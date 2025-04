Un nieto listo y una actriz

Guillermo Balbona Santander Viernes, 11 de abril 2025, 10:34 Comenta Compartir

La ópera prima del nieto del cineasta Ingmar Bergman y Liv Ullmann no solo es ejemplo de calidad y serena dirección, sino de saber relacionarse ... con el espectador desde la inteligencia y la sensibilidad, lo que no hace una gran parte del cine del presente. Ese empeño en masticar las situaciones y no dejar ni un mínimo resquicio para que la mirada vuele libre.

Valoración Datos Año 2024

País Noruega

Dirección y guion Halfdan Ullmann Tøndel

Reparto : Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit, Øystein Røger

Género Drama 'La tutoría', mejor el 'Armand' del original que nombra al niño en torno al que se desata el conflicto, revela la madurez y el magisterio contrarios a lo que suele mostrar cualquier debutante. La cinta echa raíces en otro factor intenso, sacar todo el partido de una actriz inmensa, Renate Reinsve. Ahora que la excelente serie 'Adolescencia' ha provocado un debate abierto e intenso, bueno es volver la mirada sobre la obra primeriza de Halfdan Ullmann Tøndel que ahonda en esas fronteras delicadas entre lo psicológico y lo social, tras un arranque imponente. Además, el director sabe posar y reposar la historia para evitar hipérboles y efectismos y dejar que el espectador explore emociones y aplique su propia experiencia. Las acusaciones de agresión sexual que un alumno de 6 años emite contra un compañero constituyen el punto de partida, pero en realidad el filme plantea interrogantes más allá del hecho desencadenante. La violencia enquistada, los factores heredados entre generaciones. Y, sobre todo, ese magma áspero y viscoso, de secretos y mentiras, donde queda a la intemperie esa defensa del adulto desde la ignorancia utilizando al menor para imponerse. El argumento guarda concomitancias con lo que Yasmina Reza deja al descubierto en 'Un dios salvaje'. Es verdad que la cinta encadena golpes de guion, giros que pueden parecer forzados, pero prima su retrato de la hipocresía social, las máscaras y los lugares comunes que crean ficticias zonas de confort, mientras los sentimientos quedan soterrados. Halfdan Ullmann sabe deslizar a sus criaturas por una mezcla de absurdo y humor negro, sin que cause fractura en la delgada línea que separa la comedia del drama, la farsa de la tragedia. Algo muy parecido a lo que su abuelo construyó durante décadas en uno de los monumentos artísticos y humanos hasta el umbral de esta centuria. Todo a puerta cerrada, la del colegio, pero también la de padres y profesores en un bucle escenificado en esa risa que parece llanto y viceversa, que la actriz eleva con elegancia. El thriller escondido es mera excusa para que aflore el melodrama. El espectador tiene la última palabra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión