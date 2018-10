Ryan Gosling salta de las estrellas de 'La, La, Land' a la Luna 02:20 Captura de 'First Man'. Vea los tráilers de los estrenos de la cartelera del fin de semana MARISA MONTIEL (EFE) Viernes, 12 octubre 2018, 02:02

Ryan Gosling cambia el cielo estrellado de Los Ángeles que arropaba los números musicales de 'La, La, Land' por un viaje a la Luna en el gran estreno de una semana aderezada, además, por una visión cómica del Yeti, una fantasía con la magia de Cate Blanchett y un 'thriller' de época español con Luis Tosar.

'First Man (El primer hombre)' De 'La La Land' a la Luna

Ryan Gosling encarna a Neil Armstrong en esta película dirigida por el oscarizado Damien Chazelle ('La La Land') que retrata la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la Luna y cómo lo vivió el protagonista entre 1961 y 1969.

Narrado en primera persona, este largometraje dramático se inspira en la novela de James R. Hansen ('First Man: A life of Neil A. Armstrong'), que ha sido adaptada por el también ganador del Oscar Josh Singer ('Spotlight'), con un elenco en el que además destaca Claire Foy, protagonista de la serie de televisión 'The Crown'.

02:20 Vídeo.

'La sombra de la ley' Thriller de época a la española

Ambientada en la agitada España de 1921, época de enfrentamientos callejeros entre matones y anarquistas mientras los negocios ilegales se desarrollaban en los bajos fondos, 'La sombra de la ley' sigue al policía Aníbal Uriarte hasta Barcelona para detener a los ladrones de un tren militar. Para ello, deberá enfrentarse antes a la corrupción que se antepone frente a su objetivo.

Este 'thriller' policiaco cuenta con la dirección de Dani de la Torre ('El Desconocido') y con guión de Patxi Amezcua ('Séptimo'), con un reparto compuesto por Luis Tosar, Michelle Jenner, Vicente Romero y Ernesto Alterio, entre otros.

02:09 Vídeo.

'Smallfoot' El monstruo de las nieves descubre a los humanos

La película de animación 'Smallfoot' cambia las tornas del mito del 'Monstruo de las nieves' para abordar la historia de un joven Yeti que se encuentra con un ser que no sabía que existía: un humano.

La idea de lanzarse sin miedo ante lo desconocido planea sobre esta cinta de Warner Bros. que, en su doblaje español, cuenta con las voces de los actores Javier Gutiérrez, Miquel Fernández y Berta Vázquez, entre otros.

02:15 Vídeo.

'La casa del reloj en la pared'

Lewis es un niño de 10 años que, tras perder a sus padres, se muda a la vieja y misteriosa casa de su tío, donde se esconden mágicos secretos y se escucha constantemente un singular tic-tac que le llevará a vivir una fantástica y gótica aventura.

Bajo la dirección de Eli Roth, Owen Vaccaro, Jack Black y Cate Blanchett son los protagonistas de este alocado largometraje, caracterizado por sus 'encantadores' efectos visuales, y que se inspira en la novela homónima de John Bellairs.

02:33 Vídeo.

'Climax' Cuando la fiesta se va de las manos

Ganadora del premio a mejor película de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, la nueva propuesta del director franco-argentino Gaspar Noé es un filme alucinógeno que protagonizan Sofia Boutella, Romain Guillermic y Souheila Yacoub.

Ambientada en los años 90, un grupo de jóvenes bailarines quedarán para ensayar una coreografía y beber alrededor de una gran fuente de sangría. Todo va bien hasta que alguien echa LSD en la bebida y la diversión da paso a la violencia y la destrucción.

01:07 Vídeo.

'Un héroe singular' La última revelación del cine francés

Dirigida por Hubert Charuel y ganadora de tres premios César en 2017 como Mejor ópera prima, actor (Swann Arlaud) y actriz secundaria (Sara Giraudeau), 'Un héroe singular' relata la historia de un productor de leche cuya vida depende de su granja y que se ve contra las cuerdas cuando uno de sus animales se ve infectado por una grave epidemia declarada en Francia. La crisis de las vacas locas sirvió de inspiración a Charuel, que se crió en un entorno dedicado a la producción lechera.

01:48 Vídeo.

'Donde caen las sombras' Thriller psicológico con sello italiano

'Donde caen las sombras' es un 'thriller' psicológico italiano, basado en hechos reales, que dirige la documentalista Valentina Pedicini y protagonizan Federica Rosellini, Josafat Vagni y Elena Cotta.

En él, se trata la historia de una enfermera de un geriátrico y su asistente (Anna y Hans) que viven atrapadas en el tiempo y el espacio, moviéndose entre los cuartos y el jardín de lo que solía ser un orfanato.

01:17 Vídeo.

'El reino de los elfos' Animación china con fantasía y aventura

Secuela de 'Dragon Nest: Warriors' Dawn' (2015), dirigida por Yi Ge y Yuefeng Song, este filme de animación chino cuenta la épica lucha entre la Princesa Liya y Elena la Elfa Oscura, quien ha conseguido el poder de la piedra de la muerte en el fantástico mundo elfo de Altera.

01:23 Vídeo.

'Pequeño secreto' Una historia real

Tres historias interconectadas por un secreto que converge para revelar las trágicas pero hermosas vidas de tres familias. Adoptada por una amorosa familia, Kat lleva una vida llena de aventuras. Pero, en su adolescencia, cuando trata de adaptarse a una vida normal, descubre un secreto que amenaza su vida y que le hará preguntarse si sus sueños aún son posibles. Historias que cruzan fronteras y muestran que en este mundo las personas se ven separadas por el destino, el racismo y la tragedia, pero pueden unirse por la amistad, la tolerancia y el amor.

02:34 Vídeo.

'El Pueblo soy yo. Venezuela en populismo' Una mirada a la Venezuela de Chávez

Venezuela, un país que una vez fue el de mayor crecimiento económico del mundo es ahora un referente de colapso y miseria. Este documental analiza el proceso venezolano desde el ascenso al poder del carismático líder Hugo Chávez hasta la actualidad. Con imágenes inéditas, material de archivo, y el testimonio de historiadores, intelectuales y periodistas. Una reflexión compartida sobre lo que ha pasado y lo que actualmente se vive en Venezuela. Carlos Oteyza (Tiempos de Dictadura, Tiempos de Marcos Pérez Jiménez) dirige este largometraje que pretende difundir la memoria de su país.