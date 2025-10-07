La nueva temporada del Cine Club Santander une la narrativa popular con el cine de autor más exigente

Guillermo Balbona Santander Martes, 7 de octubre 2025, 07:08 Comenta Compartir

La última película de John Ford es, paradójicamente, una de las más desconocidas y, a la vez, una de las más deslumbrantes de su filmografía. Estrenada en 1966, '7 mujeres' fue recibida con desconcierto y frialdad por la crítica y el público de su tiempo. Considerada un desastre comercial y una rareza dentro de la obra del maestro, su audacia formal (juzgada entonces anacrónica) y temática la apartó de las corrientes dominantes del cine de la época y se puede decir que ese fracaso impidió que Ford pudiese rodar alguno de sus últimos proyectos. Sin embargo, la mirada más atenta y rigurosa de la más fiable cinefilia internacional ha sabido reconocer en ella una de las cumbres secretas del cine de Ford: «Un testamento moral y artístico que reinterpreta y amplía todo su universo desde un ángulo radicalmente nuevo». Para redescubrir esta obra el Cine Club Santander inicia la nueva temporada tras el paréntesis del verano, con la proyección hoy de la cinta que cerró la extensa y esencial filmografía fordiana. Regresa así la programación al Casyc de la Fundación Caja Cantabria con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander. Once sesiones, una de ellas doble, siempre los martes, hasta el 16 de diciembre, con entrada a 3 euros con destino al proyecto social de la Fundación.

Reivindicar «una cinefilia militante, exigente y jovial, alejada de modas pasajeras y tendencias efímeras, para situar al cine en su terreno propio, el de la estética, la emoción y la memoria crítica» es el objetivo fundacional del Cine Club cuyo programa de proyecciones y análisis cinematográfico está dirigido por José Luis Pérez Trespalacios desde 2011. Todas las proyecciones son copias digitales nuevas o restauradas (DCP), y cada sesión va complementada con textos críticos inéditos o descatalogados.

Durante los primeros meses de este año la programación reafirmó su espíritu: recuperar joyas del cine negro americano (Walsh, Rossen, Fuller, Aldrich, Sirk, Preminger, Flynn), emprender un recorrido por el cine italiano de posguerra (De Sica, De Santis, Fellini) y rendimos homenaje a maestros del western clásico y crepuscular (Sturges, Karlson).

Ahora el Cine Club traza un itinerario que «vuelve a poner en diálogo la tradición y la modernidad, y en el que la gran narrativa popular se une con el cine de autor más exigente»: El «clasicismo en su plenitud final», con las obras tardías y testamentarias de John Ford y Howard Hawks, la lucidez trágica de Fritz Lang y la poética fatalista de Jean Renoir. La «continuidad de la gran aventura italiana» con Dino Risi y Luigi Comencini, pero sobre todo con Alberto Sordi como «figura esencial para comprender la Italia que supo reírse y dolerse de sí misma». El «gran cine moderno europeo», representado por Manoel de Oliveira y su monumental Vale Abraão, hito de los años 90 y una de las cumbres del cine contemporáneo cuya restauración estrenamos. La ya tradicional sesión psicotrónica de diciembre, dedicada en esta sexta ocasión a la Hammer. Y en la clausura del año Abraham Polonsky y su 'Force of Evil', «con lo que el círculo de 2025 se completa», dado que el año se abrió con Polonsky como guionista de 'Cuerpo y alma' (Rossen, 1947).

En esta reanudación: '7 Mujeres' (7 Women, John Ford, 1966), cinta en la que Ford despliega un relato áspero, desencantado y profundamente humano, donde la noción de sacrificio adquiere una dimensión trágica y en cierta forma luminosa. Hoy, estreno absoluto de la restauración de una película que durante décadas permaneció invisible, sin copias proyectables, y que «por fin puede redescubrirse en toda su intensidad».

La vocación del Cine Club radica en difundir cine en las mejores condiciones de calidad; apostar por el análisis crítico y la cinefilia militante y abrir espacios de descubrimiento y redescubrimiento, lejos de la moda pasajera, para devolver al cine su lugar propio: El de la estética, la emoción y la memoria crítica».

Este mes de octubre el calendario incluye además 'La bestia humana' de Jean Renoir (1938), adaptación de la novela de Émile Zola, una de las cumbres del gran cine francés de los años 30. Jean Renoir filma con precisión y lirismo la tragedia de un maquinista dominado por impulsos criminales, interpretado por Jean Gabin.

'El Dorado', de Howard Hawks, 1966 retoma el universo de 'Río Bravo' con un reparto inolvidable: John Wayne, Robert Mitchum y el entonces imparable James Caan. Con un «inimitable tono de camaradería, humor y violencia, el director construye otro relato de resistencia frente al asedio, donde el paso del tiempo se percibe en la figura de los héroes, cansados, pero nunca quejosos ni derrotados».

En 'La venganza de Frank James', Fritz Lang a los pocos años de llegar a Hollywood, firma esta secuela de 'Tierra de audaces' de Henry King.

Ya en noviembre, giro en la programación con la proyección de 'El viudo', una joya de la comedia negra italiana en la que Dino Risi aúna sátira social y humor macabro. En 'Todos a casa' Luigi Comencini, un clásico absoluto del cine italiano de posguerra, mezcla drama y comedia amarga.

Otros títulos previstos son 'El valle de Abraham' de Manoel de Oliveira, 1993, una de las cumbres del cine moderno europeo en la que adapta 'Madame Bovary'en clave portuguesa, trasladando la historia al Douro y desplegando una obra de una belleza plástica y un rigor incomparable. Y la doble sesión psicotrónica de diciembre: Las dos caras del Dr. Jekyll (Terence Fisher, 1960) y Dr. Jekyll y su hermana Hyde ( Roy Ward Baker, 1971).

