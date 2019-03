El PP ficha a Pedro Gómez, presidente de Asaja, para ser la voz de la «Cantabria rural» Sáenz de Buruaga y Pedro Gómez, en la presentación del fichaje de este último / DM . Cantabria Buruaga anuncia que ocupará una posición «muy relevante» de la candidatura autonómica | La presidenta del partido ni confirma ni desmiente la posible incorporación de Vidal de la Peña JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Lunes, 25 marzo 2019, 13:56

El PP de Cantabria ha incorporado a su candidatura autonómica para las elecciones del 26 de mayo al hasta ahora presidente regional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja), Pedro Gómez. Un fichaje para «capitanear» el programa del partido para la Cantabria rural, «una prioridad de primer nivel», según reflejó este lunes la presidenta 'popular', María José Sáenz de Buruaga, que aseguró que Gómez ocupará una posición «muy relevante» y «de salida» en la candidatura que ella lidera.

Gómez deja la presidencia de Asaja en la comunidad para incorporarse «plenamente» al proyecto del PP, al considera el mejor partido para «poner en valor» el campo frente a un PRC que «no ha sido capaz ni tan siquiera de escuchar» las reivindicaciones de colectivos como el que él ha presidido. En el mismo sentido, criticó las «decisiones erróneas» tomadas por Miguel Ángel Revilla durante esta legislatura para un sector ganadero al que ha «maltratado». Subrayó que, en este contexto, su objetivo «no es hacer milagros», sino «mejorar» la vida de las personas del campo.

Considera igualmente Gómez que el futuro del sector rural «se juega en Europa», siendo el PP el «único» partido capaz de «traspasar fronteras» y llevar las reivindicaciones del sector a la UE.

Buruaga destacó por su parte que con la incorporación de Gómez el PP ficha a un «líder» y un «referente indiscutible» en el ámbito del mundo rural, una «voz autorizada» que conoce los problemas del campo y del sector ganadero, al que se ha dedicado toda su vida.

La candidata del PP a la presidencia de Cantabria manifestó que esta incorporación es un ejemplo de «la renovación» y de «la apertura» del partido a la sociedad civil y no descartó más fichajes para su proyecto. Cuestionada por la posiblidad de que uno de ellos sea el del presidente de la CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal De la Peña, Buruaga no ha querido ni confirmar ni desmentir esta opción, aunque sí indicó que no ha hablado con él al respecto.

Casado, el próximo fin de semana en Cantabria

Por otra parte, en la rueda de prensa, ha anunciado que probablemente el presidente nacional del PP, Pablo Casado, estará el próximo fin de semana en Cantabria.