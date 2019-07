Una encrucijada de historias con arte

«En mis exposiciones me propongo que el público viva una experiencia»

La artista italiana Michela Picchi expone por primera vez en Cantabria. Lo hace en el stand del Santander Music ya que, además de mostrar sus obras, es la autora del cartel de este festival que se desarrollará del 1 al 3 de agosto en la Campa de La Magdalena. Después de graduarse en Derecho y Economía, primero, y más tarde en Diseño Gráfico, la creadora se mudó a Hong Kong donde pudo explorar, experimentar y desarrollar su propio estilo distintivo que abunda en todas sus obras y en diferentes campos artísticos. El color y la temática, cercana al pop y el surrealismo son algunas de sus características que están bien presentes en el expositor de Artesantander. Además de exponer una obra, creada expresamente para esta feria durante la mañana de hoy ofrecerá una masterclass, a las 12.00 horas, en la que hablará de su trabajo y trayectoria. Su habitual paleta de colores con el predominio del rosa, amarillo y azul así como sus tigres psicodélicos no podían faltar en esta propuesta.

–¿Qué historia cuenta con sus obras?

–En este caso, más que exponer las obras sin más, mi intención es que el público viva una experiencia. No es casual que las paredes del stand estén pintadas de colores o se haya colocado una moqueta en el suelo eso también formar parte de la muestra y es un complemento de lo que nuestros en los óleos que forma parte de la mi iconografía.

–¿Qué tipo de experiencia?

–Cuando me planteé esta exposición me vino a la cabeza una habitación. Un lugar donde permanecer a gusto y tal cual la pensé la trasladé aquí.

–Veo que incluye en la muestra sus famosos tigres que ya se han convertido casi en su sello de identidad como artista. ¿Por qué estos animales?

–No hay ningún motivo especial. Empecé a coleccionar tigres desde bien pequeña y los acabé incluyendo en mi obra, al igual que la paleta de colores. Siempre utilizo los mismos. Creo que ambas cosas se pueden considerar como mi propia marca en el mundo del arte.

–Además es la autora del cartel del festival Santander Music ¿En qué se inspiró?

–Tengo que reconocer que estoy especialmente encantada de haber podido colaborar con este evento. Mis comienzos en el campo artístico están relacionados con la música y por lo tanto me gustó recordarlo e involucrarme en este proyecto. Además una vez de que me enteré de que antes que yo artistas como Javier Mariscal, Gianmarco Magnani o Tatsuro Kiuchi, entre otras grandes figuras, habían diseñado los carteles, se me quitaron las dudas. Espero que mi trabajo esté a su altura.

–¿Cómo surgió la posibilidad de colaborar con el estudio gráfico Pizzicato y el Santander Music?

– La colaboración con Miguel Losada, el director de arte del festival ha sido muy fácil desde el primer momento. También bonita. Nos hemos reído mucho trabajando juntos. Ahora mismo tengo mucho trabajo y al principio pensé que no iba a poder aceptar el encargo, pero finalmente lo hemos hecho bastante rápido y la verdad es que estoy muy contenta.

–En la mañana de hoy va a ofrecer una masterclass. ¿En qué va a consistir?

–Pues voy a hablar de mis comienzos y de todos los pasos que he seguido hasta llegar aquí. Estoy muy orgullosa de haber podido trabajar con marcas de gran nivel (Apple, Converse, BG Berlín, Nike, Adidas o Fendi entre otras) y espero que mi trayectoria sirva, sobre todo a los más jóvenes que acudan a escucharme. A ellos me dirigiré principalmente para contarles que es posible empezar con pequeñas ilustraciones y si se trabaja acabar haciendo trabajos para grandes marcas e incluso participar en ferias como esta.