El patrimonio del Gobierno: 680 inmuebles por valor de más de 1.000 millones

El Gobierno de Cantabria encara en los próximos meses un amplio proceso de reorganización de sus sedes. Con la apertura a principios de 2026 del Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac) se inaugurarán también las oficinas que albergarán diversas áreas de la Consejería de Cultura. Si no hay cambio de planes, los funcionarios de Educación harán de nuevo la maleta para regresar de vuelta de su ubicación provisional en el Río de la Pila hasta el edificio de la calle Vargas, ahora en obras. Economía dejará el Edificio Macho para acomodarse en el de la Cámara de Comercio. Y, entre otros cambios, la antigua sede del Alerta se adecentará para reunir en un mismo espacio la Dirección General de Protección Civil, la sala del 112 y el 061. Eso es lo que se sabe, pero previsiblemente habrá otros movimientos en cadena para 'rellenar' los huecos y, si es posible, ahorrar alquileres, facilitar un mejor lugar de trabajo para los funcionarios y dar un mejor servicio a los ciudadanos.

Las consejerías de Presidencia y Economía, las encargadas de esta reorganización, irán jugando con las propiedades del Gobierno de Cantabria en función de sus necesidades. Un inventario formado por más de 680 inmuebles que no solo incluye edificios administrativos, colegios, institutos o consultorios médicos, también viviendas, fincas rústicas y espacios públicos como parques y puertos deportivos. La suma del valor de todos ellos da la cifra de 925,5 millones de euros, aunque un número importante de estos bienes se encuentra sin tasar, por lo que el montante total sobrepasa los mil millones.

Un matiz. En esa lista aparecen únicamente aquellos inmuebles que están a nombre de las consejerías, pero no los que son propiedad de las empresas públicas. Por ejemplo, en otro grupo estarían todas las infraestructuras millonarias de Cantur, desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno hasta la estación de esquí de Alto Campoo, pasando por los campos de golf autonómicos. O las 559 viviendas del parque público de Cantabria, al que próximamente se sumarán las 285 que están en construcción, que gestiona otro ente autónomo regional, la sociedad pública Gesvicán.

En relación a los bienes que sí se incluyen en la relación de inmuebles propiedad del Gobierno de Cantabria, que está publicada en el portal de transparencia, en lo alto del ránking está el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como era de esperar. Lo que es algo más extraño es la valoración que se recoge en el inventario. Asciende a 106 millones de euros por todo el complejo, incluidos los aparcamientos subterráneos y las instalaciones del Hospital Virtual de Valdecilla. Mucho para comprarlo –evidentemente, no está en venta y parece improbable que lo vaya a estar–, pero poco teniendo en cuenta que las obras costaron más de 200 millones de euros. Desde la Consejería de Salud explican que puede que se deba a que se han hecho cesiones de terreno y de edificios a otras administraciones. En cualquier caso, no le dan mayor importancia.

Hasta 56 millones de euros valdría el Palacio de Festivales de Cantabria, que sí se habría revalorizado desde su construcción hace más de 30 años. En el tercer puesto está el nuevo puerto de Laredo, donde ocurre como con Valdecilla:su construcción rondó los 100 millones de euros y ahora se estima que valdría 39 millones. En el hipotético caso de que el Ejecutivo quisiera privatizar este espacio público, lo normal sería realizar una nueva tasación. Una tasación más actualizada y precisa que, previsiblemente, elevaría la cantidad.

Como también se elevarían los 23 millones que ahora mismo figuran en la etiqueta del Puerto de Castro Urdiales. Otros puertos como los de Colindres, Santoña o San Vicente también superan los 10 millones de euros, pero solo sumándoles algunos inmuebles e instalaciones anexos. Todo el complejo, no solo el puerto.

¿Cuánto cuesta un bien histórico y cultural como el Palacio de Sobrellano de Comillas? El valor subjetivo es difícil de estimar, pero el objetivo es de 31,3 millones. Continúan la lista de los inmuebles más caros el Centro Parayas, el edificio del Parlamento de Cantabria, el Conservatorio Jesús de Monasterio, la sede de Peña Herbosa y el Palacio de Justicia de Torrelavega. Hay prados que no llegan a los 1.000 euros, infraestructuras de las redes de aguas, viviendas forestales, refugios de montaña... Entre los centros de salud, el más 'caro' es el de El Alisal (más de 4 millones) y entre los centros educativos, gana el IES Gutiérrez Aragón de Viérnoles (9,9 millones). A quien le sorprenda que en esa tabla de los inmuebles más valiosos del Ejecutivo regional no esté la Residencia Cantabria, decirle que no aparece porque el dueño es la Seguridad Social. Aunque la Consejería de Sanidad haya comenzado el proceso para desmontar el inmueble y dejar libre el solar en el que se levantará el futuro Campus de la Salud, el dueño es el Gobierno central, que cede su explotación siempre que se respeten los usos pactados. En el caso de la Universidad Pontificia, adscrita a la Sociedad de Activos Inmobiliarios de Comillas (Saicc), un ente público autónomo.

El inventario se actualizó por última vez en diciembre de 2023, por lo que no incluye las últimas compras. En cuanto al origen, hay inmuebles adquiridos, otros transferidos del Estado y algunos proceden de la antigua Diputación Provincial. No todos los utiliza el Ejecutivo. El Ateneo de Santander, por ejemplo, valorado en 4,8 millones, lo gestiona por completo un tercero. Igual que la Casona de Carmona (1,8 millones), ahora convertido en hotel y donde Turismo ha externalizado el servicio a cambio de un canon.

