'Democracia', del actor Néstor Villazón, estreno de Hilo Producciones en Teatro Exprés La jornada prevista el sábado 1 de septiembre en el Conservatorio Ataúlfo Argenta incluye la puesta de largo de piezas de Ábrego, La Machina Teatro y Espacio Espiral GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 29 agosto 2018, 07:42

'Democracia', una obra de Néstor Villazón, es el eje de la programación de fin de semana de Teatro Exprés a través de la compañía Hilo Producciones. Dirigida por Sandro Cordero, con Laura Orduña, Verónica Ortiz y Mariu Ruiz en el reparto, esta «comedia surrealista (como la vida misma)», tiene una sipnosis claro y, como seña de identidad surreal...: «Democracia. De-mo-cra-cia José Tomás Cristiano Ronaldo Voto útil Votar Botar Ganan los tuyos los míos Gooooool! Olé!». Villazón, autor gijonés, fue uno de los cinco seleccionados para el programa de desarrollo de dramaturgias actuales del Instituto Nacional de Artes Escénicas, un proyecto promovido en el marco de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos que tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de lenguajes escénicos innovadores. La jornada de esta séptima edición de Teatro Exprés se celebrará en el Conservatorio Ataúlfo Argenta.

Néstor Villazón es poeta y dramaturgo, ha publicado más de una quincena de textos y ha sido galardonado con premios a nivel nacional e internacional. Traducido al griego, al inglés y al italiano, sus textos han participado en eventos como el Día Mundial del Teatro, el Festival de Teatro Español,el Salón Internacional del Libro Teatral, La Muestra Internacional de Teatro Universitario, entre otros.

Fuera de nuestras fronteras ha es trenado en Corfú, Serres, Atenas y Milán. Licenciado en Filología Hispánica, sus poemas y relatos han podido verse en antologías, revistas y festivales. El año pasado la compañía La tejedora de sueños conseguía el Jovellanos a la Producción con su texto 'Como ceniza blanca sobre una hoguera', que también fue Premio Asturias Joven de Textos Teatrales y consiguió seis galardones Oh! de las Artes Escénicas, incluido el de Mejor Espectáculo, y que aún continúa en gira.

Ábrego estrenará 'Punto final', obra breve de Áureo Gómez, protagonizada por Fernando Madrazo

Sobre el nuevo montaje Villazón explica que «paseando una mañana por Oviedo, me vino a la mente un posible comienzo para una obra, algo que tendría que ver con el mundo de los toros (del cual no soy partidario), la poesía (Machado siempre presente) y unas elecciones generales en las que no fuera nadie a las urnas.

Corrí al primer café que encontré y me encerré hasta la hora de comer, llenando cuadernos para el texto y servilletas para las notas mientras pedía un café tras otro. Me sigue pareciendo increíble cómo se puede uno abstraer de la realidad tanto, justamente para criticarla». 'Democracia' es, apunta, la obra que condensa casi todo lo que ha intentado en teatro. «Ojalá llegue algo a quienes la vean de este sentir general sobre la política de nuestro país, que he percibido desde que tengo uso de razón».

'Punto final', pieza breve de Áureo Gómez, autor que cuenta con una de las dramaturgias mas interesantes de los últimos años en la región, es otro de los estrenos. El programa que la Asociación de Empresas Productora de Artes Escénicas de Cantabria (Acepae) realiza con el patrocinio de la Fundación Santander Creativa acoge esta obra interpretada por Fernando Madrazo, destacado exponente de la profesión teatral de la región y con dirección de Patti Domenech. La pieza reflexiona sobre «la imperiosa necesidad de abrir espacios de tolerancia, respeto y libertad en la vida pública, alejándose de la sombra inquisitorial que condena manifestaciones propias de la libertad de expresión».

Según el autor, 'Punto Final' es una distopía a la cual nunca deberíamos llegar pero a la que vamos de cabeza. Acabaremos haciendo realidad el famoso poema de Niemöller atribuido a Brecht: «...Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar» .

En Teatro Exprés también se incluye este fin de semana 'Ser o no ser. Vicio público', de La Machina Teatro, pieza de Alberto Iglesias, dirigida por Francisco Valcarce, con Patricia Cercas y Rita Cofiño.

Y 'La Candidata', de Espacio Espiral, una comedia negra de Harold Pinter dirigida por Miguel Meca, con Ivana Heredia y Cristina Samaniego.