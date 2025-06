La niebla impide aterrizar en el Seve el vuelo procedente de París

El vuelo procedente del aeropuerto París-Beauvais que debía aterrizar en el Seve Ballesteros a las 07.40 horas ha tenido que ser desviado a ... Madrid a causa de la niebla. La compañía aérea, Ryanair, ya ha comenzado el traslado en autobús hasta Cantabria de los pasajeros afectados.

Procedimientos de Baja Visibilidad activados en el aeropuerto de #Santander.

La tripulación del vuelo procedente de París decide desviarse a Madrid, mientras que la del vuelo procedente de Málaga se mantiene en esperas. pic.twitter.com/7cBPFlcdE1 — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) June 13, 2025

Uno de esos usuarios, Alejandro Rodríguez, explica que el avión, que llevaba un ligero retraso, comenzó a sobrevolar Santander hacia las 07.50 horas. «Ha intentado aterrizar pero no lo ha hecho y después se ha desviado. Al principio no sabíamos qué pasaba pero empezamos a ver Torrelavega, Reinosa... por la ventana. No sabíamos a dónde íbamos hasta que poco después nos han informado por megafonía», explica. Finalmente el avión ha aterrizado en Madrid-Barajas desde donde ya se trasladan a Santander.

Poco después las condiciones meteorológicas han mejorado y el resto de vuelos: el procedente de Málaga, con aterrizaje previsto a las 08.30 horas y el que llegaba de Dublín a las 08.55 horas, han tomado tierra con normalidad.

✈️🔵 NORMALIDAD EN PARAYAS.



Parece vuelve la normalidad al #Aeropuerto Seve Ballesteros - #Santander donde SI han podido aterrizar los vuelos de @Ryanair_ES procedentes de



✅️ #Málaga

✅️ #Dublin pic.twitter.com/S689KeemLa — Amigos de Parayas (@AParayas) June 13, 2025

El avión ha puesto rumbo de nuevo a Santander para recoger a los pasajeros del vuelo de vuelta, que debían haber salido del Seve Ballesteros a las 9.40 horas hacia París-Beauvais.