La población de Cantabria sigue creciendo con la llegada de 4.200 extranjeros en lo que va de año La comunidad vuelve a batir su registro más alto y ya roza la barrera de los 600.000 habitantes | Entre los residentes en la región, el número de nacidos en España decae frente a la subida de los que nacieron fuera

Cada vez somos más. Ya rozamos los 600.000 residentes. Más y, en general, también un poco más mayores. Porque el aumento de la población en Cantabria no se debe a que los nacimientos superen a las defunciones. Para nada (todo lo contrario). La razón hay que buscarla en la llegada de personas nacidas en el extranjero. Dos datos para entenderlo. En lo que va de año (hasta primeros de octubre), el número de no nacidos en España que ha llegado a la región fue de 4.202. Es la clave para establecer un nuevo récord y seguir creciendo. Y si echamos la vista atrás y miramos los totales, ese colectivo alcanzaba hace dos décadas en la comunidad las 26.800 personas. Ahora son 78.664. Se ha multiplicado prácticamente por tres en veinte años.

El récord 596.189 Es el número de residentes en Cantabria a 1 de octubre. De ellos, 289.055 son hombres y 307.134, mujeres. Al empezar el año, la cifra total de residentes era de 593.370.

Conviene hacer una precisión para que la estadística no sea confusa. El INE ofrece los datos globales y también hace la distinción entre españoles y extranjeros (por nacionalidad) y entre nacidos en España y en el extranjero (por lugar en el que vinieron al mundo). Es bueno hacer la distinción porque las cifras concretas varían (obviamente hay muchas personas que no nacieron en el país, pero ahora tienen la nacionalidad española), pero no las tendencias. La primera: que la cifra global sigue al alza y que está cada vez más cerca de esa barrera de los 600.000 habitantes. Ya no vale ese cálculo rápido, casi un dicho, de que 'somos medio millón'. Se queda corto. Respecto al anterior trimestre, la variación fue del 0,27% y, tomando como referencia el último año, del 0,60% (en España, un 0,21% y un 0,97%, respectivamente).

Evolución En veinte años, la cifra de nacidos fuera de España entre los residentes se ha multiplicado casi por tres

Envejecimiento Un 48,5% de los habitantes de Cantabria tiene más de 50 años y hay 10.845 que ya han superado los 90

La segunda: que todo el peso del crecimiento se debe a los extranjeros. Una división rápida permite hacer una media interesante. En lo que va de año, cada día se han instalado en Cantabria unas quince personas que no nacieron en el país. De hecho, frente a ese crecimiento de 4.202 individuos, los que sí nacieron en España se redujeron en 1.383 desde el 1 de enero. Eso sí, teniendo en cuenta el criterio de la nacionalidad, el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) precisa que, a diferencia del trimestre anterior, en este último se produce un ligero aumento de españoles, 0,07% –que se traduce en 358 personas más–, lo que alivia un poco los balances. Pero solo hay que echar un vistazo al gráfico que acompaña esta información. Desde 2006, las líneas que marcan la cifra de nacidos en el país o fuera toman caminos diferentes. Una va claramente para abajo y la otra, todo lo contrario. Y es la segunda la que hace que la población general suba.

Para analizar los últimos movimientos, el Icane precisa que, durante el tercer trimestre de 2025, la inmigración más importante es la de colombianos, seguida de la de peruanos, aunque ambos colectivos presentan una disminución respecto al trimestre anterior, todo lo contrario que el inmigrante español, que ha crecido en los tres últimos meses.Aquí es interesante señalar –aunque los datos en este caso son a 1 de enero de 2024– que el colectivo mayoritario de extranjeros es, con mucha diferencia, el que procede de países sudamericanos. Está muy por encima, por orden, de los que vinieron a vivir a Cantabria del resto de Europa (ya sea de países de la Unión Europea o no), de los procedentes de Centroamérica o del Caribe y de los llegados de África. Para hacerse una idea, los primeros son más 33.000. Los últimos, poco más de 5.500 en total.

Por edades

Tercera tendencia: la población envejece. El número de personas de 50 o más años ya es casi la mitad del total. Un 48,49%. Y las perspectivas no son muy halagüeñas porque el grupo más numeroso es el que viene justo por detrás, el que se concentra en la franja de 45 a 49 años, los últimos coletazos de aquel 'baby boom' –y que ya están a punto de cumplir el medio siglo–. O sea, que lo normal es que el porcentaje de los que tienen más de 50 años siga creciendo. No ayuda que en el último trimestre la reducción más drástica se diera en la franja de 25 a 29 años, con 358 habitantes menos, seguida por la registrada entre los que tienen de 20 a 24 años. Otros 325 para la resta. Se pierde juventud. Y ojo, porque, mirando al extremo de la tabla, hay 10.845 residentes en Cantabria con más de 90 años.

Más mujeres que hombres, sobre todo entre los mayores Dice el Icane que, con respecto a la población por sexos, «la tasa de masculinidad es del 48,5%, lo que indica que residen más mujeres que hombres en Cantabria». Pero añade unos matices interesantes: «Por edades, se registran marcadas diferencias». Hasta los 34 años, el número de hombres es superior al de mujeres, «siendo en el grupo de edad de 10 a 14 años donde se encuentra la mayor diferencia, con 902 niños más que niñas, consecuencia de la ratio al nacimiento, ya que nacen más niños que niñas». Pero la cosa cambia a partir de los 35 años y «especialmente en los grupos de mayor edad». A partir de los 75 años las diferencias alcanzan «valores superiores a las 3.000 personas, consecuencia de la mayor esperanza de vida de ellas».

