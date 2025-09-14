El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos Entre las novedades se incluyen el regreso de Alicante y Bucarest, las conexiones con Granada y Mallorca, además del recorte de Ryanair

Mismo número de destinos que la temporada de invierno pasada, pero con el matiz de que serán menos vuelos operados en el Seve Ballesteros. Después del revés sufrido recientemente por la decisión de la aerolínea irlandesa Ryanair de eliminar para la campaña de invierno cuatro de sus rutas (París, Milán, Viena y Roma) toca recapitular en qué situación se queda el aeródromo cántabro de cara a una temporada de invierno que empieza a finales del próximo mes y se prolongará hasta marzo -una tarea que El Diario Montañés elabora en ambas campañas con la ayuda de la asociación Amigos de Parayas-.

La primera de las conclusiones que se puede extraer es que el saldo resultante entre las altas y las bajas de las rutas ofrecidas comparado con el año anterior se encuentra equilibrado (16). Algo que a priori podría resultar una buena señal para una terminal que arrastra una tendencia a la baja desde finales de 2023. Sin embargo, las incorporaciones de Granada y Mallorca, serán de forma puntual, por lo que el número de operaciones se resentirá en el aeropuerto.

Durante la pasada campaña de invierno fueron 324.836 pasajeros los que atravesaron las puertas del Seve Ballesteros para coger alguno de los vuelos ofertados de forma regular, a los que hay que sumar 3.925 procedentes de los viajes del Imserso en marzo. Las cuatro rutas que desaparecen sumaron 53.618 viajeros, un 16,5% del total de la campaña. Roma encabezó esta particular clasificación de tráfico (17.888 viajeros), seguida por Viena (12.457), París (11.829) y Milán (11.444).

Pero, ¿cuáles son las buenas noticias para esta campaña? Seguro que es una de las preguntas que se hace usted ahora mismo al leer esta información. Hay varias, no todo van a ser adversidades. La más destacable es la recuperación de la línea con Alicante, una de las primeras damnificadas por el pulso que Ryanair mantiene con el Gobierno central por las tasas aeroportuarias. Su retorno será de la mano de Vueling y estará disponible a partir del 28 de octubre con dos jornadas semanales (martes y sábado). En un caso parecido se ha encontrado la ruta con Bucarest, después de las idas y venidas con las licitaciones, los retrasos y las promesas, vuelve a ser operada por Wizzair en invierno (martes y sábado) tras ser considerada como un mercado «estratégico» para el Gobierno de Cantabria. Su regreso se produce después de no haber estado disponible durante este verano, lo hará para mantenerse durante todo el año y dejará de ser temporal.

Otra de las novedades que podrán disfrutar los viajeros durante este invierno, aunque de manera puntual, son los vuelos hacia Granada y Mallorca. El primero de ellos lo operará Volotea desde el 5 de diciembre los martes y viernes (o los sábados, según las fechas) hasta el 6 de enero. Del segundo destino están anunciados vuelos por Vueling en las siguientes fechas: 3 y 7 de noviembre; 1, 5, 15, 19, 22, 26 y 29 de diciembre; y 2 de enero. Otra de las conexiones que verá incrementada su conexión es Gran Canaria, de la aerolínea Binter, que añadirá una salida más los viernes.

El retorno de Iberia

Dentro de los anuncios que realizó la presidenta Buruaga en el Debate sobre el Estado de la Región se encontraba el retorno de los aviones de Iberia en la ruta con Madrid, pero no será en el primero de la mañana, por lo que no habrá pernocta en el Seve de ese avión más grande -de 100 a 180 plazas-, como se anunció el pasado mes de junio. El avión de Iberia saldrá -desde Madrid- de lunes a viernes, a las 07.10 horas, y hará el camino de vuelta desde Santander en el vuelo de las 09.00 horas

Una de los aspectos que cambia en esa conexión con la capital española es que los lunes, Santander pasa de dos vuelos diarios a tres, mientras que los domingos se reduce uno y quedan dos, con lo que se mantienen el número de operaciones.

Ryanair vuelve a amenazar

Por si no fueron pocas las reducciones sufridas durante esta campaña de verano y la inminente de invierno en los aeropuertos regionales, Ryanair vuelve a amenazar con otro severo ajuste, cifrado en un nuevo recorte de un millón de plazas, para la temporada de verano.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'leary, en una entrevista con 'Financial Times' anunció que la compañía irlandesa podría recortar otro millón de plazas en los vuelos a España para el próximo verano por el conflicto que mantiene con el Gobierno de España -controla el 51% de Aena- si la entidad gestora de los aeropuerto no decide rebajar las tarifas aeroportuarias. «Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar», agregó.

O'Leary indicó que volverá a Madrid en dos semanas para, «probablemente», anunciar la supresión de otro millón de plazas para el próximo verano. El directivo amenaza así con un nuevo recorte, que se sumaría a los 800.000 asientos recortados para este verano y al millón de plazas que ya ha anulado de cara a la inminente temporada de invierno en protesta por la subida de las tarifas de Aena de un 6,5%.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ha reiterado que no atiende a chantajes y que si, tal y como ha amenazado, recorta un millón más de asientos en los vuelos a España el próximo verano, el hueco que deje será rellenado por otras compañías.

