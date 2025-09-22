El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Incendios forestales

El mundo rural, pilar de la lucha contra el fuego

La Fundación Oso Pardo y la Universidad de Cantabria han elaborado un informe con propuestas de la sociedad para prevenir el fuego | Solo en agosto se concentraron en España 20 grandes incendios y más de 330.000 hectáreas calcinadas, según la estimación de Effis

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:14

En torno a 384.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en lo que va de año en España. Una cifra reveladora y que pone de manifiesto el problema que tiene el país entre manos. Solo este pasado mes de agosto se concentraron 20 grandes incendios y más de 330.000 hectáreas calcinadas, según la estimación en tiempo real del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (Effis), lo que convirtió a este verano en uno de los peores de la última década. La realidad es que los expertos hablan de incendios cada vez más intensos, complejos y difíciles de gestionar, por lo que urge tomar medidas ante esta situación.

Para ello, la Fundación Oso Pardo y la Universidad de Cantabria (UC) han elaborado el informe 'Propuestas para la prevención de los incendios forestales en la cordillera Cantábrica', en el que casi un centenar de personas pertenecientes a la montaña Cantábrica compartieron sus preocupaciones e ideas sobre cómo tendría que ser la prevención ante los nuevos y destructivos grandes incendios forestales. La recogida de datos se llevó a cabo –en el mes de junio– a través de talleres realizados en diferentes localizaciones: Pola de Somiedo (Asturias), Villablino (León) y Potes. El método de muestreo empleado es el conocido como 'bola de nieve' –utilizado en la investigación cualitativa para recopilar datos de poblaciones de difícil acceso– y, en este caso, conformando un grupo de hasta 30 personas por taller. «Trabajar con grupos más numerosos entorpecería tanto la conducción como la coordinación de los talleres», aseguran en el documento.

Las personas participantes son seleccionadas por su «vínculo al territorio» o por pertenecer a «sectores laborales o de interés». En el desarrollo de estas sesiones se les facilitó un cuestionario anónimo –en formato digital a través de la aplicación Slido o en papel– donde además de los datos sociodemográficos se incluyeron tres bloques de cuestiones –con preguntas cerradas, llave y abiertas– formados por un total de diez preguntas, sobre los incendios actuales, el uso del fuego y los escenarios futuros.

Las propuestas para combatir los incendios forestales

1

La Gestión forestal, los planes

prevención y crear un paisaje

mosaico

Controlar los desbroces, las quemas. Crear accesos de

Ganadería regenerativa,

gestionar interfaz y la

regulación especies pirófitas.

2

Mantener, fijar y atraer

población, respetando las

costumbres sociales

Reducciones fiscales.

Potenciar el sector primario.

Mejorar los derechos sociales.

Facilitar viviendas.

Un mejor acceso a los

Servicios públicos.

Más competencias a JJVV.

3

Protección núcleos rurales y

urbanos

Paisaje mosaico.

Autoprotección de viviendas.

Establecer, cumplir, respetar

distancias mínimas de plantación.

4

Sinergias entre ganadería,

agricultura y turismo

Ecoturismo, diseño y puesta

en valor del territorio.

Reducir impuestos.

Pago directo por servicios

ambientales.

5

Educación, sensibilización

Formación

Percepción del fuego

Para toda la población

Formación y fomento de la

autoprotección y percepción

de riesgo.

Educación ambiental

Usos culturales del fuego

Facilitar comunicación entre

administración y procesos

burocráticos

6

Dotar de competencias,

medios técnicos, gestión

forestal a ayuntamientos y

juntas vecinales

Custodia del territorio

Coordinación entes públicos

Establecer protocolos y zona de riesgo.

Plan de autoprotección

7

Buena Gestión de la

Ganadería Extensiva

Buenas prácticas ganaderas

Pagar por ganado menor

Pago servicios ambientales

Luchar contra el desprestigio

social del sector primario

8

Reducir burocracia

Facilitar gestiones a los

pequeños productores

Favorecer el mantenimiento

de la ganadería en los pueblos.

9

Planes gestión Estratégico y

Económico

Pastoreo preventivo

Gestión de biomasa

Fomento de sector forestal

estratégico

Vigilancia preventiva

10

Autoprotección

Sensibilización

Planes autoprotección

Información a todos los niveles de la población.

El objetivo que se plantea con este estudio es el de elaborar propuestas orientadas a la prevención de incendios forestales en el ámbito de la cordillera Cantábrica, que cuenta con una gran presencia de oso pardo cantábrico, especie catalogada en peligro de extinción, ante los previsibles escenarios futuros con el fuego –que los expertos están planteando y que ya han comenzado a vislumbrarse a escala global y en entornos próximos al oso–.

En el caso del taller desarrollado en Potes, participaron 29 personas –predominaron los hombres (72%)– diferenciadas en cuatro grupos: sector primario (10); turismo, hostelería y pequeñas empresas (8); guardas forestales, bomberos y rescatadores del Greim (6);y trabajadores de conservación y administración (5). Un 81% de los encuestados consideró que los incendios forestales son un problema en su entorno. A la pregunta sobre si conocían las causas y motivación que provocaban los incendios forestales se recibió una gran diversidad de respuestas, pero la mayoría los relacionaba con incendios antrópicos (producido por la actividad humana), intencionados, regeneración de pastos y falta de gestión.

Animales de ganadería en reposo.
Animales de ganadería en reposo. Fundación Oso Pardo

Ante el planteamiento que tienen de los usos pasados o actuales que se le da al fuego, los encuestados apuntaron hacia un uso asociado a la gestión de pastos (37,9%), bien para su mantenimiento y mejora, su creación o su incremento. La segunda opción más repetida se centró en la limpieza de montes y de fincas.

Propuestas para la prevención

Pese a que son hasta diez las diferentes propuestas recogidas –en el taller de Potes– para abordar la prevención de incendios forestales en la región, se pueden agrupar en tres grandes medidas: gestión forestal, educación a la población y frenar el abandono rural.

La gestión forestal abarca desde las operaciones más habituales de desbroces –para reducir el combustible que alimenta el fuego–, mantenimientos de pistas forestales y planes de seguridad ante incendios forestales. También cobra especial importancia el manejo del ganado, ya que colaboran en la reducción de la biomasa vegetal inflamable y crean cortafuegos para dificultar la propagación de las llamas. La buena distribución de plantas pirófitas –resistentes al fuego–, puede ser un gran aliado a la hora de crear esos cortafuegos naturales.

Trabajadores con desbrozadoras. Fundación Oso Pardo

También recalca el informe que la educación y sensibilización de la población al fuego debe ser a todos los niveles y franjas de edad. Se hace hincapié en que recuperar y transmitir los usos tradicionales y de gestión del monte se considera una baza importante para hacer frente a los incendios forestales. La escuela, centros de investigación, asociaciones y administraciones se citan como actores principales a la hora de tener un conocimiento temprano del riesgo que suponen estos «nuevos incendios forestales», que se prevén más agresivos.

Por último, quizá la medida más compleja en tiempos de despoblamiento es frenar, precisamente, el abandono rural. Tratar de eliminar la brecha digital, recuperar los servicios esenciales perdidos en esos municipios y mantener los que todavía existen es prioritario para atraer y fijar población. Las obligaciones se centran en crear nuevos puestos de trabajo, encontrar la manera de aprovechar y rentabilizar los montes, impulsando a la vez una 'economía verde'.

eldiariomontanes El mundo rural, pilar de la lucha contra el fuego

El mundo rural, pilar de la lucha contra el fuego