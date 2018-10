Suena el timbre que pone fin a las clases y en las puertas de los centros escolares de Cantabria la figura del abuelo cobra protagonismo. Algunos tienen 65 años y están en plena forma. Otros superan los 75 y los achaques pasan factura y restan facultades. Se calcula que «el 33,1% de los mayores españoles colabora con su familia en el cuidado de menores», según la 'Encuesta sobre Personas Mayores' del Imserso del año 2016. Ante la mayor implicación de la tercera edad en las funciones de los padres, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) alerta de que la 'vuelta al cole' de los abuelos puede generar «el síndrome del abuelo esclavo» con síntomas de «angustia, fatiga y estrés».

Los abuelos son conscientes de que el modelo de familia actual se sustenta con dos salarios, por lo que se muestran comprensivos. «Nos toca ahora tirar del carro». Además, aseguran que disfrutan del cuidado de sus nietos, con quienes surge «más complicidad» y, lejos de cansarse, les revitaliza. «Me vuelvo más activa y eso me encanta», asegura una abuela, María, que cuida por las tardes a su nieta de ocho años desde que nació. «Mi hija estudia y trabaja», añade. «Yo me ocupo de su hija para que ambas tengan un futuro mejor».

Una nieta recibe a su abuela, María, con un gran abrazo en la puerta del Colegio Salesianos. / María Gil

Geriatras y psicólogos de la Aepap señalan que existen ciertos riesgos para las personas mayores que realizan este cometido si se produce «una carga excesiva, situación de tensión o sentimiento de culpa». ¿Dónde está el límite? Hay consenso entre sociólogos, gerontólogos, psicólogos y representantes de mayores en que, para no abusar de los abuelos, «el límite está en respetar sus aspiraciones y capacidades». «El cuidado de los nietos debe ser una actividad placentera y no una carga», apunta la doctora Ana Lorente García-Mauriño.

Ciuco Antón, de 66 años, 42 de ellos dedicado a la docencia, ya se ha jubilado y ahora tiene «tiempo de sobra para dedicarle a los nietos y ayudar a los hijos». Al más pequeño, Luka, le lleva y le recoge en el periodo de adaptación del aula de dos años. «Si no vengo yo, con este horario de la adaptación, no sé cómo los padres pueden organizarse», comenta. Padre de cuatro hijos y con siete nietos, él y su mujer han colaborado mucho en la crianza de la familia. Por suerte, «me han pillado físicamente bien, me gusta hacer deporte, así que no me cuesta tirar de los nietos. Esto me coge dentro de diez años y no podría», asegura. «Lo que está claro es que los abuelos mimamos más a los nietos, eso es así, y si no les gusta, pues ya saben...».

Ciuco recoge a su nieto en el aula de dos años. / María Gil

Con 75 años cada uno, el matrimonio compuesto por Antonio y Sabrina recoge cada día puntual a su nieto de dos años en el Colegio Salesianos. «Sus padres trabajan y no pueden venir. La vida nos ha dado este nieto y tenemos que luchar por él», señalan. «Le recogemos de la guardería desde que el pequeño tenía un añito y no he visto niño más inquieto y más extrovertido», dice su abuelo. Reconocen que les pilla mayores y que el crío tiene más energía que ellos, «pero también estrechamos el vínculo» y «surge entre nosotros mucha complicidad», añaden orgullosos de poder poner su granito de arena. «En nuestro caso, es la abuela la que mima al nieto y yo soy más firme. Cuando quiere algo sabe adónde ir. Nos tiene cogidos el punto», ríe.

Hábitos saludables

Según esta asociación, un estudio del año 2017 detectó «más problemas de peso, dieta inadecuada y menor actividad física en niños cuidados por sus abuelos». También existe «una mayor tendencia a la exposición pasiva al tabaco». En el lado positivo, en caso de separación de los cónyuges, la figura del abuelo «aporta estabilidad a los nietos» y, con frecuencia, ellos acompañan a los menores a las consultas médicas.