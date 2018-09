Los sidreros asturianos insisten en su pelea contra la botella que utiliza un productor cántabro Gómez Solórzano produce la sidra Somorroza / Sé Quintana «Que sigan en su terquedad, lo mío es el trabajo», responde el productor de Renedo de Piélagos, que aduce «razones muy distintas a la asturianía» en este proceso judicial DM . Santander Jueves, 20 septiembre 2018, 07:20

Jesús Gómez Solórzano tiene en Renedo de Piélagos un lagar en el que produce sidra . Allí, fabrica su producto con un modelo de botella llamado molde de hierro, que le está trayendo más quebraderos de cabeza que los previstos.

Hace un año y medio la Asociación de Sidra de Asturias (ASA), que engloba a la mayor parte de los productores asturianos, denunció al productor cántabro, precisamente por utilizar la citada botella. Los asturianos le exigían la retirada y destrucción de todas las botellas, una indemnización equivalente al 1% de la cifra de negocio y la publicación de la sentencia en los diarios de tirada nacional, una medida que serviría de escarmiento para otros productores.

El pasado día 10, el Juzgado de lo Mercantil de Santander le ha dado la razón a Gómez Solórzano. Su titular, el juez Carlos Martínez de Maricorta, desestimó las pretensiones de los lagareros asturianos e instó a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), para que «proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro», lo que liberaliza el pleno uso de la botella en litigio, además de imponer las costas judiciales al colectivo asturiano.

Sin embargo, la Asociación Sidra Asturiana (ASSA) ha decidido presentar un recurso ante la reciente sentencia. Una decisión adoptada por unanimidad después de escuchar a los servicios jurídicos de la organización, en una reunión que ha tenido lugar en la localidad de Villaviciosa.

ASSA argumenta que la botella 'molde hierro' nació en Asturias en 1880 para contener la sidra natural asturiana y que durante 138 años ha sido utilizada ininterrumpidamente por los lagareros asturianos.

Consideran que ese modelo botella de sidra natural asturiana es un activo empresarial del sector sidrero asturiano que forma parte de su patrimonio.

El responsable de Sidra Somarroza ha reconocido que no le sorprende la decisión adoptada este miércoles por la Asociación Sidra Asturiana (ASSA) de seguir reclamándole en los tribunales que se le prohíba usar esa botella. «Que sigan en su terquedad, lo mío es el trabajo», ha dicho Jesús Gómez, en declaraciones a Europa Press.

Gómez ha dicho que esto no es un asunto que pueda enfrentar a Asturias con Cantabria ni mucho menos. Es más, ha afirmado que tiene «grandes amigos» que son productores en Asturias y que él mismo compra manzana a productores asturianos para la elaboración de su sidra. «Que yo soy de Cantabria, de Renedo de Piélagos, que no soy chino», ha ilustrado.

Afirma que hay productores asturianos que le dan la razón, aunque lo hacen en privado. Mientras, hay otros productores que están interesados en seguir con el pleito adelante por razones muy distintas a la asturianía, sostiene.

«La gente tiene que saber que estos señores no han registrado la botella a nombre de Asturias; lo han hecho en su beneficio, de la asociación, es decir, que piensan que la botella es suya, para manejarla a su antojo«, ha señalado. Ha recordado que la botella se diseñó hace más de cien años, mientras que la asociación buscó patentarla hace poco.

Cecilia Gómez, enóloga de Somorroza, con algunas de las variedades que producen / Sé Quintana

La conclusión que extrae Gómez es que «saben que la tienen mal patentada» y desde ASSA están buscando a toda costa alguna resolución judicial que les dé la razón.

De hecho, Gómez ha relatado en declaraciones a Europa Press que, antes de judicializar el asunto, desde ASSA le exigieron que dejase de utilizar ese tipo de botella. Afirma que les ofreció trasladarse a Asturias para hablar del asunto y que le dijeron que no. «Es más, me ofrecí a ser parte de la asociación y también me lo negaron», ha apuntado.

«Estoy seguro de que si lo hubiéramos podido hablar, lo habríamos solucionado sin problemas», ha afirmado, por lo que deduce que detrás de esa demanda que le plantearon hay otras cosas.

«Yo sé lo que dicen muchos pequeños productores de Asturias y lo cierto es que tienen tanto miedo como yo, bueno; la verdad es que están en peor situación que yo, porque ellos no pueden cambiar el modelo de botella«, ha dicho.

En realidad, el responsable de Sidra Somarroza ha explicado que comercializa varios tipos de sidra y precisamente donde menos gana es en el sector de sidra natural. Por eso, no le supondría un perjuicio grave abandonar ese diseño. «Pero quieren seguir metiéndose conmigo en busca de un argumento para tener el monopolio del diseño, para que todos los productores pasen por el aro», ha indicado.

En todo este asunto, Jesús Gómez, ha dicho que no tiene nada que ganar, sino que perder. Además ha dicho que su sidra es el triple de cara que la que hacen esos productores asturianos, por lo que tener el mismo tipo de botella tampoco le beneficia.

«Pero ese es un tema comercial, que yo decidiré, no cambiaré de botella porque vengan unos señores que dicen que el diseño es suyo», ha afirmado. «Esto se lo llegué a decir a gente de la asociación, pero no me dejaron ir a hablar con ellos, no quieren arreglarlo, quieren amarrar su problema patente», ha zanjado.