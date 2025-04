Paz de la Cuesta sustituye a Mañanes al frente de la Fundación del PSOE

La Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, con Pedro Casares a la cabeza, decidió en su reunión del pasado martes relevar al actual presidente de ... la Fundación Matilde de la Torre, el exconsejero de Educación y actual presidente de la empresa pública Equipos Nucleares, Francisco Fernández Mañanes. En su lugar, la nueva responsable de la institución será Paz de la Cuesta, que además de concejala en el Ayuntamiento de Santander es secretaria de Universidades, Ciencia e Innovación del PSOE de Cantabria y exdiputada regional.

La Fundación Matilde de la Torre nació con el objetivo de «renovar el ideario progresista, reforzar su relación con la sociedad de Cantabria y formar a los responsables políticos del futuro» y funcionará en paralelo a la recién creada Escuela de Formación Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo responsable es otro exconsejero de Educación, Ramón Ruiz. Al contrario que De la Cuesta, Mañanes se posicionó del lado de Pablo Zuloaga en el último Congreso Regional del PSOE de Cantabria que ganó Casares.

«La Fundación Matilde de la Torre ha recuperado con Fernández Mañanes al frente su espíritu crítico, su visión innovadora y su ambición para contribuir desde la reflexión serena a profundizar en asuntos de importante trascendencia para el presente y el futuro de Cantabria», aseguraba Casares, que le agradecía «todo su trabajo para poner en el centro del debate de las ideas los valores de justicia social, libertad e igualdad» y por hacer que la fundación «haya sido estos años un espacio de análisis y reflexión sobre los retos de la sociedad actual».

Además de Paz de la Cuesta, la Ejecutiva socialista propuso la entrada de otros miembros como patronos de la entidad. En la lista aparece el exrector de la Universidad de Cantabria entre 2012 y 2016 y catedrático de Física de la Materia Condensada, José Carlos Gómez Sal, y la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Cantabria entre los años 2002 a 2016 y miembro del Consejo Económico y Social de España, María Jesús Cedrún. También se incoporan el investigador y catedrático emérito del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas en la Universidad de Cantabria Luis Quindós y la cantante, compositora y poeta Inés Fonseca, así como el artista Roberto Orallo.

Otros nombres propios, además de nueve miembros natos de la Ejecutiva del PSOE, son los de Jesús Cabezón, Miguel Ángel Palacio, Isabel Fernández, Ángel Agudo, Rocío Rábago y Sergio Ceballos, la mayoría de ellos militantes del PSOE, con los que Casares ha querido dar un espacio también a personas que respaldaron el proyecto de Zuloaga. También hay 'zuloaguistas' entre los que se mantendrán como los diputados Ana Belén Álvarez y Raúl Pesquera y la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego.

La fundación tiene un total de 25 patronos y su actual mandato no acaba hasta dentro de tres años. Es decir, que para hacer hueco a las nuevas incorporaciones tiene que haber dimisiones. Dimisiones que solo dependen de los afectados, no de lo que determine la Ejecutiva del PSOE igual que la elección del presidente. Una de las que parece que no tendrá asiento es la dirigente histórica Rosa Inés García, que ahora sí es patrona. Consultada por estos cambios, recuerda que, según la Ley de Fundaciones, su salida solo es posible «por voluntad propia».

«La Ejecutiva de Casares no tiene capacidad legal para cesar a nadie. Me sorprende, por eso, tanta precipitación en las decisiones. Nunca he renunciado voluntariamente a los cargos que me ha asignado mi partido, que he intentado ejercer con responsabilidad y mi mejor saber», responde a preguntas de El Diario.

García entiende que Casares ha mostrado su intención de prescindir de ella, pero aún espera una comunicación justificada al respecto. «Dado el esperanzador objetivo de su proyecto, ser la primera fuerza de Cantabria en 2027, jamás seré un obstáculo a los deseos del secretario general de mi partido», concluye.