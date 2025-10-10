Detecta la humedad antes de que arruine tu hogar: el informe preventivo que todos los edificios mayores de 10 años necesitan

Cuando hablamos de la salud de un edificio, muchas veces nos centramos en lo evidente: grietas en las paredes, pintura desconchada o goteras visibles. Sin embargo, el enemigo más silencioso es la humedad oculta, que puede afectar tanto a la estructura como a tus bienes más preciados: muebles, ropa, vehículos y otros enseres.

Especialistas recomiendan que a partir de los 10 años de vida de un edificio se realice un informe preventivo que evalúe la salud del inmueble. Este análisis es crucial antes de comprar una vivienda, reformarla o rehabilitar fachadas y cubiertas, ya que permite evitar decisiones equivocadas que podrían implicar gastos millonarios en reparaciones innecesarias o en obras que no solucionan el problema de raíz.

El sistema HydroScan emplea un radiografiado multicapa del edificio.

Aquí es donde entra en juego la innovación de Novanor con su sistema HydroScan. Este revolucionario método utiliza un radiografiado multicapa del edificio, ofreciendo una visión completa y en tiempo real de todas las humedades, incluso aquellas invisibles al ojo humano. Gracias a esta tecnología, es posible localizar fallos constructivos y zonas críticas sin necesidad de picar paredes, comprometer acabados o afectar la vida cotidiana de los habitantes.

Si ya has comprado la vivienda o realizado una reforma y empiezas a detectar problemas, no todo está perdido. Un buen radiografiado con HydroScan permite documentar el problema, dejando constancia de la humedad y sus causas, lo que abre la puerta a reclamaciones o soluciones más efectivas, incluso después de la obra.

Reduce costes hasta un 60% y asegura tratamientos con garantía de hasta 30 años

El impacto económico de un diagnóstico temprano es significativo. Aplicando tratamientos preventivos basados en HydroScan, se puede reducir hasta un 60% el coste de la intervención, evitando reparaciones mayores que, de otro modo, se habrían hecho inevitables. Además, los tratamientos aplicados por Novanor cuentan con garantías de hasta 30 años, ofreciendo tranquilidad a largo plazo para propietarios y comunidades de vecinos.

Más allá del ahorro, se trata de protección integral: preserva la estructura del edificio, mantiene tus enseres intactos y evita el daño silencioso de la humedad ambiental que, con el tiempo, puede generar problemas de salud. Todo esto con un enfoque sostenible y respetuoso con el entorno, sin generar escombros ni residuos.

En un mundo donde cada vez es más importante prevenir antes que reparar, el informe preventivo con HydroScan se convierte en una herramienta imprescindible para cualquier propietario consciente. Detectar a tiempo las humedades ocultas no solo protege tu inversión, sino también tu calidad de vida.

No esperes a que sea demasiado tarde. Descubre cómo Novanor puede ayudarte a cuidar tu edificio y a garantizar un hogar saludable y seguro durante décadas, incluso si ya has realizado una compra o una obra.