un uso asociado a la gestión de pastos (37,9%), bien para su mantenimiento y mejora, su creación o su incremento. La segunda opción más repetida se centró en la limpieza de montes y de fincas.

Propuestas para la prevención

Pese a que son hasta diez las diferentes propuestas recogidas –en el taller de Potes– para abordar la prevención de incendios forestales en la región, se pueden agrupar en tres grandes medidas: gestión forestal, educación a la población y frenar el abandono rural.

La gestión forestal abarca desde las operaciones más habituales de desbroces –para reducir el combustible que alimenta el fuego–, mantenimientos de pistas forestales y planes de seguridad ante incendios forestales. También cobra especial importancia el manejo del ganado, ya que colaboran en la reducción de la biomasa vegetal inflamable y crean cortafuegos para dificultar la propagación de las llamas. La buena distribución de plantas pirófitas –resistentes al fuego–, puede ser un gran aliado a la hora de crear esos cortafuegos naturales.

Ampliar Trabajadores con desbrozadoras. Fundación Oso Pardo

También recalca el informe que la educación y sensibilización de la población al fuego debe ser a todos los niveles y franjas de edad. Se hace hincapié en que recuperar y transmitir los usos tradicionales y de gestión del monte se considera una baza importante para hacer frente a los incendios forestales. La escuela, centros de investigación, asociaciones y administraciones se citan como actores principales a la hora de tener un conocimiento temprano del riesgo que suponen estos «nuevos incendios forestales», que se prevén más agresivos.

Por último, quizá la medida más compleja en tiempos de despoblamiento es frenar, precisamente, el abandono rural. Tratar de eliminar la brecha digital, recuperar los servicios esenciales perdidos en esos municipios y mantener los que todavía existen es prioritario para atraer y fijar población. Las obligaciones se centran en crear nuevos puestos de trabajo, encontrar la manera de aprovechar y rentabilizar los montes, impulsando a la vez una 'economía verde'.

Comenta Reporta un error