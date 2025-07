El cómic español, más internacional que nunca en los premios Eisner

Desde hace 37 años se entregan, durante la convención de San Diego en EE UU que se celebra estos días, los famosos Premios Eisner, conocidos popularmente como los Oscar del cómic, para ahorrar explicaciones. Siempre se esperan con ahínco las nominaciones a unos galardones de prestigio que llevan varios años con una notable presencia española y a los que optan, en la madrugada de este viernes, autores como Javier Rodríguez, Paco Roca, Daniel Sempere, Javi Fernández, Mikel Janín o Guillen March.

Los premios Eisner son los trofeos más importantes dedicados a la historieta en el país de las barras y estrellas, por no decir del mundo, quizás a la altura del palmarés del Festival Internacional de la Bande Dessinée d'Angoulême, en Francia. Deben su nombre al dibujante y guionista Will Eisner, maestro del arte secuencial creador de obras magnas como 'Contrato con Dios' o la serie 'The Spirit' (el concepto novela gráfica es de su cosecha) y del millar de premios en diferentes categorías que han sido otorgados desde 1988, según el análisis de este diario, 32 han recaído en autores españoles, en solitario o con otros compañeros.

El artista valenciano Salvador Larroca es uno de los titanes españoles que lleva más tiempo trabajando directamente para el mercado estadounidense y que ha alcanzado reconocimiento por su trabajo. Abrió camino con el añorado Carlos Pacheco en el terreno superheroico. En el año 2009 fue el primer dibujante nacional ganador de un Eisner por su colaboración con Matt Fraction en la serie 'Iron Man'.

Además, año tras año el cómic nacional da el campanazo con varios artistas presentes en diferentes categorías. En 2018 se hizo notar especialmente la 'invasión' de talentos autóctonos -de hecho las firmas más aplaudidas del momento en el género de superhéroes son de aquí-, con siete autores españoles figurando en la lista de candidatos a los Eisner. Uno de ellos, el gallego David Rubín, hizo historia con cuatro candidaturas. Le acompañaban Santiago García, El Torres, Jesús Alonso Iglesias, Javier Olivares, Ricard Fernández y Marcos Martín. Otra nota importante: tres títulos producidos originalmente en España optaban a varios galardones: 'Beowulf' y 'Las Meninas', editados inicialmente por Astiberri, y 'El fantasma de Gaudí', publicado en su día en nuestro mercado por Dibbuks. Traducidos al inglés sorprendieron al otro lado del Atlántico. Las viñetas gozan de una excelente energía por estos pagos, aunque el gran público no lo perciba en toda su plenitud. Calidad sobra, algo de lo que no pueden presumir otras disciplinas más mimadas por los medios y organismos oficiales.

«En mi caso, creo sinceramente que ha hecho que mi trabajo cobre más visibilidad, y eso siempre es positivo», dice Gabriel Hernández Walta, responsable del apartado gráfico de 'The Vision', con guion de Tom King, que se llevó el premio a la mejor serie limitada en 2017. «He notado que más lectores se han acercado a los tebeos que he hecho gracias a la cobertura informativa que reciben hoy en día estos premios y, por otro lado, recibo más ofertas de las editoriales», comenta el autor nacido en Melilla. Con ello, todavía le parece «un poco surrealista» mirar su estantería de tebeos y ver los trofeos ahí al lado.

La estantería de Gabriel Hernández Walta, con sus dos premios Eisner. GABRIEL HERNÁNDEZ WALTA

La importancia de nuestros autores más allá de nuestras fronteras es incontestable. De hecho, el vallisoletano David Aja ya contaba en su currículo hace una década con la friolera de cinco Eisner: mejor dibujante y portadista en 2013, mejor número ('Hawkeye', 11) y mejor portadista en 2014 y 2016. También tiene un par de Harveys y un Eagle. No es el único que ha cantado victoria más allá de nuestras fronteras. En anteriores ediciones, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido también triunfaron de la mano de 'Blacksad', un best-seller en Europa, disponible en el catálogo de Norma Editorial.

Ampliar Juan Guarnido con un tomo de Blacksad. RAMÓN L. PÉREZ

«Currad mucho, creed en vosotros mismos, no desfallezcáis digan lo que os digan, que sí, que sí es posible», exclamaba Rubín en 2018, cuando se enteró de que aspiraba a cuatro premios Eisner por distintos trabajos.final, la victoria española de 2018 en los Eisner fue para Norma Cómics, que ganó en la categoría de Mejor Librería Internacional, pero aquel año fue un paso de gigante en la industria del cómic.

Un año después, el madrileño Ken Niimura fue uno de los afortunados talentos que se hizo con el preciado trofeo gracias a su trabajo en el cómic digital 'Umami', disponible online en Panel Syndicate, proyecto impulsado por el también dibujante Marcos Martín y la colorista Muntsa Vicente, autores de 'The Private Eye', obra que se llevó en 2015 un Eisner en la misma categoría, mejor cómic digital o webcómic. Y la dibujante española Julia Madrigal también cantó victoria por su participación en 'Giant Days', junto a John Allison y Max Sarin, impulsada por Fandogamia por esos lares. Para marcar el camino, lo hizo además por partida doble: a la mejor publicación de humor y a la mejor serie regular (Best Continuing Series, una de las diez grandes categorías).

Del millar de premios Eisner que se han otorgado en estos años, 7 de cada diez han recaído en hombres o en equipos de hombres y alrededor de un 13% se los han llevado mujeres. Jill Thompson, la mujer con más galardones gracias a su trabajo en obras magnas como 'Sandman', aparece hasta 13 veces en los datos recopilados por este diario. Los grandes ganadores de los Premios Eisner de todos los tiempos, con numerosas estatuillas en su haber, son el incombustible Alan Moore, con veinticinco premios que incluyen títulos indispensables como 'Watchmen' o 'From Hell', seguido por Chris Ware, con más de una veintena ('Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo', por ejemplo).

Los Premios Eisner funcionan especialmente de cara a los medios más allá del mercado del país donde se otorgan y las entradas de la Comic-Con de San Diego vuelan una vez salen a la venta.

La ilusión de los creadores nacionales premiados con un Eisner se vio reforzada por el protagonismo merecido de Paco Roca, presente en San Diego en 2019, donde recibió el Inkpot Award, un premio que se entrega a personalidades de todo tipo por sus contribuciones al mundo del cómic. Recibido con anterioridad por firmas internacionales de reconocido prestigio en el terreno de la historieta y personalidades ajenas al medio como Steven Spielberg o Francis Ford Coppola, el autor valenciano acudió como invitado a la convención donde presentó la edición estadounidense de 'Los surcos del azar' y se relacionó con figuras de altura como Matt Groening, creador de 'Los Simpson'.

«Era la primera vez que estaba en la Comic Con de San Diego, me habían hablado mucho de ella, pero hasta que no estás allí no te das cuenta de la barbaridad de festival que es, de la cantidad de gente y dinero que mueve», añade Roca. «Entiendes allí hasta qué punto los superhéroes como Batman, Superman, Spiderman… las películas de Star Wars, Los Simpsons… forman parte de la cultura popular americana. Sin duda no es el festival más adecuado para un tipo de cómic como el que yo hago, pero desde luego es una visita que merece la pena». Con ello, en 2020 y a distancia el máximo reconocimiento a la mejor edición estadounidense por 'La casa', una obra indispensable, intimista y sensorial, publicada originalmente por Astiberri, adaptada al cine el pasado año. «En cierta manera nunca sabes cómo van a acoger las cosas que haces en otros países, el tipo de cómic que haces, y un premio así sorprende y te anima en tu carrera», comentaba el propio autor.

Actualmente son muchos los dibujantes españoles que colaboran directamente para el mercado estadounidense, copado por los títulos de los grandes estudios, Marvel y DC, con el apoyo del medio audiovisual. Iconos del cómic imperecederos, como Spider-Man o Superman, cuentan estos días en las librerías con viñetas realizadas por artistas nacionales como Pepe Larraz o Jorge Jiménez, que acaba de representar al Hombre de Acero en La Alhambra de Granada. La prueba prístina son las nominaciones a los Eisner de este año, con un potentísimo Javier Rodríguez que figura por partida triple gracias a su estimable trabajo en 'Zatanna: Abajo la sala': Mejor Serie Limitada, junto a Mariko Tamaki, Mejor Dibujo/Entintado y Mejor Colorista. Javi Fernández, Mikel Janín, Daniel Sempere y Guillen March también están entre los elegidos, vinculados igualmente a las populares series de superhéroes, cuyas ventas no se disparan como antaño pero mantienen buenos números con algunas cabeceras imbatibles. Además, representando a un tipo de cómic más cercano a la novela gráfica, con menor proyección internacional pero cada vez mayor calado entre el público, repite el omnipresente Paco Roca, gracias a la edición americana de 'Regreso al Edén'.

