Oria alude a «puertas giratorias» entre Asaja y el PP para responder a sus críticas sobre saneamiento ganadero Roberto Ruiz También los veterinarios cántabros han criticado duramente la que consideran «una falacia» vertida por el sindicato en Castilla y León DM . Santander Jueves, 28 marzo 2019, 14:03

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria (PRC), y los veterinarios de la región han respodido con dureza al sindicato Asaja de Castilla y León, que ayer prendía la mecha al poner en duda la fiabilidad de las campañas cántabras de saneamiento ganadero y alertar de posibles riesgos de enfermedades. Para Oria, «no hay ningún motivo» para que los ganaderos castellanos «teman» juntar su ganado con el de Cantabria pese a lo que sostiene Asaja, que, a su juicio, responden a causas de «tipo sindical» o «políticas». «Entre el sindicato Asaja y algún partido político ha habido puertas giratorias y ha habido una muy recientemente», ha replicado.

Así Oria se ha referido, aunque sin citarlo, al fichaje anunciado el pasado lunes por el PP de Cantabria del hasta ahora presidente de Asaja en la comunidad, Pedro Gómez, para su candidatura autonómica.

A preguntas de los medios de comunicación, Oria ha vuelto a defender la fiabilidad del sistema de saneamiento ganadero tras la alerta vertida por el sindicato Asaja de Castilla y León sobre el posible riesgo sanitario asociado al intercambio de ganado con Cantabria.

El consejero cántabro ha señalado que el sistema de saneamiento ganadero tiene mejores resultados que el de Castilla y León y, para ello, como ya hizo ayer en un comunicado, ha aludido a los datos del Ministerio de Agricultura sobre la prevalencia de tuberculosis en Cantabria, que se sitúa en el 0,5%, y en Castilla y León, que es del 1,63%.

Y, como ya hizo ayer, Oria ha opinado que con esta diferencia en el nivel de erradicación alcanzado en ambas comunidades autónomas, para el Gobierno autonómico resulta «difícil creer que la situación sanitaria de la cabaña ganadera de Cantabria pueda constituir un riesgo para la de Castilla y León».

Además de a los últimos datos de prevalencia de la tuberculosis, Oria ha señalado que la evolución de Cantabria es también mejor que la de Castilla y León. Y es que, según ha dicho, mientras que en Cantabria la prevalencia se ha reducido de un 0,86% al 0,5% que revelan los últimos datos, en Castilla y León ha disminuido del 1,82% al actual 1,63%.

Oria ha reconocido el esfuerzo de saneamiento ganadero hecho en la comunidad vecina con los sacrificios y vacíos sanitarios pero ha señalado que ese «mismo esfuerzo» se viene haciendo en Cantabria desde hace «muchísimos años» y ha añadido que, a la vista de los resultados, con unos resultados «muchos más positivos» que en Castilla y León.

El titular de Medio Rural ha subrayado también que el modelo de saneamiento ganadero de Cantabria está «dentro de lo que la normativa dice», que, según ha recordado, recoge la posibilidad de llevar a cabo la campaña a través de empresas contratadas, bien públicas -como se hace ahora en Cantabria a través de Tragsatec- o privadas, y también a través de veterinarios clínicos, cooperativas de veterinarios o asociaciones de defensa sanitaria.

También ha subrayado que la norma vigente en Cantabria sobre la campaña de saneamiento ganadero fue «consensuada» con todas las organizaciones profesionales, sindicatos de ganaderos y con el Colegio de Veterinarios y se logró «poner de acuerdo a todos» con un apoyo «unánime» a la misma, también de ASAJA Cantabria, «a diferencia» -ha dicho- de lo que sucede en otras comunidades.

Veterinarios Cantabria tachan de «falsedades infundadas» las dudas de Asaja

El presidente del Colegio Oficial Veterinario de Cantabria, Juan José Sánchez, ha tachado de «falsedades infundadas e interesadas» las dudas que ha expresado Asaja Castilla y León sobre la fiabilidad de los sistemas de saneamiento ganadero de Cantabria.

Sánchez también ha salido hoy al paso de la comunicación enviada ayer a los ganaderos por Asaja en la que ponía en duda la fiabilidad de los controles veterinarios sobre el ganado vacuno de Cantabria como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo modelo de veterinario de explotación. «La nota entera resulta absolutamente lamentable. Rezuma desconocimiento y sesgo a partes iguales y, en nuestra opinión, resulta completamente interesada», ha subrayado el presidente de los veterinarios cántabros.

Y añade que «toda la nota constituye una falacia donde se utilizan partes de nuestra norma de forma sesgada, para llegar a conclusiones completamente erróneas y preestablecidas«.

Además, considera que «el daño está hecho», por lo quee afirma que «sería conveniente y exigible una rectificación inmediata».

El presidente de los veterinarios explicó que, Asaja pide unas «normas comunes» en toda España, aunque «no puede serles ajeno el hecho de que eso siempre ha sido así».

Según Sánchez, «sólo tienen que leer» el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis que elabora cada año el Ministerio y que obliga por igual a todas las comunidades. «No podemos creer que desconozcan su existencia», añade.

Respecto a otro de los planteamientos de Asaja, que no se autoricen los movimientos con las explotaciones de riesgo porque les ofrece dudas la figura del veterinario de explotación, Sánchez aclara que «las explotaciones de riesgo en Cantabria quedan bajo el paraguas de la Administración y no del veterinario de explotación, con lo que no habría caso».

«Hablan del riesgo que supone para Castilla y León la situación sanitaria del ganado de Cantabria y habría que recordarles que triplican nuestros niveles de tuberculosis«, subraya Sánchez.

Por ello, considera que «si algún riesgo hay en las zonas colindantes, sería realmente para Cantabria y si ellos están en esa situación es por no haber realizado el esfuerzo que sí han hecho los ganaderos de Cantabria».

Además, Sánchez apunta que «no se puede olvidar que la empresa concesionaria del último pliego de contratación para la realización de la Campaña en Cantabria es castellanoleonesa y que el nuevo sistema del veterinario de proximidad les privó de un contrato de 10 millones de euros, lo que quizá explique el interés en semejante barbaridad de texto como el enviado por Asaja».