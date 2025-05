La compañía que lleva el nombre de Martha Graham, un mito de la danza, recala en Santander

Guillermo Balbona Santander Lunes, 12 de mayo 2025, 10:16 Comenta Compartir

Legendaria, influyente y revolucionaria coreógrafa, que transformó la danza contemporánea, el nombre de Martha Graham ( 1894-1991) es uno de los iconos del mundo de las artes y la escena del siglo XX. La compañía histórica que lleva su nombre recala esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, en una de las grandes citas del año, dentro de la gira de celebración del Centenario de la agrupación. Su espectáculo combina las coreografías clásicas de su fundadora con obras contemporáneas. El programa que ofrecerá en Santander incluye así, en su primera parte, dos piezas creadas por Graham en las décadas de los treinta y cuarenta: 'Diversión of angels' e 'Immediate tragedy'.

En la segunda, dedicada a su trabajo más actual, pondrá en escena las coreografías 'We the people', de Jamar Roberts, estrenada el pasado año, y 'Cave', de Hofesh Shechter, de 2022.

Fundada en 1926, es la compañía de danza estadounidense más antigua y líder en la evolución de la danza moderna desde su creación. «Martha Graham, cuyo nombre es uno de los más importantes en el mundo del arte del siglo XX, tuvo la capacidad de crear un lenguaje único, basado en la capacidad expresiva del cuerpo humano y nacido de la experimentación de movimientos elementales de contracción y liberación», recuerda la compañía.

Los ballets de Martha Graham se inspiraron en una amplia variedad de fuentes, entre ellas la pintura moderna, la frontera estadounidense, las ceremonias religiosas de los nativos americanos y la mitología griega. Su visión y genio creativo exclusivamente estadounidenses le valieron numerosos honores y premios, como la Hoja de Laurel de la American Composers Alliance, en 1959, por su servicio a la música. Otra distinción presidencial le fue otorgada a Martha Graham en 1985, cuando Ronald Reagan la designó como una de las primeras destinatarias de la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.

Desde que su directora Janet Eilber está al frente, la Compañía baila los clásicos da Graham junto a obras contemporáneas de coreógrafos como Sidi Larbi Cherkaoui, Nacho Duato, Mats Ek, Kyle Abraham o Hofesh Shechter, en un diálogo entre el presente y el pasado. En esta gira conmemorativa alterna la revisión de los clásicos de la propia Graham junto con piezas de los coreógrafos Hofesh Shechter y Jamar Roberts.

El programa que se presenta el próximo sábado está configurado por 'Diversion of Angels', un ensayo abstracto de 1948 sobre los aspectos universales del amor. El solo que sigue, 'Immediate Tragedy', fue creado por la coreógrafa y bailarina en 1937 como reacción a la guerra en España. Su tema de la perseverancia y la resistencia sigue vigente hoy en día, y también es palpable en 'We the Peopl'e, del coreógrafo Jamar Roberts. Se trata de una pieza llena de energía, con música de Rhiannon Giddens, que celebra «el poder de la comunidad y de las personas que se unen para conquistar el futuro». El programa se cierra con 'CAVE', la incesante y catártica celebración de la danza creada por Shechter, popular coreógrafo establecido en Reino Unido en 2022.

Martha Graham Dance Company celebra, en realidad, este aniversario durante tres temporadas, de 2023 a 2026, planteando una conversación escénica entre las coreografías del presente y la las del pasado, legitimando la vigencia de una a través de la otra.

Samperio, 25 años

La semana escénica y musical del Palacio de Festivales se abre, no obstante, el próximo jueves con la evocación y homenaje al compositor cántabro Miguel Ágel Samperio, como ya se avanzó, con un concierto en el 25 aniversario de su muerte. La figura del músico cántabro (1936-2000) será recordada en el concierto 'En estilo propio', que tendrá lugar en la sala Pereda. Viceversa Dúo, compuesto por la pianista Elena Frutos y la violinista Celia Bueno protagonizarán el recital con la interpretación de la 'Sonata para violín y piano' de Samperio como eje, para «construir un programa que permitirá apreciar algunas facetas del contexto creativo de este compositor cántabro al que ambas estudian». Se abre así el homenaje a uno de los nombres que definen el panorama musical cántabro de la segunda mitad del siglo XX.

Entre sus obras más destacadas se encuentran el 'Concierto para violín y orquesta' (1978) y la 'Misa polifónica cántabra' (1980, revisada y ampliada en 1988) que se acompañan de otras de formato más reducido, o diversas obras corales.