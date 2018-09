Arte efímero sobre la arena

No es una novedad que el abuso del plástico se está convirtiendo en un gran problema para el medioambiente. El artista escocés David Faithfull quiso concienciar ayer, al comienzo de la bajamar, a todos aquellos que disfrutaban de una agradable jornada de sol en la Primera Playa de El Sardinero. En torno a las cinco y media de la tarde y aprovechando que la arena estaba húmeda por el reciente retroceso del agua, desplegó varias plantillas y tinta de calamar para comenzar su obra.

Ante la curiosa mirada de los allí presentes, que no tardaron en hacer un corro a su alrededor, colocó sus moldes sobre el suelo, que tenían marcadas las siluetas de diferentes envases de plástico, y rellenó su interior con una mezcla de tinta, agua y otros productos biodegradables. «Mi intención es hacer recapacitar a quienes lo vean sobre el abuso en el uso del plástico», explicaba el artista que participa esta semana en la Conferencia Internacional de Grabado 'Impact 10'.

Galería. Alberto Aja

En un espacio de 35 metros cuadrados reservados para crear su obra, fue plasmando uno a uno los envases de plástico. Al finalizar la primera línea, animó a los que le observaban a participar. Primero fueron los niños, que lo tomaban como un juego y, poco a poco, se sumaron los adultos. Algunos comentaban entre ellos la novedad de la reivindicación, aplaudiendo la idea de Faithfull. «No consigo que me quede uniforme, ¿cómo lo has hecho?», bromeaban un par de amigas. «He invitado a la gente a participar para que puedan interiorizar lo que pretendo trasmitir», señaló Faithfull que llegó a Santander con las ideas claras sobre el mensaje que quiere que cale en sus obras: «Usa menos plástico, sustitúyelo por productos reutilizables como el cristal».

La obra ha sido fugaz. Cuando la marea volvió a subir al cabo de varias horas, fue borrando de la arena los dibujos del artista y sus improvisados discípulos. El mar se llevó la tinta como se lleva al plástico. La diferencia es que los productos utilizados por Faithfull eran totalmente biodegradables e inocuos para el medio y los seres que habitan en él. «Hacerlo en el momento de la bajamar para que el agua lo arrastrase es una metáfora de lo que ocurre con los envases», afirma.

Es la primera vez que el escocés desarrolla este tipo de obra. «Al encontrarme en Santander, consideré que realizarlo en la playa y con tinta de calamar, algo tan característico de la zona, podía ser buena idea», comentó. Aunque adquirió el producto en grandes cantidades a través de una tienda online, se sorprendió por lo fácil que era encontrarlo en la región. «¡Lo hay en todas las pescaderías!», exclamó. No dudará en repetir la experiencia en diferentes ubicaciones. Su intención es poder realizar dibujos similares con productos autóctonos de los lugares que elija.

La semana del grabado

La celebración en Santander de la Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica 'Impact 10' ha logrado que la práctica totalidad de los espacios expositivos de la ciudad colaboren de forma paralela con este evento que reúne a 400 artistas, investigadores y profesores de 40 países. Las propuestas son de todo tipo, desde grabados de Goya a las más modernas intervenciones, como la que realizó ayer el artista escocés David Faithfull, pasando por un gran número de exposiciones colectivas de jóvenes artistas de todo el mundo. Esta es la primera vez que el evento, que organiza el Centre for Fine Print Research de la University of the West of England, se celebra en España.

Paraninfo de la UC 'Colección UC: Obra gráfica española'

La Universidad de Cantabria se suma hoy al evento con la inauguración de una exposición recoge una muestra con 46 obras de la Colección UC que son representativas de la evolución de la gráfica en España a lo largo de los últimos cien años. Son trabajos de autores imprescindibles en la Historia del Arte Español como Picasso, Miró, Maruja Mallo, Menchu Gal, Tàpies, Saura o Soledad Sevilla. La muestra repasa algunos de los movimientos centrados en la estampación, sin olvidar la labor de la Calcografía Nacional como centro de reconocimiento de los nuevos creadores. Permanecerá abierta hasta el día 5 de octubre.

Galería Siboney 'La mirada del Polifemo'

La sala santanderina fue de las primeras en sumarse a la iniciativa de la Conferencia Internacional con la exposición 'La mirada del Polifemo' del artista cántabro Juan M. Moro, que además será uno de los ponentes en las jornadas. Este título alude a los cíclopes y su único ojo, y a la disolución caótica de los estímulos visuales en forma de caleidoscopio cubista. La muestra permanecerá abierta hasta el lunes, día 10.

Centro de Documentación (CDIS) 'Las huellas del viaje'

Con motivo de la celebración de esta Conferencia, el CDIS expone 98 imágenes de la colección del médico, humanista y liberal Gregorio Marañón (1887-1960). La selección se ha realizado atendiendo al proceso fotomecánico, 18 fotograbados y fototipias realizados en los años 1926, 1929 y 1931 que muestran escenas cotidianas, arquitectura y paisaje de viajes por diferentes lugares del mundo (Moscú, Tallin, Tetuán, Estocolmo, Fez…). Se podrá visitar hasta el día 14 de octubre.

Espacio Alexandra Pedro Luis Cembranos & Javier Pividal

Ogami Press presenta en Espacio Alexandra dos de sus proyectos más representativos: 'Als Ob (como si)', de Pedro Luis Cembranos y 'Écrire en blanc', de Javier Pividal. En ambos se pone de manifiesto la redefinición del concepto de arte gráfico desde los lenguajes de la creación más contemporánea. La muestra se inaugurará mañana, jueves, y se podrá visitar hasta el día 2 de noviembre.

Centro Cultural Los Arenales (Biblioteca Central) Obras de más de cien artistas

Más de un centenar de artistas procedentes de diferentes países muestran desde el pasado sábado sus trabajos en este edificio. Las obras ocupan todos los espacios expositivos de la Biblioteca y Archivo Central de Cantabria, siendo una de las más llamativas de esta Conferencia.

Centro Cultural Doctor Madrazo Muestra colectiva

El espacio expositivo en la calle Casimiro Sáinz reúne también una muestra colectiva entre las que se pueden ver lasobras de Emile Shemilt con sus 'Encuentros con San Pietro Infine'; de las 'Tarjetas Postales' de Gabriel Smith & PressNorth Printmakers o piezasa de Humberto Sáenz como 'Las Piedras Se Encuentran Rodando'. La muestra que se abrió al público este lunes se podrá visitar hasta el viernes.

Casyc Caprichos de Goya y obras de Gutiérrez Solana

El Casyc acoge una muestra con 80 grabados de 'Los Caprichos' de Francisco de Goya y 25 aguafuertes y litografías, fechadas 1963, de José Gutiérrez Solana. Los fondos son de la Colección de Arte Caja Cantabria. La exposición se podrá visitar hasta el próximo martes, día 11.

La Central 1987 Piezas de Australia, Polonia y Estados Unidos

Los artistas Gary Shinfield, con su obra 'Pathways'; Marta Bozyk con 'El Toque / Touch'; Melanie McKee & Monika Lukowska y su pieza 'Convergencia / Convergence'; 'Summer Ventis' con 'Emigrant Lake[s]/Lost Lake[s]' y Summer Ventis', con 'Many, One' representan al mundo del grabado internacional en una exposición que se podrá visitar en este espacio expositivo de la calle Gándara, hasta el próximo sábado, día 8.

La caseta de bombas Delicadeza

Los trabajos de Emma Febvre- Richards & Dean Merlino colaboran con la 'multiexposición' de Conferencia Internacional. Permanece abierta hasta este fin de semana.

Marquesinas de los autobuses Intervenciones efímeras

La artista Heather Leier intervendrá a lo largo de esta semana en varias marquesinas de autobús de la ciudad para dar visibilidad a través de su obra al drama de la violencia de género. El trabajo de esta creadora será visible en ocho marquesinas de autobús distribuidas en el eje comprendido entre Correos y el centro cultural Doctor Madrazo que podrán verse hasta el sábado. Algunas de ellas asoman ya para llamar la atención de los viandantes en paradas como las situadas en Puertochico o Casimiro Sainz, y el resto se irán ejecutando en los próximos días. En ellas, la artista muestra a mujeres semiocultas, escondidas o acurrucadas, para reflejar el temor de las víctimas de la violencia de género y su búsqueda de refugio o protección para evitar a su agresor.

Palacete del Embarcadero Colectiva 'Impact 10'

La UIMP y la Autoridad del Puerto colaboran en la iniciativa con una muestra colectiva en la que se pueden ver obras de Ana Fernández, Caren Florance, Paul Uhlmann, Zuzanna Dyrda o Verónica del Pilar Noriega Esquives, entre otros artistas. Se podrá ver hasta el próximo domingo.

Mupac y Museo Marítimo Jóvenes creadores

Los dos espacios expositivos dependientes del Gobierno regional de Cantabria acogen también sendas exposiciones colectivas con obras de jóvenes artistas contemporáneos. Se podrán visitar hasta el próximo domingo.

Centros Cívicos Arte para los vecinos

Desde el principio los organizadores de la Conferencia, la empresa SM Pro Art Circle quisieron que los vecinos de Cantabria participasen del evento. Por ello los centros cívicos de Cazoña, Juan Carlos Calderón, María Cristina y Numancia albergan estos días, una serie de obras en las que se puede comprobar esta semana las últimas tendencias del grabado.