Sota descarta «retoques importantes» en los impuestos y nuevas tasas en 2019 Felicidad Pérez juró ayer su nuevo cargo rodeada de la cúpula de la Consejería de Economía. / R. Ruiz El consejero de Economía y Hacienda asegura que las últimas cuentas de la legislatura van a «culminar» las políticas puestas en marcha por el Gobierno PRC-PSOE ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Martes, 17 julio 2018, 07:14

Con la vista puesta en la cita electoral del próximo año, Juan José Sota descartó ayer una subida de impuestos como tampoco la creación de nuevas tasas en los Presupuestos de 2019. El consejero de Economía anunció que «a estas alturas» de la legislatura no habrá «ningún retoque importante». Su objetivo es «culminar» las políticas puestas en marcha por el bipartito PRC-PSOE cuando regresó a Peña Herbosa en 2015, especialmente todas aquellas enfocadas al estado del bienestar, Educación y Sanidad.

«En principio, no habrá ningún tipo de sorpresa en cuanto a nuevos tipos», adelantó el también titular de Hacienda y Empleo tras la toma de posesión de Felicidad Pérez como nueva directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT). Así, recordó que esta comunidad cuenta con uno de los tipos «más bajos» del IRPF de España para las rentas medias y bajas, aunque éste es «mayor» para las más altas. También consideró «adecuado» el tipo establecido para donaciones y sucesiones o el de transmisiones aprobado este año.

Sota destacó la necesidad de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, más concretamente las directrices de déficit, deuda y regla de gasto marcadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero puso el énfasis en que la región «crece por encima de la media», es una de las que más» paro reduce y figura también entre las que el estado del bienestar está «mejor garantizado», si se atiende a la financiación de la atención a la dependencia, al gasto por habitante en Sanidad o a la posición de la Universidad de Cantabria en el ranking nacional.

Felicidad Pérez toma posesión como directora de la Agencia Tributaria cántabra

«Todo eso lo soporta el Presupuesto», apuntó el consejero, que resaltó el «gran esfuerzo» del Ejecutivo en ámbitos como el sanitario, educativo, el desarrollo de la ley de la dependencia, las infraestructuras, el apoyo a la industria o una de las «políticas estrellas» del bipartito: las activas de empleo.

Sota recordó que su «obsesión», así como la del resto del bipartito, es reducir la tasa de paro, en especial entre los desempleados de larga duración, al tiempo que se fomenta la formación, fundamentalmente entre jóvenes, para que puedan acceder en «mejores» condiciones a un puesto y que los trabajos sean de más «calidad». En este sentido, el dirigente cántabro espera de los empresarios que cumplan el reciente acuerdo de subida salarial alcanzado entre patronales y sindicatos a nivel nacional con el fin de que las «desigualdades» derivadas de la recuperación económica no «amplíen la brecha» que se vienen estableciendo entre «trabajadores pobres y los que tienen un puesto fijo».

Cuestionado por el posible crecimiento del Presupuesto en general y de las inversiones en particular, Juan José Sota recordó que el límite lo establece la regla de gasto, que fija dicho aumento en el 2,7%. No obstante, aclaró que en la práctica no implica que las cuentas lleguen a incrementarse en ese porcentaje, ya que también dependen de los objetivos de déficit y deuda, informa Europa Press.