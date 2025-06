El PSOE de Cantabria denunciará el ataque vándalico sufrido este domingo en su sede

No han pasado ni dos meses desde que un encapuchado lanzó artefactos explosivos dentro de la sede del PSOE de Cantabria, en la calle Vargas, ... y el local ha vuelto a ser atacado. En concreto, este bajo ha amanecido este domingo con pintadas en la entrada donde podía leerse «mafia» y las siglas «H. D. P». Unos mensajes acompañados de basura, como restos de alimentos y numerosos envases usados. Fuentes socialistas apuntan que denunciarán lo ocurrido y su secretario general, Pedro Casares, señala que «el odio nunca es el camino» y que «la democracia es convivencia, es respetar a quien piensa diferente y es concordia. Nada de eso se refleja en estos ataques e insultos».

Consideran que no es «casualidad» que se haya utilizado la palabra 'mafia', «uno de los lemas más repetidos por Alberto Núñez Feijóo y sus portavoces en los últimos días. Un eslogan convertido en consigna para agitar la calle». El PSOE recuerda que, desde noviembre de 2023, se han registrado «más de 170 ataques» contra sedes socialistas de toda España: «Una campaña sistemática de acoso que algunos prefieren ignorar. Pero la violencia política no se tolera. No se blanquea. Se condena».

Este ataque se produce casi dos meses después de que un encapuchado que no llegó a identificarse lanzara dos explosivos dentro del local cuando había reunidas dentro 79 personas. Una de ellas logró sacarlos a la calle antes de que explotasen.