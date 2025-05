Robots escolares sobre el tatami

Mada Martínez Santander Martes, 27 de mayo 2025, 16:54 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

El despacho de José Andrés Echevarría Zuazo parece el único lugar del Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación, el Cited, donde esta mañana de mayo se hace mínimamente el silencio. Tras las paredes de cristal del habitáculo que ocupa el director de estas instalaciones educativas ubicadas en Anero, retumban las voces de cientos de escolares de Secundaria que participan en CantabRobots, un certamen-exhibición en el que el alumnado de Primaria a Bachillerato presenta ante sus compañeros las creaciones y proyectos de robótica que ha trabajado en clase.

A CantabRobots, los estudiantes vienen a competir en pruebas de velocidad y de sumo –sí, combates de sumo–, o a mostrar las soluciones técnicas que han encontrado para resolver problemas cotidianos o excepcionales. «Aquí no son consumidores sino creadores de tecnología, y ese matiz es muy importante», subraya Echevarría. En medio del debate sobre el impacto de las tecnologías en el aula y en el proceso de aprendizaje, el director del Cited defiende que la finalidad de este encuentro no es otra que potenciar los talentos de los alumnos: «Aquí pasan a desempeñar un papel que no es pasivo; aquí ellos son los productores. Se trata además de que compartan el conocimiento y la experiencia. Y también de potenciar las vocaciones Steam», destaca en relación a las siglas en inglés referidas a la ciencia, la tecnología, el arte, la ingeniería y las matemáticas.

En todo eso estuvieron en el Cited la semana pasada, que es cuando se celebró la XIIIedición de CantabRobots. El centro se ha estrenado como sede de la exhibición que organiza la Consejería de Educación, FP y Universidades, acogiendo en esta ocasión a más de 700 escolares procedentes de 38 centros educativos de toda Cantabria (Santander, Camargo, Laredo, Santoña, Colindres o Torrelavega, por citar algunos municipios). Este año se ha reducido la inscripción para ganar en operatividad. Además, en este contexto se ha celebrado también el primer Encuentro de Radio Escolar de Cantabria y la I Semana del Código, una especie de yincana en línea sobre programación dirigida a estudiantes de Primaria y Secundaria.

Echevarría está contento con el nivel de esta edición. En Primaria ha habido grupos de escolares que le han dejado boquiabierto con sus dotes para la programación por bloques (scratch). Y en ESO y Bachillerato, el alumnado cántabro, señala, ha vuelto a demostrar un dominio de la robótica que ha plasmado, por ejemplo, en esos 'minisumos' que han peleado en los 'minitatamis' instalados bajo la cúpula de madera del Cited, que es ya uno de los elemenos distintivos de este Centro de Innovación en Tecnologías.

Competiciones concurridas

Las competiciones de sumo y de velocidad –que se celebraron varios circuitos cerrados– fueron de lo más concurridas; y la sección dedicada a presentar proyectos innovadores contó también con «mucha participación». «Son proyectos del ámbito científico-tecnológico, y los dedican, por ejemplo, a las energías, a la educación vial, al reciclaje, a los ciclos del agua... Cada centro defiende el suyo. El objetivo es que los alumnos presenten lo que han hecho en el aula. Se motivan mucho y aquí ven reconocido su esfuerzo», apunta Echevarría, que lleva una cuantas ediciones implicado en la organización de CantabRobots.

Esta exhibición es, también, una forma de probarse en territorios inexplorados. Moisés Peláez y Naim Alfonso compitieron hace un año en los circuitos de velocidad y en esta edición decidieron hacerlo sobre el tatami. Una victoria y dos empates era el resultado que había logrado su pequeño robot sobre ruedas, según atestiguaron ellos mismos y también el marcador. «Lo mejor es la experiencia de venir a competir y ver lo que han hecho otros centros», coincidieron los dos alumnos de ESOen el IES Augusto González Linares de Santander, entusiastas, según contaron, de la asignatura de Tecnología. Su compañero Jorge Pérez presentó por su parte el proyecto 'Ascenblue', y, además de haberlo hecho funcionar en directo, estaba contento por haber expuesto sus características con claridad y solvencia. Explicarse en público es otra de las pruebas de este certamen. Porque hablando (también vitorándose entre sí) se entienden los participantes de CantabRobots.

