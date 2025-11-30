PP-PRC, el divorcio en siete claves

Aunque María José Sáenz de Buruaga basó buena parte de su campaña electoral en comparar a Miguel Ángel Revilla con Pedro Sánchez –hasta sacó un holograma en el que los rostros de ambos se fusionaban–, lo cierto es que el líder del PRC ha sido su mejor aliado en la primera mitad de la legislatura. Pero eso ha cambiado. La ruptura total entre ambos a causa del Presupuesto no ha sido una sorpresa. Es la historia de un desencuentro escrito en el último año, coincidiendo no solo con la designación de Paula Fernández como sucesora electoral de Revilla, sino también con el desgaste de una relación que ha dejado un reguero de reproches e intereses fallidos por el camino. Un divorcio que puede explicarse en siete puntos.

1 Llegada de Paula Fernández

No es ningún secreto que Paula Fernández, como su padre político, Rafael de la Sierra, siente menos inclinación por darse la mano con el PP que otros sectores del PRC. Los anteriores pactos de Presupuesto y de investidura ya provocaron un fuerte debate interno, con la nueva candidata como una de las más críticas con poner una alfombra roja a los populares. Y, por eso, en su discurso de investidura como sucesora electoral de Revilla ya dejó muy claro su rechazo a los partidos nacionales y anticipó una nueva etapa de alejamiento con el PP y una oposición más dura. «El Gobierno de Buruaga prioriza sus interés partidistas a los intereses de Cantabria. Han bastado dos años para que sea una realidad a voces que no están a la altura. Que no cumplen. Porque o no saben o no pueden». En el PP no son ajenos a esta situación y existe una opinión mayoritaria de que el PRC ha derivado hacia la izquierda en esta nueva etapa.

2 Acuerdos pendientes

El PRC ya hizo a finales del año pasado un ejercicio de equilibrismo para criticar el incumplimiento por parte del PP de muchos de los puntos que aparecían en el pacto que permitió aprobar el Presupuesto de 2024 y, al mismo tiempo, suscribir en tiempo récord, sin apenas negociación aunque con una nueva lista de exigencias, un nuevo acuerdo para las Cuentas de 2025. Ya entonces el regionalismo se mostró muy crítico con la gestión gubernamental del PP y juzgaba muy bajo el grado de cumplimiento del último pacto presupuestario. Y eso se ha multiplicado en la actualidad.

3 El ultimátum

Al PP no le gustó nada que el PRC le entregara un ultimátum de seis exigencias para sentarse a negociar el Presupuesto. «Es un chantaje, lo que piden es una barrera infranqueable e imposible de cumplir», denunció la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta. En esa lista de condiciones, el PRC exigía que el Gobierno de Cantabria, en un mes como máximo, llegase a un acuerdo salarial con los sindicatos educativos, firmara la opción de compra del Polígono de la Vega en Reinosa y presentara un plan de choque para la prevención del cáncer de mama. Además, debía abonar todas las ayudas y subvenciones pendientes al sector primario, restituir la organización del servicio de enfermería en el Hospital de Laredo, mejorar la dispensación farmacéutica en el Hospital Tres Mares y ampliar el servicio de hospitalización domiciliaria en Campoo.

4 Choques en leyes

Nada más ser elegida candidata del PRC, Paula Fernández se quejó de que el PP no había admitido ninguna de sus 82 enmiendas a la Ley de Simplificación. Tampoco se dieron la mano en la Ley de Memoria Democrática. Así que ambos chocaron en dos de las principales leyes aprobadas esta legislatura, aunque sí se dieron la mano en la Ley del Suelo.

5 Rupturas municipales

Han sido numerosos los choques entre PP y PRC en los ayuntamientos esta legislatura. En Cabezón de la Sal, el popular Óscar López fue expulsado de su cargo tras la alianza entre regionalistas y socialistas y relevado por el regionalista Víctor Manuel Reinoso. En Molledo, PP y PSOE se aliaron en un inusual pacto para desalojar del Ayuntamiento a la regionalista Verónica Mantecón a través de una moción de censura. En Voto, el independiente Francisco Maza se convirtió en alcalde tras la moción de censura presentada por su partido –que hasta entonces formaba parte del equipo de gobierno con el PP– y los regionalistas. Y en Cabuérniga, el PRC dimitió del equipo de gobierno y dejó al PP en minoría.

6 Política sanitaria

Paula Fernández asumió las competencias de sanidad en el grupo parlamentario regionalista desde que comenzó la legislatura. Eso le ha permitido estar muy encima de la gestión de César Pascual y convertir este área en uno de los caballos de batalla contra el PP. Sin ir más lejos, al día siguiente de ser elegida candidata, declaró: «Cada día se está gestionando peor la sanidad de esta tierra. Estamos viendo cómo hay más de dos años de espera para poder tener una plaza en una residencia». Una denuncia que ha llevado cada lunes al Parlamento y que ha supuesto numerosos enfrentamientos con el PP.

7 Los ganaderos

En el PRC no gustó nada que la presidenta de Cantabria utilizara, según sus palabras, al sector ganadero para forzar un acuerdo presupuestario. En esa reunión del pasado octubre con el Gobierno, las asociaciones del ramo pidieron un esfuerzo a los grupos parlamentarios para firmar un pacto y que los presupuestos, que incluían inversiones para el campo, saliesen adelante.

