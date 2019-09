La escena que viene

Santander goza de una buena oferta teatral con una variada programación que se ofrece de forma regular en cuatro salas de la ciudad. Escena Miriñaque, Café de las Artes, Contigo Tres y El Principal. Cuatro espacios que cada fin de semana ofrecen distintas propuestas para distintos tipos de público. Adaptaciones de clásicos, monólogos, comedias de vanguardia y un cuidado apartado para el público familiar, si algo distinguirá la nueva temporada teatral en Santander será también la denuncia social y la vanguardia.

En su sala de la calle Isaac Peral, Escena Miriñaque recibirá esta temporada a un total de 11 compañías provenientes del País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Comunidad de Madrid y Asturias con el objetivo de mostrar al público las novedades del teatro contemporáneo tanto para público adulto como para público familiar.

La programación se abrirá el próximo día 4 de octubre con sus tradicionales ciclos: 'Children Planet' (infantil) y 'La Alternativa' (adulto) sumando 22 funciones que se desarrollarán entre sábados y domingos hasta el día 15 de diciembre, con un amplio abanico de estilos y géneros con los que Escena Miriñaque busca dar cabida a la creatividad más innovadora de la escena contemporánea.

La sala Contigo Tres denunciará el racismo y la xenofobia con la obra 'No es país para negras'.

'Children Planet' propondrá en su nueva edición: teatro de títeres, teatro musical y teatro de objetos para los más pequeños mientras que la propuestas de 'La Alternativa' incluirán teatro de aforo reducido, coloquios, tragicomedias y performance de humor.

Tres de las compañías que visitarán Escena Miriñaque en los próximos meses han sido seleccionadas por la Red Nacional del Teatros Alternativos entre más de 400 candidaturas. Así se podrán ver propuestas insólitas como 'Lost Dog' de la de la compañía Cal y Canto, (Premio Feten 2017 y candidata a los premios Max 2019), un espectáculo que propone al público adentrarse en una instalación que les sumergirá en un ambiente callejero.

'Otelo #enlared' de la compañía El Aedo Teatro y '! Ay¡ !YA'¡ de Macarena también forman parte de las siete propuestas programadas por esta sala. Las entradas estarán disponibles en la web: escenamirinaque.es a partir de la última semana de septiembre.

Café de las Artes

La sala de la calle García Morato, en el corazón del barrio Castilla-Hermida, también se prepara por dentro y por fuera para la nueva temporada cargada de actividades y visitas internacionales.

Han pasado ya diez años desde su apertura y el Café de las Artes ha decidido renovarse y lanzar una campaña de crowdfunding 'El Café te sienta bien' para conseguir apoyo y construir unas gradas retráctiles. Dichas gradas permitirán aumentar la visibilidad y el espacio útil de trabajo, además de ahorrar tiempo y energía en cada montaje y desmontaje de sala. Estarán construidas por dos artesanos cántabros: Pelayo Suárez y Martín Antolínez. «Las butacas forman parte del imaginario colectivo de nuestra sala y cada una tiene una historia y muchos recuerdos, pero necesitamos llevar a cabo este cambio para poder ofrecer una experiencia de mayor calidad al público y a los artistas. Confiamos en que la gran familia del Café de las Artes que hemos ido creando en los últimos 10 años nos ayude y acompañe en esta transformación», explica Cristian Londoño, codirector de la sala. La campaña está alojada en la plataforma Ulule y permite a amigos, artistas, espectadores y colegas contribuir económicamente para cubrir los costes de las gradas.

Avance de la programación 'Children Planet'. La programación infantil de Escena Miriñaque se desarrollará del 4 de octubre al 15 de diciembre. 'La alternativa' Escena Miriñaque ofrecerá este otoño siete propuestas. Entre ellas 'Otelo#enlared' de la compañía El Aedo Teatro y '¡Ay! ¡Ya!' de Macarena Recuerda. Será del 4 al 15 de diciembre. 'Ciclo fronterizo'. Entre las propuestas que el Café de las Artes ofrecerá desde octubre destaca 'La mujer más fea del mundo, la otra bestia' que tendrá lugar el día 5. Además, el día 19, Performance Itinerante mostrará 'El otro mapa', primera coproducción del programa BeSpectActive en su nuevo periodo. Títeres Otra de las propuestas del Café de las Artes, programada para el día 13 es el espectáculo 'Cuentos en verso para niños perversos'. 'Locas' La sala Contigo Tres acogerá el día 3 de noviembre el estreno de la obra 'Locas' de José Pascual Abellán, cuya adaptación y dirección corre a cargo del cántabro Linker Suárez. La propuesta de Anna Tamayo Presenta el 25 de octubre en Contigo Tres 'Cándida', un cabaret en el que cuenta, canta y baila su experiencia con los hongos vaginales. El Principal Santander La sala que dirige Edy Asenjo ofrecerá hasta diciembre 'Los cobardes' y en diciembre estrenará una nueva obra.

Durante el mes de septiembre, el Café también reanuda su actividad formativa, abriendo el periodo de inscripción para que niños y adultos puedan matricularse en su escuela de circo y en la de teatro y recibir clases semanales de estas disciplinas artísticas durante todo el curso. Además, este trimestre el Café de las Artes organizará tres talleres estrella que tendrán lugar entre octubre y noviembre. En el marco del programa Be Spectactive, Colectivo Ameno y Maria Stoyanova visitarán Santander y llevarán a cabo una residencia artística y participativa que desembocará en la producción colectiva 'El otro mapa' y se estrenará el 18 de octubre.

'Lost Dog' se ofrecerá en 'La Alternativa' de Escena Miriñaque.

En cuanto a la programación escénica, el Café de las Artes acoge desde octubre su 'Ciclo Fronterizo', que recoge propuestas vanguardistas y de investigación en artes escénicas.

Del 7 de noviembre al 1 de diciembre tendrá lugar la octava edición del Festival Internacional de Circo 'En la Cuerda Floja' que traerá a Santander, Castro, Reinosa y Sarón, inolvidables espectáculos de circo y artes de calle.

Contigo Tres

Acercándose al quinto aniversario de su apertura, la ya consolidada sala de teatro Sala de Tres, en la calle Tantín ha iniciado una nueva fase, cambiando el nombre a Contigo Tres Teatro. Su gestora cultural, Mariu Ruiz, continúa al frente del proyecto al que pretende dar una esencia aún más reivindicativa y dar cabida a proyectos de visibilidad.

La programación se iniciará los próximos días 27 y 28 con la obra 'Coneja. Trilogía de la desaparición'. Esperanza Pedreño, la magistral y ya mítica Cañizares de Cámera Café, regresa con este espectáculo a las tablas con su apuesta más personal en un terreno que domina a la perfección: el humor. Un humor no reñido con la crudeza de un relato que dispara directo tanto a la realidad como al surrealismo.

La sala también vivirá dos estrenos: 'Locas' ( el día noviembre), del dramaturgo José Pascual Abellán y dirigido por el cántabro Linker y 'Desenfocados 2.0'(En el Limbo)' (el día 18 de enero), dirigido por Mariu Ruiz.

En esta nueva temporada Contigo Tres continuará con su vocación de fomentar montajes comprometidos con la visibilización feminista con obras como 'Cándida' (25 y 26 de octubre) o 'Coneja' pero también ahondará en la denuncia del racismo en la obra 'No es país para negras' los días 15 y 16 de noviembre o la distopía política en la comedia satírica 'La investidura' que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre y que es un montaje escrito e interpretado por Pablo Escobedo y dirigido por Pati Domenech que plantea una reflexión, en clave de sátira, de un político anónimo horas antes de su discurso de investidura.

El Principal ofrecerá 'Los cobardes' hasta diciembre.

La sala también ha programado espectáculos para compartir con la familia ' Why not' y otros formatos como 'Stand Up Comedy', 'Cabaret', o teatro de autor.

El Principal

El principal Santander, el espacio creado por Edy Asenjo y que se ubica en la sala de un céntrico piso de la ciudad, también prepara un estreno para el próximo mes de diciembre. Mientras tanto, cada sábado ofrecerán 'Los cobardes', la versión de Versión de Edy Asenjo del clásico 'Hedda Gabler'.

Esther Lastra da vida a uno de los personajes femeninos más controvertidos del teatro contemporáneo, Hedda Gabler, personaje que le valió a Ibsen duras críticas en su estreno por lo que se consideró la representación de una mujer falta de valores morales. Actrices como Ingrid Bergman y Cate Blanchet han interpretado el personaje en cine.

Las funciones serán los sábados y, para poder asistir, es necesario llamar al teléfono 606 89 79 50 para reservar, sólo entonces se desvelará la dirección de la sala.