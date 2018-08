El Puerto diseña una reordenación del frente marítimo que «transformará» Santander Varadero, Barrio Pesquero y paseo de Marqués de la Hermida, zona que se encuentra dentro de la reordenación. / Alberto Aja Jaime González proyecta construir una nueva sede para la Autoridad Portuaria que esté integrada en la ciudad durante la siguiente legislatura ENRIQUE MUNÁRRIZ y GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 19 agosto 2018, 13:46

Jaime González tiene una obsesión: integrar el puerto con la ciudad en una gran operación de regeneración urbana que permitirá «transformar» todo el frente marítimo y, en especial, la entrada de Santander. El presidente de la Autoridad Portuaria (APS) ultima un proyecto de reordenación de los espacios portuarios, desde el Centro Botín a la lonja de pescado, que permitirá resucitar una iniciativa que se frustró en su recta final por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A punto de resolverse el concurso internacional de ideas, que iba a cambiar la fisonomía de una franja de 217.000 metros cuadrados portuarios liberados para disfrute de los santanderinos, tuvo que ser cancelado, y con él, las actuaciones más ambiciosas, previstas en Varadero y San Martín.

La hoja de ruta la ha diseñado González de la mano con el Ayuntamiento de Santander, que es el responsable de tramitar su desarrollo urbanístico. «Es una gran oportunidad para la ciudad que no puede dejar escapar. Málaga ya lo ha hecho, Bilbao lo ha hecho y sigue haciéndolo, ahora con Zorrotzaurre, que es una maravilla», explica González. El último ejemplo que pone sobre la mesa, que está en marcha actualmente en el País Vasco y puede dar una pista de lo que tiene en mente, es el de recuperar un espacio actualmente degradado para convertirlo en un barrio nuevo de Bilbao bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de vivienda accesible, áreas de implantación empresarial no contaminante, numerosos equipamientos sociales y culturales, así como de amplias zonas de disfrute ciudadano.

Cronología 2010 El Puerto y el Ayuntamiento firman un convenio para la desafección de 217.000 metros cuadrados. 2012 El Consistorio anuncia que el desarrollo urbanístico de los espacios portuarios saldrá de un concurso internacional. 2015 Se envía al Boletín Oficial de la Unión Europea y Santander adelanta 360.000 euros del coste de los trámites. Febrero de 2016 Los principales estudios de arquitectura presentan sus propuestas. Diciembre de 2016 La anulación del Plan General obliga a cancelarlo todo.

Aunque no quiere desvelar los detalles, que presentará a comienzos del año que viene, se trataría de «una reordenación de actividades portuarias, donde cada una de ellas saldría ganando, incluida la sede portuaria, y donde Santander se transformaría sin ninguna duda», dice.

Además de liberar nuevos espacios para la ciudad que no se incluían en el acuerdo firmado en 2010 entre esta institución y el Consistorio, la operación incluirá la construcción de una nueva sede «digna», que esté integrada en la ciudad y permita juntar a todo el equipo, que ahora está repartido entre dos edificios separados. «Operativamente es muy incómodo y muy poco práctico», recalca el presidente de la APS, quien también confiesa que «estéticamente es la peor sede de las 28 portuarias». «He visitado muchas y al menos todas son mucho más adecuadas a lo que es la institución. Tengo en la cabeza una nueva sede, que no sería un ejercicio de megalomanía, sino algo que fuera digno de la Autoridad Portuaria de Santander, del puerto y de esta bahía». González no contempla «un edificio con un desfase de inversión en millones» porque cree que «esa época ya la hemos pasado en España». Se trata de «un ejercicio de inversión adecuada», que la APS podría hacer con fondos propios sin problemas.

Los mayores cambios se proyectan entre la zona del Centro Botín y la lonja de pescado

Su intención es que tenga una cara hacia el puerto y otra hacia la ciudad, con un acceso directo a la urbe integrado y enriqueciendo el diseño urbano con otras actuaciones de la capital. Tiene en mente la «vertical que va desde Isabel II hasta La Marga». «Eso está pendiente de actuación y podría haber un proyecto que consta de mil cosas que armonizadas e integradas transformarán Santander».

En cualquier caso, la intención de ambas administraciones es imprimir velocidad a la tramitación y que «los objetivos que nos marquemos no tengan un horizonte demasiado lejano en el tiempo», explica el responsable de la APS, que intentará que los plazos «no vayan a diez años». «Como presidente del Puerto digo en firme que este tema no puede quedarse parado y tenemos que encontrar la forma de volver a reactivarlo», enfatiza. Reconoce también que no le va a dar tiempo a dejarlo hecho antes de que termine la legislatura «por la increíble dificultad de tramitación burocrática y urbanística, que es inaceptable, pero sí me dará tiempo a comunicarlo» y confía en que se materialice, al menos en parte, durante la próxima legislatura.

Planean reestructurar las actividades portuarias para dar espacio a la ciudad

Ni el Ayuntamiento de Santander y ni la Autoridad Portuaria, que van de la mano en esto, están dispuestos a detener el proceso o a esperar a que un nuevo planeamiento, que puede dilatarse años (ocho tardó en aprobarse el texto revocado ahora), regule urbanísticamente este espacio. Caído el PGOU de 2012, al Ayuntamiento le queda el plan anterior, que data de 1997, y que deja fuera de ordenación esa franja marítima. Por ello, se baraja que las actuaciones se recojan mediante una modificación puntual del documento urbanístico de hace dos décadas.

El convenio suscrito en 2010, en virtud del cual la Autoridad desafectó 217.000 metros cuadrados, supuso el pistoletazo de salida para la ordenación integral de la franja sur de Santander. Desde entonces, se han realizado la ejecución de once actuaciones señeras: el Centro Botín y su túnel, con un total de 91 millones de inversión inicial; la renovación y ampliación de los Jardines de Pereda, la duna de Zaera, el dique de Gamazo y su explanada, el paseo marítimo Marqués de la Hermida, los carriles bici de la Estación Marítima a Varadero y de Marqués de la Hermida a Nueva Montaña, la nueva plaza de San Martín de la Mar y el parque de Varadero. Pero para el grueso de las intervenciones urbanísticas, en las que se preveía llevar a cabo construcciones, se convocó un concurso de ideas en base a las directrices urbanísticas recogida en el PGOU aprobado en 2012.

González es muy crítico con que la anulación del Plan General obligase a paralizar el concurso internacional. «Es inexplicable que la zona de integración de los espacios portuarios colapse cuando tienes cinco consultoras internacionales diseñándote un modelo de la ciudad por una situación de teórica insuficiencia de recursos hídricos para un teórico crecimiento. Lo que no se puede hacer es que cuando estás a punto de tocar la cima, llegue el Supremo, lo anule y tengamos que empezar de cero», se lamenta con cierta indignación. «No lo entiendo», prosigue, y considera que «el sector público a la hora de gestionar es perverso, se autodestruye o se ralentiza de una manera que no está justificada».