El PSOE de Casares cumple medio año

Uno de los argumentos que utilizó Pablo Zuloaga durante las primarias del pasado febrero para confrontar con su contrincante fue que Pedro Casares era el candidato favorito del PP. El que «compadreaba con la derecha» frente a su modelo de oposición férrea al Ejecutivo. Afirmaba que si Buruaga tuviera la capacidad de elegir al próximo líder de los socialistas, no tendría dudas. Ganó Casares y, seis meses después del Congreso del PSOE autonómico –se celebró en marzo– que le convirtió en secretario general, no es que las líneas políticas del partido hayan variado respecto a la etapa anterior, pero hay cambios evidentes. «Querida María José». Esa es la fórmula de cortesía que viene utilizando Casares cada vez que coincide con la presidenta. Especialmente desde su llegada a la Delegación del Gobierno, el PSOE se mueve en un equilibrio entre la crítica a las políticas del Ejecutivo del PP y una oferta constante de acuerdos en materias sensibles.

«Vuelvo a tenderte la mano para que sigamos trabajando conjuntamente todas las administraciones, poniendo siempre el interés de esta tierra por encima de cualquier otro interés», subrayaba Casares el pasado 1 de septiembre, durante el acto en el ambos líderes firmaron el protocolo que propiciará la llegada de la alta velocidad a Reinosa. La estrategia de los socialistas en el arranque de esta nueva etapa pasa por remarcar el perfil institucional de Casares y dejar los guantes para encarar la batalla política a la portavoz de la Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, la encargada también de responder a los ataques que llegan del resto de formaciones. Si desde el PP –o el PRC– levantan la voz contra una posición concreta de los socialistas cántabros o contra una medida del Gobierno central que afectara en la comunidad autónoma, la réplica llega a través de Quiñones en forma de comunicado.

Esa es otra de las diferencias con la anterior etapa, el reparto de roles. Con Zuloaga había una voz casi única a la hora de marcar la posición del partido. Ahora, aunque con protagonismo distinto, hay tres portavoces. Casares, Quiñones y el jefe del grupo parlamentario, Mario Iglesias. De más a menos presencia pública porque el foco principal del PSOE a la hora de hacer oposición ya no está tanto en la Cámara autonómica y en los plenos de los lunes, sino en la Delegación del Gobierno y en la sede del partido. De ahí han salido esas ofertas para llegar a pactos autonómicos en materias concretas con el PP. Probablemente sea un movimiento más táctico que real porque, incluso en el caso improbable de que Buruaga quisiera esa foto de acercamiento a los socialistas, las posiciones de fondo en la mayoría de los asuntos son enormes. En la quita de la deuda, en vivienda, en sanidad, en educación...

La renuncia al escaño en el Congreso y su nombramiento como delegado del Gobierno han permitido a Casares tener una agenda propia –y con contenido regional– en la comunidad autónoma. En el PP consideran que la actividad frenética del líder socialista en su nuevo cargo –al menos en las primeras semanas su agenda pública incluye dos o tres actos al día– es el inicio de su campaña electoral como aspirante a la Presidencia de Cantabria en mayo de 2027.

Siguientes pasos

Le costó, pero el socialista ya reconoce que tiene intención de encabezar la lista autonómica. Pero para que eso ocurra tendrá que convocar y ganar otras primarias que también servirán para elegir a los candidatos a las alcaldías. Aunque ese calendario no está cerrado, será en un año, aproximadamente. Ahí se verá hasta qué punto la aparente calma orgánica que hay ahora en el PSOE no desaparece cuando toque volver a votar en procesos internos y si Zuloaga –está en un discreto segundo plano, pero está– o algún afín vuelve a dar la batalla.

Calma no significa necesariamente unidad. Especialmente en los primeros meses, casaristas y zuloaguistas se mezclaban lo justo cuando coincidían en actos públicos o movilizaciones en las calles. Cada uno por su lado.

En mayo pactaron una lista única para completar las vacantes en el Comité Regional, pero los críticos corrigieron de inmediato la interpretación que quiso hacer Casares de este movimiento. «Que haya una lista única no significa que haya integración».

