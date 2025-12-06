El 'silencio positivo' ya permite acelerar 22 gestiones con el Gobierno

Gonzalo Sellers Santander Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

Registrar una empresa pesquera, colocar anuncios y carteles por la calle o inscribirse en una competición de caza son algunos de los trámites que, a partir de ahora, llevan menos tiempo y menos burocracia para los ciudadanos. En total, una lista de 22 gestiones con el Gobierno de Cantabria estrenan el 'silencio positivo' para su aprobación. Es decir, si la Administración da la callada por respuesta cuando haya transcurrido el plazo, se entenderá que no pone impedimentos a la petición del ciudadano, al contrario de lo que ocurría hasta ahora en esos supuestos. Eso sí, se trata de gestiones menores o poco habituales en el día a día –como se puede ver en la lista completa incluida en esta página–, pero vinculadas al desarrollo de una actividad económica.

El decreto publicado ayer por la Consejería de Presidencia de Isabel Urrutia desarrolla una parte de la Ley de Simplificación, que entró en vigor el pasado mes de abril y es uno de los planes estrella de la legislatura para la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Esta lista de silencios administrativos que pasan de ser negativos a positivos está relacionada con la adaptación de los plazos máximos de resolución en los centenares de procedimientos de las distintas consejerías. Ese plazo máximo, de forma general, pasa a ser de tres meses salvo en los supuestos más complejos como la resolución de subvenciones o los procedimientos de dependencia. Así, desde su entrada hoy en vigor, el ciudadano puede entender concedido su derecho cuando la Administración no le conteste en el plazo.

Este nuevo decreto –por el que se modifica el anexo II de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, Administración y Sector Público Institucional de Cantabria– elimina el 65% de silencios negativos en procedimientos administrativos, según destacó Urrutia, al pasar de 138 a solo 47.

«Hacer la vida más fácil»

Como se puede ver en la tabla que acompaña a este artículo, la transformación y cambio de sentido del silencio, de negativo a positivo, afectará a cuestiones como la autorización de los horarios especiales de establecimientos de hostelería, la obtención del título de entidad colaboradora de caza o pesca, el certificado de matriculación de vehículo pesado, el de capacitación profesional para ejercer la profesión de transportista o el registro de explotaciones prioritarias o ganaderas, entre otros ejemplos.

Urrutia señaló que con este cambio «se busca hacer más fácil la vida de los ciudadanos y empresarios que quieran invertir en Cantabria, garantizar el cumplimiento de requisitos y aportar seguridad jurídica». La consejera de Presidencia también destacó «el esfuerzo» para establecer esta nueva regulación, y subrayó que hasta el momento «nadie había afrontado un trabajo tan arduo».

Como consecuencia de una enmienda del PSOE a la ley, además, los ciudadanos recibirán una comunicación en la que se le informará de ese 'silencio positivo' siempre que haya aceptado compartir su correo electrónico o teléfono móvil. Forma parte de un principio más amplio de la Ley, el que tiene que ver con la proactividad de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que cuando vaya a caducar un permiso de caza (o de cualquier otro asunto), será la Consejería correspondiente la que informará al afectado. También hará que sea la administración la que informe de los plazos y de los siguientes pasos administrativos cuando un ciudadano o empresa inicie un trámite.

